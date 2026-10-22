Damián (24 años) quiere salvar la aldea asturiana de su familia donde ya no queda nadie: “Que no se pierda, que no se convierta en maleza”

El éxodo rural en España a finales del siglo XX marcó un antes y un después en la población rural debido al fuerte impacto de millones de personas que decidieron abandonar el campo para trasladarse a las grandes ciudades y formar allí un nuevo proyecto de vida. Sin embargo, existe otra realidad muy distinta, poco conocida, pero igual de importante: cada vez son más los jóvenes que apuestan por lo rural y buscan rehabilitar y salvar aldeas deshabitadas para poder seguir conservando el legado de sus familias.

Sara Fernández García

El caso de Damián es uno entre muchos, un joven de 24 años que quiere seguir conservando la aldea asturiana en la que nació y crecieron sus abuelos, ha decidido dejar a un lado las comodidades y dedicarse por completo a poder rehabilitar este municipio tan importante para él. Actualmente, Damián es su único habitante, ya que tras el fallecimiento de su abuelo, no quedaba ningún habitante y ante la alerta de abandono decidió tomar cartas en el asunto, “que no se pierda, que no se convierta en maleza”.

Asturias, Europa / Istock / vicen

¿Cómo se rehabilita un espacio abandonado?

Más que intentar sobrevivir, todo su día a día se basa en la recuperación de su entorno rural. Durante el día, Damián se encarga de despejar los caminos bloqueados, limpiar todo el perímetro de las viviendas para frenar el fuego, rehabilitar las infraestructuras históricas de madera y pizarra, como la capilla del propio pueblo o sus famosos hórreos del siglo XVII. Por ello ha formado una asociación vecinal con la que coordina trabajos colectivos junto a su familia y los propietarios que acuden al pueblo cada fin de semana. Se encarga de hacer de mediador localizando a herederos para convencerlos de arreglar sus hogares o ponerlos a la venta, buscando atraer a nuevos vecinos que revivan la zona frente a la falta de accesos asfaltados y servicios básicos.

Asturias, España / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

Uno de los mayores problemas del abandono de las fincas y el retroceso de la ganadería es que han provocado que la vegetación se lleve por delante calles, muros y huertos. Un conjunto de matorrales que junto a los episodios de calor en verano, convierten al valle en un peligro frente a los incendios forestales, “esta zona sufre demasiados incendios forestales", explica Damián en el canal de YouTube de Hilux_aventura.

Asturia, aldea / Istock / Miguel Perfectti

Luchar por un mismo objetivo

En España hay más gente que se ha lanzado a esta locura de revivir pueblos enteros. Por ejemplo, casos como estos se vivieron en León, concretamente en Matavenero, una aldea que llevaba años vacía y que un grupo de personas reconstruyó desde cero para vivir de forma ecológica y autosuficiente.

Aldea en Astuarias / Istock / vicenfoto

Otro caso muy conocido es Valdelavilla, en Soria, que estaba completamente en ruinas y se rehabilita entero para el turismo; además, allí se grabó la serie El Pueblo, muy popular. Son ejemplos claros de que, si hay ganas y proyecto, se le puede devolver la vida al campo y demostrar que el interior de nuestro país sigue teniendo futuro.