Ha viajado a más de 90 países, pero solo hay uno al que volvería: "Me hace sentir viva, en calma y curiosa a la vez"

Tenía un pasaporte envidiable con más de 90 países tachados y una máxima sagrada: no pisar dos veces el mismo destino. Sin embargo, hubo un país que saltó por los aires todos sus esquemas: Islandia. Llegó por casualidad, animada por el consejo de una amiga desde Washington, y la isla no solo la atrapó a la primera, sino que hizo que regresara otras dos veces en cuestión de meses.

Vivir las auroras boreales en Islandia es un viaje inolvidable donde el baile de luces verdes en el cielo se combina con paisajes volcánicos / Istock / MIAOYUN

En una entrevista concedida a Travel + Leisure, confesaba el motivo de esta fascinación: Islandia la hace "sentir viva, en calma y curiosa a la vez". Y es que muy pocos lugares en la Tierra logran combinar la paz absoluta de un baño en aguas geotermales frente al Atlántico con la adrenalina de avistar ballenas en fiordos remotos o perseguir auroras boreales en mitad de la noche invernal.

De la acogedora Reikiavik al relax absoluto en Sky Lagoon

El flechazo arrancó en Reikiavik. Frente a la frialdad que algunos esperan de una capital nórdica, se encontró con una ciudad humana, vibrante y tremendamente acogedora. Uno de los primeros detalles que la conquistaron fue encontrarse con una enorme bandera arcoíris pintada en el pavimento del centro, lo que le transmitió de inmediato una sensación de libertad y pertenencia, pues tenía la certeza de estar en un sitio donde se puede ser uno mismo sin dar explicaciones.

Reikiavik en islandés significa literalmente "bahía humeante", un nombre que le dio el vikingo Ingólfur Arnarson al ver las columnas de vapor de las aguas termales de la zona. / Istock

Tras pasear por sus calles llenas de galerías, música y fachadas coloridas, llegó la verdadera desconexión. Puso rumbo a Sky Lagoon, un spa geotermal encaramado a los acantilados sobre el océano Atlántico. Como le ocurre a todo aquel que llega a este lugar, el sumergirse en sus aguas calientes mientras el aire helado del norte te roza la cara se convirtió en el antídoto perfecto contra el estrés de la rutina. "Mi vida es estresante, pero allí me relajé. Sentí que todo encajaba, que estaba justo donde debía estar", relató.

Sky Lagoon / Istock

Navegar entre ballenas y la magia de una Islandia bajo la nieve

Apenas unos meses después de ese primer viaje, voló de vuelta. Esta vez su objetivo era otro y consistió en embarcarse en un crucero por las aguas del norte del país para avistar cetáceos. El poder recorrer la costa islandesa desde el mar le mostró otra cara del paisaje: navegó entre campos de lava negra, acantilados verticales y fiordos dibujados por la actividad volcánica.

No contenta con eso, regresó una tercera vez en pleno invierno. Quería ver el país transformado por el hielo y la nieve, con una luz especial y una atmósfera completamente distinta a la que encontró en verano. Durante esa escapada invernal logró además tachar uno de los grandes sueños de cualquier viajero: contemplar, aunque fuera durante unos breves minutos, auroras boreales en el cielo nocturno.

Un terreno de fuego y hielo que cambia a cada estación

Si Islandia ha consegido enganchar a tantos viajeros es por su propia geología. La isla es un choque constante entre la fuerza de los glaciares y el calor latente del subsuelo. En un mismo día puedes pasear por la orilla de una espectacular cascada que cae con muchísima fuerza, cruzar desiertos de ceniza negra y terminar bañándote en un río termal natural.

Las playas de arena negra en Islandia se forman cuando la lava se enfría rápidamente al entrar en contacto con el océano, creando basalto triturado. Los dos destinos más destacados son Reynisfjara y Stokksnes / Istock / 5duha127

Además, el país cambia radicalmente según la época del año. Mientras que en verano las noches desaparecen gracias al sol de medianoche, ese que nunca se pone durante semanas (permitiendo hacer kilómetros y rutas de senderismo a cualquier hora), el invierno reduce las horas de luz, pero regala estampas congeladas sacadas de otro planeta y la posibilidad de ver auroras.

A esta viajera incansable aún le queda un reto pendiente en la isla: presenciar en directo la erupción de un volcán. Una excusa perfecta que ya tiene anotada en la agenda para su cuarta visita.