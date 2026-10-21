Las raíces separadas de Raphael (83 años) y Natalia Figueroa (87 años) están a casi 800 kilómetros: de la cuna de la aristocracia donostiarra a la cuenca minera de plomo más importante del mundo
Madrid fue el centro de unión de dos perfiles muy lejanos entre sí, en el espacio físico y en el contexto social en el que se criaron.
La de Raphael y Natalia Figueroa es una de las historias de amor más conocidas de la crónica social española. Se conocieron en Madrid pero ninguno de los dos tenía su orígen en la capital, sino en lugares situados a casi 800 kilómetros de distancia. Aunque para distancia, la que separaba dos vidas sociales completamente alejadas entre sí: ella, criada en el seno de una familia aristócrata del norte de España, él, en una familia humilde de clase trabajadora. Esta es su historia.
Natalia nació en San Sebastián (Guipúzcoa) el 10 de agosto de 1939. Procedía de una familia aristocrática: era hija de Agustín de Figueroa, marqués de Santo Floro, nieta del conde de Romanones y bisnieta del político Manuel Alonso Martínez. Por aquella época, San Sebastián todavía tenía el esplendor de ciudad elegante y destino de veraneo de la alta burguesía española y europea del siglo XIX, aunque con matices, porque eran años de dictadura franquista y su austeridad y sometimiento lo invadían todo por aquella época.
Cuatro años después nacía Miguel Rafael Martos Sánchez (nombre real del cantante antes de convertirse en Raphael) en Linares el 5 de mayo de 1943. Su familia era de origen humilde y se trasladó a Madrid cuando él era todavía un bebé, con unos nueve meses, según ha recordado el propio cantante en más de una ocasión. Lo curioso es que, aunque apenas vivió allí su primera infancia, Linares se convirtió en una parte fundamental de su identidad pública y personal.
La cuenca minera de plomo más importante del planeta
El esplendor de Linares comenzó en tiempos de los romanos, y el Yacimiento Arqueológico de Cástulo, una antigua y poderosa ciudad íbera y romana con importantes mosaicos y restos históricos, es uno de los mejores testimonios de aquella época. Ya entonces era un lugar destacado por su riqueza minera, una industria que ha marcado la arquitectura y la identidad de la ciudad hasta bien entrado el siglo XIX. Y es que en el pasado esta ciudad jienense fue la cuenca minera de extracción de plomo más importante del mundo, impulsada desde la prehistoria e intensificada durante los periodos de los íberos (Cástulo), cartagineses y romanos.
Todo empezó en Madrid
Natalia y Raphael se conocieron en 1968 durante una entrega de premios en el Teatro de la Zarzuela. Por aquel entonces, ella era periodista y presentadora de televisión; y él, un cantante que ya había alcanzado una gran popularidad. Lo más romántico vino después, con una boda de cine que tuvo lugar en la fabulosa ciudad de Venecia en 1972.
Pero el camino no fue fácil. La diferencia de clase fue uno de los aspectos más comentados de su noviazgo entre la prensa y la alta sociedad de la época. Era más que evidente que su relación rompía con las expectativas sociales de la España de finales de los 60 y comienzos de los 70.
Y el tiempo les ha dado la razón: más de 50 años después, siguen formando una de las parejas más entrañables, queridas y admiradas de las páginas del corazón de la prensa española. La mayor parte de su vida la han pasado en su residencia familiar de Boadilla del Monte, un pueblo de poder adquisitivo alto situado en el cinturón metropolitano de Madrid, alejado de la gran ciudad pero relativamente cerca de ella.
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