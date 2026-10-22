Las raíces separadas de Maribel Verdú (56 años) y Pedro Larrañaga (57 años) se dividen entre el puerto más antiguo de Guipúzcoa y una gran ciudad de origen andalusí fundada en el siglo IX

Madrid es la ciudad protagonista y cómplice de la historia de amor entre Maribel Verdú y Pedro Larrañaga, una de las parejas más sólidas del cine español. Una historia que comenzó en 1999 gracias a una casualidad relacionada con el trabajo. La actriz estaba rodando la serie ‘Canguros’ junto a Luis Merlo, hermano de Pedro, cuando cayó en sus manos un guion escrito por el productor teatral para un proyecto que preparaba.

La costa verde del norte, un paraíso natural / Istock / unaihuiziphotography

Verdú se interesó por uno de los personajes y pidió interpretarlo. “Me contrataron, lo hice y ahí me enamoré”, recordó años después en el programa 'Planeta Calleja'. Apenas seis meses después de conocerse, la pareja celebró una boda civil en un chalé de La Moraleja, una exclusiva urbanización de lujo en Madrid, acompañada por familiares y amigos. Entre los asistentes estaban los padres del productor, los actores Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, y sus hermanos Amparo y Luis, cómplices de esta historia de amor que parece inquebrantable.

Sara Fernández García

Más de 400 kilómetros de distancia

Cuando se casaron, se hicieron una promesa: no pasar más de 15 días separados, a pesar de sus respectivos trabajos. Eso invita a pensar que la única distancia real que existe entre la pareja es la que separa sus lugares de origen. Se sabe que Maribel Verdú nació en Madrid y que se crióen el castizo barrio de Argüelles donde vivía con sus abuelos entre semana para acudir al colegio.

Una vida de cine en Madrid / Istock

Y es que, tal y como ella misma ha contado en alguna ocasión, su familia tuvo un papel importante en su infancia, especialmente su abuela Isabel, que era quien se encargaba del cuidado de sus 16 hijos y nietos mientras su abuelo se entregaba a su trabajo como coronel de infantería. Fue precisamente su abuela quien más apoyó a Maribel cuando contó en casa que quería dedicarse al cine y la interpretación.

Todo lo contrario que Pedro, nacido en el seno de una familia ligada desde generaciones al teatro y la interpretación. Aunque es hijo de actores, Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, y hermano de los intérpretes Amparo Larrañaga y Luis Merlo, a diferencia de buena parte de su familia, Pedro ha desarrollado su carrera principalmente detrás de los escenarios, como productor teatral y guionista. Y aunque buena parte de su vida la ha pasado en Madrid, sus orígenes están en el norte de España.

Uno de los puertos más importantes de Guipúzkoa / Istock

Uno de los puertos más antiguos de Guipúzkoa

Nació en Avilés, Asturias, pero tal y como indica su apellido, su ascendencia era guipuzcoana. De hecho, su familia paterna disponía de una casa solariega en Mutriku, una villa medieval abierta al Cantábrico en la que el propio Pedro pasó buena parte de su infancia.

Flysch de la playa Saturraran, Mutriku / Istock / Jose Arcos Aguilar

Mutriku tiene una tradición marinera centenaria, un casco medieval que baja por una ladera hasta el puerto entre palacios, torres y casas blasonadas de los siglos XV al XVIII. De hecho, el puerto de Mutriku es uno de los más antiguos de Guipúzcoa. Durante siglos, la pesca y la caza de ballenas marcaron la economía local; hoy mantiene su identidad marinera y pesquera. Además, forma parte del Geoparque de la Costa Vasca, cuyos acantilados muestran estratos geológicos que ayudan a reconstruir más de 60 millones de años de historia terrestre.

Pero hay más, porque cuenta con un litoral con formaciones geológicas de enorme interés: bajo sus acantilados se encuentran fósiles marinos gigantes que, según los expertos, tienen más de 100 millones de años. Como su flysch negro, que tiene más de 110 millones de años y destaca por los fósiles de ammonites, algunos de tamaño extraordinario.