Joaquín Moreno de Silva, agricultor y ganadero, sobre vivir en la España vaciada: "La gente joven volverá al campo porque la ciudad cada vez es más asquerosa, es más repugnante"
Lleva trabajando en el campo desde los 15 años, fue rejoneador casi tres décadas y cría toros en una ganadería que su familia compró hace más de un siglo. Hoy, está convencido de que los jóvenes acabarán volviendo.
Una vez estuvo cuatro o cinco meses seguidos en el campo sin pisar Madrid, a propósito. Cuando por fin volvió, la ciudad le dio un susto. Un coche de bomberos, un autobús, un taxi y un semáforo, que él describe como "un disco que se enciende y que se apaga". Su resumen de aquel día es poco diplomático: "me quedé acojonado".
Así lo contó Joaquín Moreno de Silva en el pódcast Rompiendo el molde, en una conversación en la que habló de su vida y, sobre todo, del campo. Nacido en Madrid y criado en Sevilla, fue rejoneador durante unos 27 o 28 años, es ganadero de Saltillo, una ganadería con origen en el siglo XIX, y agricultor con tierras en Andalucía y en Castilla-La Mancha. "Para mí el campo ha sido todo", explicó, y firmó: "Mi vida ha sido naturaleza 100%".
Fruto de la trashumancia
La historia de los Moreno empieza en la trashumancia. Según su relato, la familia de su abuelo bajaba con el ganado desde Soria y, al ver las tierras del valle del Guadalquivir, decidió quedarse. Soria podía ser muy bella para Machado, cuenta entre risas, pero para el ganado y para vivir "Andalucía era un vergel". Se asentaron entre Palma del Río y Peñaflor.
Allí creció junto a su abuelo Félix Moreno Ardanuy, al que describe como "el hombre más inteligente que he conocido". Fue él quien compró en 1918 la ganadería de Saltillo, que hoy es propiedad de Joaquín y que él sitúa en Palma del Río. La lleva junto a sus hijos, aunque vive más tiempo en Cuenca y Toledo que en Andalucía, y baja un día o día y medio por semana. Ir a ver las vacas, dice, es como cuando iba a ver a una novia.
Palma del Río merece la parada por sí misma. Se asienta en una vega llana junto al Guadalquivir, en el punto en que recibe las aguas del Genil, y conserva buena parte de su recinto amurallado almohade, además de la iglesia de la Asunción, la de San Francisco y el antiguo hospital de San Sebastián.
Por qué cree que los jóvenes volverán
Cuando el entrevistador le pregunta si cree que habrá vuelta al campo, Joaquín responde que estas cosas son cíclicas y que la gente joven, cree, sí volverá. En la ciudad, dice, llegas a casa y "no conoces ni al vecino", y a eso suma "lo caro que es" vivir allí. "Yo no le veo muchas veces sentido a la vida de la ciudad", resume.
No lo plantea como algo lejano. "Hay mucha gente que se está yendo a los pueblos", asegura, y pone el ejemplo de dos o tres chavales que trabajan con él y que podrían ganar más en Madrid. Lo que le dicen, según cuenta, es sencillo: "Primero, tengo calidad de vida". Después vienen la falta de agobios del metro y del autobús y el coste de la vida, que en un pueblo no tiene nada que ver con el de la capital.
Tampoco idealiza. Entiende por qué tantos jóvenes se marchan, y lo pregunta él mismo en voz alta: "¿qué haces en un pueblo de estos en invierno a las 5 de noche?". Para darle la vuelta, su receta tiene más de ánimo que de cifras. "En la vida todo es ilusión", insiste, y si no se ilusiona a la gente con el campo, añade, no hay forma de que funcione.
Vivir a merced del cielo
Cultiva olivos, viñas, trigo, cebada, avena, girasol, naranjos y lentejas, entre otras cosas, y lo justifica con un dicho de campo: "los ratones tienen muchas bocas". Diversificar es la manera de no perderlo todo de golpe, porque buena parte del resultado de un año depende del tiempo.
Lo cuenta con ejemplos que cualquiera que viva de la tierra reconoce. Una tormenta de granizo dos días antes de empezar la vendimia que deja la viña sin nada. Un año que pinta extraordinario y una ola de calor por San Isidro que lo arrasa, de modo que "lo que iba a salir a 4000 kg sale a 2000". Por eso no esconde que "el campo es muy ingrato", aunque enseguida matiza que "también tiene cosas muy buenas". Es el paisaje de viñas, cereal y olivar que acompaña a quien cruza La Mancha, y detrás de cada parcela hay un año entero pendiente del cielo.
La montanera y su ciudad favorita
Entre sus negocios está el cerdo ibérico. En su finca de Constantina, en plena Sierra Norte de Sevilla y junto a la ribera del Huéznar, según cuenta, compra cerdos y los prepara para la montanera, el engorde con bellota que empieza ahora, en octubre y noviembre. Cada finca, explica, tiene un cupo fijo de animales según la bellota que da su encina, y no se puede meter ni uno más. La montanera es también una buena excusa para subir a esa sierra en otoño.
Sobre España tiene una opinión rotunda después de haberla recorrido, y si tiene que elegir una ciudad, no duda: "para mí la ciudad más bonita de España es Sevilla". Eso sí, la quiere a ratos. Cuando va a Madrid, es para ver a su familia, y reconoce que lo que ofrece la ciudad, los restaurantes, los teatros o los cines, no lo va a encontrar donde él vive, rodeado de animales. Lo resume en una frase corta: "A mí me gusta la ciudad, pero poquito".
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