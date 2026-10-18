Nacieron a 284 kilómetros y se encontraron en una fiesta: las raíces separadas de Iker Jiménez y Carmen Porter unen una ciudad de murallas medievales y una capital de grandes palacios y museos

Antes de compartir platós de televisión, programas nocturnos de radio e investigaciones sobre fenómenos inexplicables ante millones de espectadores, Iker Jiménez y Carmen Porter eran simplemente dos estudiantes de Periodismo que intentaban abrirse paso en el mundo de la comunicación. Coincidieron en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (él le sacaba un par de cursos a ella), pero la chispa no saltó en los pasillos universitarios.

Chamberí es uno de los barrios más señoriales y castizos de Madrid / Istock / t

Lo hizo en una fiesta que Carmen organizó en casa de sus padres en Madrid. Iker acudió a la cita casi de rebote, acompañado por un vecino de la familia. Aunque al principio la anfitriona penas le prestó atención, las casualidades de la noche terminaron juntándolos. De esa charla entre amigos notaron que había afinidad, un sentido del humor similar y una pasión por la información que, con el paso de los años, terminaría dando el salto a las pantallas a través de formatos como Cuarto Milenio o el actual Horizonte.

Sara Fernández García

Sin embargo, mucho antes de encontrarse en la capital (donde acabaron quedándose), sus historias personales habían arrancado a casi 300 kilómetros de distancia.

Vitoria-Gasteiz: la almendra medieval que vio crecer a Iker

El origen de Iker está en el corazón de Vitoria, donde nació en enero de 1973. La ciudad cuena con uno de los cascos antiguos medievales mejor preservados del norte peninsular. Si caminas por esta ciudad te irás cruzando con palacios renacentistas de la talla de Escoriaza-Esquivel o Montehermoso, la histórica Casa del Cordón y la imponente catedral de Santa María, cuya restauración inspiró en su día a escritores de todo el mundo.

Vitoria es el destino ideal para disfrutar de unos buenos pintxos / Istock / makasana

La vena investigadora de Iker despertó muy pronto en su tierra natal: siendo solo un niño, tras escuchar historias sobre un supuesto avistamiento OVNI, se presentó en los estudios de Radio Vitoria para hacer preguntas y logró intervenir en directo. Con 14 años se mudó con sus padres a Madrid.

Madrid: palacios, museos y grandes avenidas para Carmen

La otra mitad de la historia arranca en Madrid, donde Carmen Porter nació en agosto de 1974. La capital es una escapada de carácter monumental, donde la majestuosidad del Palacio Real y los paseos arbolados de los Jardines de Sabatini y el Campo del Moro lo protagonizan todo.

Parque del Retiro, Madrid. / Istock

A ello se suma el célebre Triángulo del Arte, con el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía como referentes culturales a nivel internacional. Además de su lugar de nacimiento, Madrid fue la ciudad donde Carmen creció y se formó entre grandes avenidas y vida cultural.

Tras una temporada viviendo en el centro de la capital, la pareja se trasladó junto a su hija a una de las urbanizaciones más exclusivas de Alcobendas.