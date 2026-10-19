Premios PANGEA 2026: todos los premiados en la gala donde Paloma Ferre recibió el galardón a la Trayectoria Viajera

Paloma Ferre ha recibido el premio a la Trayectoria Viajera en la segunda edición de los Premios PANGEA, celebrada en Madrid. El reconocimiento distingue su trabajo en la creación y dirección del formato de viajes MXM, Madrileños por el Mundo.

Maria Lurdes Vale, directora de la Oficina de Turismo de Portugal en España, entrega a Paloma Ferre el premio a la Trayectoria Viajera en la segunda edición de los Premios PANGEA. / Josefina Blanco

La gala reunió a más de 150 invitados, entre premiados, finalistas, miembros del jurado, representantes institucionales, creadores de contenido y profesionales del sector. La periodista Marta Robles condujo la velada, organizada por PANGEA The Travel Store en su tienda de Madrid.

Seis reconocimientos al sector de los viajes

Travel Tip For You recibió el premio al Mejor Contenido de Viajes. Civitatis fue reconocida por su campaña "Estamos cerca de llegar a un nuevo destino" en la categoría de Mejor Campaña de Marketing Turístico, mientras que MSC Cruceros obtuvo el galardón a la Mejor Experiencia de Cliente por MSC for Me.

Los trofeos de la segunda edición de los Premios PANGEA, celebrada en Madrid. / Josefina Blanco

Completaron la lista Revolut, premiada por su Innovación en el Sector Turístico, y la Fundación Vicente Ferrer, distinguida por su Iniciativa con Impacto Positivo.

Un jurado formado por profesionales de distintos ámbitos

El jurado estuvo integrado por David Hernández, CEO y fundador de PANGEA; el diseñador Jorge Redondo; la presentadora Eva Rojas; Marcos Alves, cofundador de El Tenedor; Marta Robles; y el periodista Roberto Brasero, reconocido como Viajero del Año en la primera edición.

Los asistentes compartieron impresiones durante el encuentro organizado por PANGEA The Travel Store. / Josefina Blanco

Los galardonados recibieron un trofeo conmemorativo y una tarjeta regalo PANGEA valorada en 1.000 euros. La gala contó con el apoyo de Visit Dubái, Visit Portugal, Puebla, Iberia, eSIMFlag, la revista VIAJAR y AON.