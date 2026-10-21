Ibon (32 años) dejó San Sebastián para empezar de cero en una aldea asturiana: "Vivo por menos de 300 euros al mes de gastos fijos"

El éxodo rural en España a finales del siglo XX marcó un antes y un después en la población rural debido al fuerte impacto de millones de personas que decidieron abandonar el campo para trasladarse a las grandes ciudades y formar allí un nuevo proyecto de vida. Sin embargo, existe otra realidad muy distinta, poco conocida, pero igual de importante: en los últimos años, la vivienda se ha convertido en un factor importante que está cambiando las preferencias residenciales de los jóvenes. Para la mayoría, los municipios rurales empiezan a ser una opción atractiva para salir adelante debido a su alto coste. Según los datos del estudio, seis de cada diez españoles entre 18 y 44 años ya se plantean esta opción.

Sara Fernández García

El caso de Ibon Berasategui, es el claro ejemplo de cómo irse de San Sebastián y perseguir el sueño rural muchas veces es la mejor opción para poder salir adelante. Siempre había soñado con una vivienda rural, en medio del campo junto a su huerto y sus gallinas. Mientras llega ese momento, se ha instalado en una casa de alquiler, donde gracias a sus gastos mínimos puede ir ahorrando para empezar a construir la casa de sus sueños. Hace poco compró un terreno de casi 800 metros cuadrados en otra aldea cercana, a unos 20 minutos andando, donde quiere construir una casa de unos 60 o 70 metros cuadrados.

Pueblo de Teixois, Los Oscos, Asturias / Istock / Shootdiem

¿Cuánto cuesta realmente vivir en una aldea asturiana?

Vivir en una aldea no significa que todos los gastos estén cubiertos, ni que eso te quite de seguir pagando. Hay alquiler, luz, gas, comida, calefacción y gastos a pagar que dependen de cada casa, “no es gratis, pero comparado con San Sebastián es más barato” explicó él. Según sus cálculos y tomando de referencia actual, sus gastos fijos aproximados son de 252 euros al mes, si dejas a un lado los gastos de su perra Argi, “es una locura vivir por menos de 300 euros al mes”.

Casas en las montañas de asturias / Istock / Roberto A Sanchez

El gasto que más llama la atención es su alquiler que le cuesta tan solo 100 euros al mes. La vivienda es bastante sencilla, nada fuera de lo común, está formada por una planta con dos habitaciones, cocina y una planta baja que quiere usar como trastero o gimnasio.

Asturias, Cadavedo, Valdés, Asturias / Istock / Mercedes Rancaño Otero

A este gasto inicial se le suma el consumo del agua que anualmente son unos 60 euros al año que al mes se queda solo en 5 euros. Para calcular la electricidad, Ibon toma como referencia los datos que le dan varios vecinos. Uno de ellos, Axel, lleva tres años viviendo allí, cuenta que al principio llegó a pagar facturas de apenas 1,50 euros al mes, aunque ahora está en torno a los 10 o 12 euros por el uso de ordenador y otros electrodomésticos básicos.

Casas en las montañas de asturias / Istock / Roberto A Sanchez

Comer es uno de los gastos que más diferencia de San Sebastián, en general para una persona el gasto es aproximadamente entre 100 y 120 euros al mes, ya que los precios son mucho más bajos como por ejemplo, un pollo entero a 3 euros el kilo, una cinta de lomo a 4 euros el kilo, anchoas o huevos camperos a solo 3,50 euros la docena. Además, parte de sus alimentos los cubre gracias a su huerto con calabacines, pepinos, pimientos, tomates, acelgas o lechugas de primera calidad.

Aldea en Asturias / Istock / IMAG3S

Más historias para conocer

Aunque parezca que el caso de Ibon es el único, la realidad es muy diferente. Existen muchas personas que también invierten en lo rural y en poder formar su vida en el campo como es el caso de Marta, quien dejó Badalona para poder reabrir un bar en su pueblo natal en Teruel de 12 habitantes e impedir la despoblación, "esto era un sueño, llevo aquí 9 años y no me voy”.

Espinaredo, Asturias, España / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

También historias como las de Ana y Máximo, un matrimonio que decidieron apostar por sus sueños y compraron una aldea abandonada en Asturias y la rehabilitaron: "Acabé por amor y acabé por todo, porque el sitio también me enamoró, evidentemente".