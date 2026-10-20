Las raíces separadas de Pilar Rubio (48 años) y Sergio Ramos (40 años) se dividen entre el oro de Tartessos y las orillas del Henares

Pilar Rubio y Sergio Ramos, nacieron con ocho años y trece días de diferencia. También con unos 500 kilómetros de por medio y dos paisajes muy diferentes. Hoy, sin embargo, disfrutan juntos en Sevilla de una vida que poco se parece a la que un día inicaron por separado, en la vega del Henares y la orilla derecha del Guadalquivir.

Los dos han hablado de esos lugares sin rodeos y con cariño, y los dos lo han hecho para reivindicar una infancia en la calle. Ninguno de esos sitios aparece en las guías como destino de primera, y sin embargo uno guarda un palacio del siglo XVI y un parque con réplicas de monumentos europeos, y el otro, uno de los hallazgos más célebres de la cultura tartésica. Ella es de Torrejón de Ardoz. Él, de Camas.

Sara Fernández García

Torrejón de Ardoz, a orillas del Henares

"Es el mejor sitio para crecer", dijo Pilar Rubio de Torrejón de Ardoz en una convesación con medios. La ciudad se asienta en la margen norte del río Henares, al este de la capital y junto a la A-2, la autovía que une Madrid con Barcelona. Se cree que su origen se remonta en torno al siglo XII y obtuvo el título de villa en 1554, aunque hoy es una ciudad de unos 143.500 habitantes según los últimos datos recogidos en 2025.

Parque Público Europa, en Torrejón de Ardoz / Istock

Para el visitante, Torrejón tiene más de lo que sugiere su fama de ciudad dormitorio. La Casa Grande es un caserón del siglo XVI, y junto al Henares se levanta el castillo de Aldovea. La iglesia de San Juan Bautista ocupa el centro histórico, y el Parque Europa, el reclamo más conocido, reúne réplicas de monumentos de todo el continente, de la Puerta de Brandeburgo a la Torre Eiffel, en un mismo paseo.

Camas, en la orilla del Guadalquivir

Sergio Ramos ha dicho más de una vez que se considera "un niño de barrio que se ha criado en una plazoleta de Camas". Aquella plazoleta estaba junto al campo de fútbol, en la zona de las llamadas casas baratas, y en ella pasaba los días con arcos, flechas, bicicleta y balón, según contó The Objective en agosto de 2026. Otra de sus frases sobre el pueblo, recogida también por Lecturas, lo resume: "Nunca olvido de dónde vengo".

Iglesia de Santa María de Gracia, Camas / Wikicommons / Zarateman

Camas es un municipio de unos 29.000 habitantes pegado a Sevilla por el oeste, al otro lado del Guadalquivir. Ha dado nombres conocidos más allá del fútbol, como los toreros Curro Romero y Paco Camino. Y tiene una fecha que sus vecinos no olvidan: el 21 de julio de 2010, pocos días después de que España ganara el Mundial de Sudáfrica, el pueblo llenó la plaza del Ayuntamiento para homenajear a Ramos. Emocionado, el defensa prometió a sus vecinos que "vaya donde vaya os llevaré en volandas", según recoge el archivo de Canal Sur. Aquel día el alcalde, Rafael Recio, dijo que merecía el título de hijo predilecto.

El oro de Tartessos

Lo que pocos asocian con Camas es que en su término apareció uno de los tesoros más importantes de la arqueología española. El 30 de septiembre de 1958, unos obreros que reformaban las instalaciones de una sociedad de tiro de pichón en el cerro del Carambolo, a unos tres kilómetros al oeste de Sevilla, encontraron una vasija de cerámica con 21 piezas de oro: un collar con colgantes, dos brazaletes, dos pectorales con forma de piel de toro y dieciséis placas.

El Tesoro del Carambolo se data en el siglo VIII antes de Cristo y disparó el interés por Tartessos, la cultura que floreció en el bajo Guadalquivir. Todavía hoy se discute si es obra tartésica o fenicia: un estudio de 2018 concluyó que las joyas se hicieron sobre todo con técnicas fenicias, pero con oro de minas situadas a unos 20 kilómetros del lugar del hallazgo. El collar es la pieza que más preguntas abre: se cree que procede de Chipre y que es del siglo VI antes de Cristo, la misma época en la que, según los investigadores, el conjunto se escondió bajo tierra.

El Tesoro de Carambolo / Wikicommons / © José Luiz Bernardes Ribeiro

Pero verlo no es tan fácil. Las piezas originales estuvieron expuestas de forma permanente en el Museo Arqueológico de Sevilla, pero este cerró a comienzos de 2020 para una reforma integral, y desde entonces el tesoro no se ha vuelto a mostrar al público. Mientras tanto, pueden verse réplicas, una en el Ayuntamiento de Sevilla y otra en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. Es una de esas casualidades que encajan con esta historia: el oro que salió de Camas lleva años sin poder verse en Sevilla, y una de sus copias está en Madrid, a media hora de la ciudad donde creció Pilar Rubio.