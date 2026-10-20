María Galiana, 91 años, sobre el histórico lugar de Sevilla forrado de azulejos donde están sus raíces: "Es una satisfacción y un orgullo. Soy muy amante de mi tierra"
Una ciudad con pasado musulmán y un barrio con una larga tradición cerámica que todavía resiste en sus callejones.
Hay una generación entera que conoce a María Galiana por haber sido la abuela de España en televisión, o lo que es lo mismo, Herminia en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’. Nada más y nada menos que 22 años ha estado interpretando el mismo papel de abuelita entrañable de la familia Alcántara.
Y aunque la propia actriz ha sido muy crítica con ella misma, por haber estado dedicada tanto tiempo a un mismo papel que le ha encasillado durante décadas, no reniega de la serie. “El hecho de repetir permanentemente un personaje supone que dejas de hacer otras cosas”, ha afirmado en una entrevista a RTVE. Esas cosas podrían haber sido el papel de Gertrudis, la madre de Hamlet, o la Celestina.
Galiana llegó al mundo interpretativo cuando había cumplido más de 50 años. Participó en películas como ‘Pasodoble’ (1988) y ‘Belle Époque’ (1992), de Fernando Trueba. En 1999, su interpretación en ‘Solas’, de Benito Zambrano, le valió el Premio Goya a la mejor actriz de reparto. Y solo dos años después, cuando ya tenía 66, inició su etapa en ‘Cuéntame’.
El lugar donde todo empezó
Sin embargo, su trayectoria profesional comenzó lejos de los platós: se licenció en Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia, y ejerció como profesora de Geografía e Historia en un instituto público de Sevilla durante buena parte de su vida. Y es hasta allí donde vamos, porque si de algo presume Galiana es de ser sevillana, y trianera.
Triana, el barrio de Sevilla donde nació y pasó su infancia. Y no son pocas las ocasiones en las que la actriz presume con orgullo de sus raíces, al otro lado del río, en una de las ciudades más bonitas y con más identidad de España. “Una satisfacción y un orgullo. Soy muy amante de mi tierra”, dijo la propia Galiana en una entrevista publicada por Andalucia.com.
Frente al centro histórico de Sevilla
Triana se encuentra en la orilla occidental del Guadalquivir, frente al casco histórico de Sevilla. Durante siglos, el río marcó su relación con la ciudad: el primer puente estable no llegó hasta el siglo XIX. Antes existió un puente de barcas construido en época almohade, tradicionalmente fechado en 1171, que conectaba el arrabal con Sevilla y facilitaba el paso desde el Aljarafe.
El actual Puente de Isabel II, conocido popularmente como puente de Triana, se inauguró en 1852 y es uno de los accesos más reconocibles al barrio. Para nosotras, además, es el mejor punto de partida para recorrerlo, porque desde allí la calle Betis ofrece una de las vistas más características del Guadalquivir, con la silueta monumental de Sevilla en la orilla opuesta.
El barrio de la cerámica
Muchos lo conocen como el barrio de la cerámica, y no es para menos. Porque, en el pasado, Triana fue uno de los grandes centros alfareros de Sevilla. Basta un tranquilo paseo por las calles del barrio para comprobar el legado y la huella de aquella tradición, muy visible en calles como Alfarería, Callao y Antillano Campos, donde se concentraron talleres y fábricas. Durante años, sus azulejos decorativos viajaron más allá del barrio, transformando buena parte de la imagen de numerosos edificios sevillanos y andaluces.
Un castillo bajo el mercado y una catedral que no es
Una de las curiosidades históricas más llamativas de Triana está bajo los puestos de fruta, pescado y productos frescos de su mercado. Y es que allí se conservan restos del Castillo de San Jorge, una fortaleza almohade documentada desde 1171 que fue sede del tribunal de la Inquisición en Sevilla a partir de 1481.
El mercado de abastos se instaló en este solar en 1823. Durante unas obras posteriores aparecieron restos arqueológicos del castillo y de un cementerio almohade, integrados hoy en un espacio de interpretación que permite conocer este pasado.
Y luego está la iglesia de Santa Ana, uno de los monumentos imprescindibles del barrio. Su construcción comenzó en el siglo XIII y está considerada uno de los grandes ejemplos de arquitectura gótica de Sevilla. Su importancia para la vida religiosa local explica el sobrenombre popular de Catedral de Triana, aunque no es una catedral en sentido eclesiástico, como sí lo es la catedral de Sevilla, situada en el centro histórico de la ciudad.
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