Las 10 ciudades que debes visitar después de cumplir 60 años: repletas de experiencias culturales, con temperaturas suaves todo el año y perfectas para desconectar

A los 60 años, quizás viajar para algunos supone una experiencia diferente. No se han acabado las ganas de descubrir mundo, o cualquier ciudad que esté más cerca de lo que imaginamos, pero quizá si han cambiado las prioridades: se buscan destinos más cómodos, buen clima, cultura accesible y gastronomía inolvidable. A cierta edad, el lujo deja de ser acumular planes imposibles y pasa a significar tiempo, tranquilidad y calidad de vida.

De ahí que normalmente no encontremos a mochileros mayores de 60 años, pero, sin embargo, sí les vemos en viajes organizados que ofrecen comodidades... Ojo, que si estás pensando en un crucero, la realidad es que hay mucho más que visitar sin necesidad de pasar la mayoría del tiempo dentro de un barco, por enorme que sea. ¿Estás en busca de tu destino perfecto? Tenemos una lista que difícilmente se te va a resistir.

Las mejores 10 ciudades para viajar con +60 años: escápate cerca o viaja lejos

Sevilla

La capital andaluza encabeza muchas listas gracias a su combinación de patrimonio, vida social y temperaturas suaves durante buena parte del año. Sus paseos junto al Guadalquivir, sentarse a comer en cualquier local de Triana o el ambiente de sus plazas, convierten la ciudad en una escapada ideal para quienes buscan disfrutar sin estrés. Además, el casco histórico es muy accesible y está lleno de iglesias, patios y arquitectura mudéjar que convierten cualquier paseo en una experiencia cultural.

Sevilla / Istock / only_fabrizio

En esta ciudad también se encuentra facilidad de disfrutar del flamenco más puro: no puedes dejar de asistir a un espectáculo nocturno íntimo que se presta en la emblemática Casa de la Memoria, un palacio del siglo XV con asientos reservados y sin aglomeraciones en el que gozar la noche sevillana más tradicional.

La Valeta (Malta)

En el Mediterráneo, la Valeta ofrece una experiencia cómoda y luminosa. Su tamaño reducido permite recorrerla tranquilamente a paso lento, mientras sus edificios barrocos y cafeterías frente al mar crean un ambiente perfecto para desconectar. Del mismo modo, esta ciudad de Malta ofrece ser un destino totalmente asequible para todos los bolsillos, con vuelos desde 80 euros y alojamientos desde 40 euros la noche. Algunos no dudan de visitar la Concatedral de San Juan a primera hora para admirar los lienzos de Caravaggio.

Florencia (Italia)

Para los amantes del arte, Florencia sigue siendo uno de los destinos más emocionantes del mundo. Caminar por su casco antiguo es hacerlo dentro de un museo al aire libre, pero sin el caos de otras grandes capitales europeas. De hecho, Italia es un país que se podría visitar una y otra vez y no cansarte nunca. Muchos optan por hacer Venecia-Florencia-Roma en su itinerario, pero el plan que es un sí rotundo es recorrer la Galería Uffizi reservando un tour privado. Tiene la opción de hacerlo con acceso prioritario en ascensor para evitar las escaleras y filas.

Atenas (Grecia)

Barrios como Plaka permiten disfrutar de la ciudad cómodamente, entre tabernas tradicionales y vistas a la Acrópolis. El clima cálido y la vida al aire libre hacen que la experiencia resulte especialmente agradable después de los 60 años. Entre los planes más rentables está explorar el Museo de la Acrópolis, que es totalmente accesible, sin cuestas y con vistas directas a los templos a través de sus enormes cristaleras.

Funchal (Madeira)

La llamada “isla de la eterna primavera” destaca por sus jardines, sus paseos marítimos y un clima estable que invita a todo tipo de viajeros. Subir en el teleférico hasta el Jardín Botánico de Madeira para pasear entre flores exóticas es uno de los planes preferidos de aquellos que ya han cumplido los 60.

Niza (Francia)

Niza ofrece el equilibrio perfecto entre cultura y calidad de vida. Sus museos, mercados provenzales y el famoso Paseo de los Ingleses permiten disfrutar del Mediterráneo con total comodidad. Además, el transporte público funciona muy bien, algo clave para viajar sin complicaciones. Visitar el Museo Matisse, ubicado en una tranquila villa del siglo XVII rodeada de olivos, es una parada obligatoria si eliges este destino.

Niza (Francia) / Istock / VV Shots

Budapest (Hungría)

Es una ciudad bastante segura. Si la visitas no puedes perderte lugares emblemáticos como la Basílica de San Esteban, el Parlamento, el Puente de las Cadenas, la Ópera Nacional o el Mercado Central. Aun así, la joya de la corona para los viajeros mayores de 60 años son sus baños termales medicinales. En la capital de Hungría existen varias opciones, pero Szechenyí, que fue construido en 1913, cuenta con 15 piscinas y tres de ellas al aire libre... Un auténtico oasis terapéutico.

Oaxaca (México)

Oaxaca destaca por su ambiente humano y auténtico entre sus habitantes. El clima templado de montaña evita el calor extremo, mientras que su riqueza cultural (mercados, artesanía, cocina tradicional y festividades) ofrece una inmersión constante en la vida mexicana más genuina. Participar en un taller privado de catado de chocolate y mezcal tradicional en el centro histórico, es una de las actividades más recomendadas.

Kyoto (Japón)

Sus templos zen, jardines perfectamente cuidados y calles discretas generan una sensación muy especial que te hace sentirte en otro planeta. Además, el sistema de transporte japonés facilita muchísimo los desplazamientos incluso para quienes viajan con una agenda sin numerosos planes. ¿Qué te podríamos recomendar? Presenciar una ceremonia del té tradicional en el templo Kodai-ji, adaptada con asientos para mayor comodidad de las rodillas.

Kyoto (Japón) / Istock / Sean Pavone

Victoria (Canadá)

Con una fuerte influencia británica, Victoria es uno de esos lugares donde todo parece diseñado para vivir sin estrés. Sus jardines históricos, bahías calmadas y clima moderado la convierten en un destino ideal para disfrutar del tiempo libre y de la belleza natural de sus paisajes. Si vas, no puedes saltarte esta experiencia: disfrutar del famoso y elegante té de la tarde en el hotel Fairmont Empress con música de piano en directo.