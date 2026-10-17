Isabel Díaz Ayuso, sobre el pueblo donde pasó gran parte de su infancia: "Tuve una infancia de pueblo. Pasé largas horas en la calle y rodeada de campo y bichos"

Isabel Díaz Ayuso ha recordado en numerosas ocasiones los veranos de su infancia en Sotillo de la Adrada, la localidad natal de su padre. Aunque creció en el barrio madrileño de Chamberí, la presidenta de la Comunidad de Madrid solía pasar allí los fines de semana y las vacaciones familiares. "Tuve una infancia de pueblo. Pasé largas horas en la calle y rodeada de campo y bichos", señalaba sobre ese contraste en declaraciones a la Fundación Universitaria San Pablo CEU. En esa misma entrevista evocaba aquellos días donde "uno solo bajaba y estaba en el campo y el prado de enfrente tocando todo tipo de bichos, se caía, se levantaba, se hacía amigos, chicos, chicas... todo era muy sano, muy natural".

Casa consistorial en Sotillo de la Adrada / Wikimedia Commons / Asqueladd

Añadía además que tuvo "una educación de barrio y veranos en el pueblo, pero nunca dejé de buscar mi independencia", destacando el valor de pasar grandes temporadas con sus abuelos: "Antes los niños eran más educados por todos: por tíos, abuelos, vecinos… Yo tuve la gran oportunidad de pasar largas temporadas con ellos".

Sara Fernández García

Más allá de este profundo arraigo personal con el valle del Tiétar, el municipio abulense es una opción fantástica para organizar una escapada tranquila de fin de semana relativamente cerca de la capital (se ubica a unos 88 kilómetros de Madrid). Sotillo es además la puerta de entrada a una comarca espectacular con un entorno natural de lo más variado que va de la frondosidad de los pinares de montaña a los bosques de encinas, laderas escarpadas y zonas de huerta.

Un paseo por el casco urbano

Aunque con el paso de los años Sotillo de la Adrada se ha consolidado como uno de los centros comerciales y de servicios más dinámicos de la comarca, su casco urbano sigue teniendo esos rincones de arquitectura popular que recuerdan a los típicos pueblos de montaña de toda la vida. Lo mejor para empezar la visita es que dejes el coche y te pongas a recorrer tranquilamente sus calles para ir fijándote en las fachadas de piedra y las balconadas de madera tradicionales.

Iglesia Santísima Trinidad en Sotillo de la Adrada / Wikimedia Commons / Asqueladd

En el centro histórico vas a dar con la iglesia de la Santísima Trinidad, levantada a finales del siglo XV. Aunque el templo pasó por importantes reformas posteriores, todavía conserva su torre original y un importante artesonado mudéjar en la capilla mayor. No te pierdas tampoco su gran retablo de estilo barroco que encontrarás en el interior. Si sigues el paseo, a pocos minutos caminando entre las plazas del pueblo llegas a la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, del siglo XVII, perfecta para completar la visita antes de salir al campo.

La ermita de Nuestra Señora de los Remedios / Wikimedia Commons / Asqueladd

Entre la sombra de los pinares y el abrigo de Gredos

Si reduces la escapada al núcleo urbano te estarías perdiendo lo mejor, y es que la naturaleza que rodea el municipio es una de las razones principales para alargar el día. Sotillo se ubica a unos 630 metros de altitud, justo al pie del macizo de Gredos.

Sotillo de la Adrada / Wikimedia Commons / Asqueladd

En cuanto dejas atrás las últimas casas del pueblo encontrarás caminos rurales que se meten en bosques de pinos, encinas, alcornoques y enebros. La variedad de senderos es enorme: puedes optar por paseos sencillos bordeando arroyos y zonas de pasto o hacer alguna ruta de senderismo con algo más de desnivel, siempre con la silueta de las montañas en el horizonte. Si vas en verano, la ribera del propio río Tiétar es genial para caminar a la sombra de los árboles.

Patatas revolconas, setas y la huerta del Tiétar

Y no es una buena escapada si no hay un plato típico en la mesa tras la caminata. No te pierdas la cocina local de Sotillo donde se cruzan las recetas contundentes de la montaña abulense con la frescura de los productos de huerta.

En los bares y restaurantes del pueblo no faltan los grandes clásicos: unas patatas revolconas con pimentón y torreznos crujientes, o unas tradicionales migas de pastor. Las huertas de la comarca cuentan con un merecido reconocimiento por la calidad de sus judías verdes, espárragos y lechugas. Si vas ahora en otoño mejora aún más el plan: los pinares de los alrededores son un paraíso para aficionados a la micología, llenando las mesas de platos con níscalos y boletus frescos.