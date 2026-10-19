Premios PANGEA 2026: todos los premiados en la gala donde Paloma Ferre recibió el galardón a la Trayectoria Viajera
Civitatis, MSC Cruceros, Revolut, Travel Tip For You y Fundación Vicente Ferrer completan el palmarés de la segunda edición.
Paloma Ferre ha recibido el premio a la Trayectoria Viajera en la segunda edición de los Premios PANGEA, celebrada en Madrid. El reconocimiento distingue su trabajo en la creación y dirección del formato de viajes MXM, Madrileños por el Mundo.
La gala reunió a más de 150 invitados, entre premiados, finalistas, miembros del jurado, representantes institucionales, creadores de contenido y profesionales del sector. La periodista Marta Robles condujo la velada, organizada por PANGEA The Travel Store en su tienda de Madrid.
Seis reconocimientos al sector de los viajes
Travel Tip For You recibió el premio al Mejor Contenido de Viajes. Civitatis fue reconocida por su campaña "Estamos cerca de llegar a un nuevo destino" en la categoría de Mejor Campaña de Marketing Turístico, mientras que MSC Cruceros obtuvo el galardón a la Mejor Experiencia de Cliente por MSC for Me.
Completaron la lista Revolut, premiada por su Innovación en el Sector Turístico, y la Fundación Vicente Ferrer, distinguida por su Iniciativa con Impacto Positivo.
Un jurado formado por profesionales de distintos ámbitos
El jurado estuvo integrado por David Hernández, CEO y fundador de PANGEA; el diseñador Jorge Redondo; la presentadora Eva Rojas; Marcos Alves, cofundador de El Tenedor; Marta Robles; y el periodista Roberto Brasero, reconocido como Viajero del Año en la primera edición.
Los galardonados recibieron un trofeo conmemorativo y una tarjeta regalo PANGEA valorada en 1.000 euros. La gala contó con el apoyo de Visit Dubái, Visit Portugal, Puebla, Iberia, eSIMFlag, la revista VIAJAR y AON.
- La ciudad favorita de la clase media española para irse de viaje es 'el paraíso mundial de las setas': la escapada otoñal para comer boletus y níscalos, pasear junto al Duero y perderse entre pinares
- Ni Viena, ni Praga: el mercadillo de navidad más bonito del mundo está en España y es perfecto para visitar en 2026
- El castillo más bonito del mundo está en España y tiene más de 700 años de historia: una enorme fortaleza medieval con torres puntiagudas y una arquitectura de cuento
- Nacieron a 284 kilómetros y se encontraron en una fiesta: las raíces separadas de Iker Jiménez y Carmen Porter unen una ciudad de murallas medievales y una capital de grandes palacios y museos
- Parece Islandia o Noruega, pero es la cascada cristalina más bonita de España: se llega por una ruta de senderismo fácil, está en una Reserva Natural y es perfecta para otoño
- Es perfecto para visitar un fin de semana de otoño y está considerado el pueblo más bonito de España: pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad y un castillo medieval de origen islámico
- La ermita más bonita de España es azul y blanca y está en un mirador infinito al Cantábrico: un hórreo asturiano, acantilados y vistas a dos cabos legendarios
- Isabel Díaz Ayuso, sobre el pueblo donde pasó gran parte de su infancia: 'Tuve una infancia de pueblo. Pasé largas horas en la calle y rodeada de campo y bichos