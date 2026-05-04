10 viajes que debes hacer después de los 65 años: son la combinación perfecta de belleza, comodidad y experiencias memorables

En VIAJAR sabemos que cumplir años no es sinónimo de estarse quieto y parado en casa. Más bien, somos de los que pensamos todo lo contrario. Porque cuando se tienen 65 años o más, es el momento de seguir viajando, eso sí, quizá con algo más de calma que cuando se es más joven. Lo importante es viajar, y tenemos una lista con los diez destinos que hay que visitar cuando llega la edad de la jubilación.

Redacción Viajar

Los diez viajes que hay que hacer después de los 65 años

Países del Loira

Francia tiene algo especial, independiente de la edad con la que se afronte el viaje. Pero es verdad que es un destino perfecto para mayores de 65 años. Si hubiera que elegir solo una región, podría ser Países del Loira: la ruta de jardines, castillos, palacios, pueblos elegantes y viñedos es el mejor plan para descubrirla.

Lo chateaux del Valle del Loira tienen algo especial, independientemente de la edad con la que se visiten. / Istock / Leonid ANDRONOV

Crucero por el Rin

Los cruceros marítimos están bien: surcar las aguas del Atlántico o del Mediterráneo a bordo de un gran buque de más de diez plantas… pero nada como un viaje en barco fluvial. Mucho más íntimo, tranquilo y relajado. La navegación es más suave, las paradas más enriquecedoras y el ritmo, dicho sea de paso, mucho más cómodo. El Rin lo tiene todo para adentrarse en la Europa central y descubrir Alemania, Suiza y Países Bajos con otros ojos. Es el momento.

Madeira

Cuando un destino tiene buen clima durante todo el año, su oferta hotelera es prácticamente excelente y los paisajes de un verde tan profundo que no parecen reales, automáticamente se convierte en un lugar al que viajar sin prisa. Y eso es precisamente lo que ofrece Madeira, el archipiélago portugués que flota en medio del Atlántico y frente a las costas africanas.

Madeira y sus puestas de sol. / Istock / gaul

Atenas

La capital griega es sinónimo de un viaje de cultura e historia milenaria. Una combinación realmente atractiva a cualquier edad, pero muy interesante y apetecible con más de 65 años. Sobre todo para quienes disfruten mucho de lo que supone descubrir un entorno con miles de años de historia sin prisa por descubrirlo. Si a eso le quieren añadir poca gente alrededor, entonces lo ideal es elegir la isla de Hidra o Egina como campamento base y huir de los hoteles más masificados de Atenas.

Atenas es sinónimo de un viaje de cultura e historia milenaria / Istock / Nikolay N. Antonov

La Rioja

No hace falta marcharse bien lejos de España para disfrutar de un viaje que supere todas las expectativas cuando se tienen 65 años o más. Y este está pensado para quienes gocen de la buena mesa. En ese sentido, La Rioja es la combinación perfecta de vinos, rica gastronomía y hoteles con encanto. Placer en estado puro.

Suiza en tren panorámico

Hay muchas maneras de acercarse a un país como Suiza, de altas cumbres, paisajes montañosos y picos nevados durante buena parte del año. Pero no hace falta ponerse los escarpines ni dar largas caminatas a la intemperie, al menos no para este plan de viaje pensado para los mayores de 65 años: un viaje en tren panorámico para contemplarlo todo desde la comodidad de un vagón del Glacier Express, sin ir más lejos.

Lo de Suiza en tren panorámico es otro nivel. / Istock

Budapest

No podía faltar un plan termal en esta lista de los mejores viajes para hacer al cumplir los 65 años. Y si hay una ciudad que esté considerada como la gran capital europea de los balnearios, esa es Budapest. La perla del Danubio lo tiene todo para combinar turismo suave con descanso en aguas termales.

Malta

La isla mediterránea situada entre Sicilia, Túnez y Libia, en el norte de África, esconde uno de los planes viajeros más atractivos y pausados. Malta es uno de los países más pequeños de toda Europa, pero también es de los interesantes, al menos en términos de historia: tiene más de 7000 años de antigüedad. ¿Y lo mejor? Que su centro histórico es muy fácil de recorrer caminando y el clima es suave (tanto, que siempre parece verano). Ideal para viajar sin agobios y dejarse llevar.

El precioso centro histórico de Malta: ideal para recorrer a pie. / Istock / Kavalenkava Volha

Florencia

Museos, paseos de poca distancia, rica gastronomía y cultura en la que muchos consideran la mejor ciudad para descubrir a partir de los 50 años. Y con 65, también. Porque la ciudad más bonita de la Toscana italiana, Florencia, es casi como un museo al aire libre para recorrer a pie, caminando por un centro histórico completamente llano y manejable; está todo tan cerca, que casi no es necesario planificar ninguna ruta. Simplemente, dejarse llevar y descubrir la catedral, el Ponte Vecchio…

Florencia, un museo al aire libre para recorrer a pie. / Istock

Bali

En este listado estaba faltando un plan de playa, y este es sencillamente paradisíaco. Porque si Bali es perfecto, es precisamente por su combinación de descanso y cultura casi a partes iguales. Si lo que se busca es un viaje donde haya playa, meditación, yoga, templos y mucho exotismo, Bali es el destino. No hay duda.