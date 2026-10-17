Manu Sánchez, 41 años, y el pueblo sevillano de donde viene su familia: una localidad con más de 3.000 años de historia y un papel clave en la España constitucional

En esto coincidimos casi todos: hay pocos lugares que nos generen tantos recuerdos y sensación de pertenencia como la tierra donde crecieron nuestros mayores. Para el humorista y comunicador andaluz Manu Sánchez, nacido en la vecina localidad sevillana de Dos Hermanas, Las Cabezas de San Juan es un lugar muy importante en su vida por ser la localidad natal de sus abuelos, por lo que siempre ha sentido admiración absoluta. "No admiro más a nadie en el universo que a mis abuelos. De mis cuatro abuelos, tres eran analfabetos, pero no he conocido a personas más sabias", confesó con emoción en Canal Sur.

Las Cabezas de San Juan es la cuna natal de sus abuelos / Wikimedia Commons

Esa conexión con su origen coloca en el mapa a un municipio sevillano con un peso histórico extraordinario. Está asentado sobre suaves colinas (los "cabezos" que le dan nombre) en el corazón del Bajo Guadalquivir y sus tierras han sido lugar de paso de tartesios, turdetanos, romanos y árabes antes de quedar vinculado a la Orden de San Juan en la Edad Media.

Sara Fernández García

La Plaza de la Constitución donde Riego desafió al absolutismo

Aunque la ocupación de estas colinas viene de muy lejos, en enero de 1820 el pueblo se convirtió en protagonista absoluto de la historia de España. En la actual Plaza de la Constitución, el teniente coronel Rafael del Riego se pronunció en armas contra el régimen absolutista de Fernando VII para jurar y restablecer la Constitución de Cádiz de 1812, la "Pepa".

Aquel levantamiento convirtió a Las Cabezas de San Juan en el catalizador del Trienio Liberal (1820-1823), un periodo clave en el que España volvió a regirse por principios constitucionales y de libertad. Como no podía ser de otra forma, el pueblo recuerda con orgullo aquel hito a través de actos culturales y recreaciones históricas donde los vecinos se caracterizan de época, convirtiendo la plaza y el entorno del Ayuntamiento en un escenario vivo del siglo XIX.

Monumento a Rafael del Riego en la Plaza de la Constitución de Las Cabezas de San Juan / Wikimedia Commons

Pasear entre iglesias monumentales y señoriales casas barrocas

Te animamos a perderte a pie por el casco antiguo de Las Cabezas para ir descubriendo su patrimonio. En el punto más alto del municipio se encuentra la imponente iglesia de San Juan Bautista, construida entre 1762 y 1777 (se dice que la diseñó Pedro de Silva y Ambrosio de Figueroa). Su arquitectura es de estilo toscano y en su interior custodia una de las grandes joyas de la imaginería barroca: el Cristo de la Veracruz, una obra de Juan de Mesa de 1624.

Centro Pastoral Santa Ángela de la Cruz en Las Cabezas de San Juan / Wikimedia Commons / CarlosVdeHabsburgo

Durante la caminata, haz también una parada ante la Casa de los Valcárcel, un edificio del siglo XVIII representativo del barroco popular que hoy alberga la Casa Museo de la Ciudad. Para terminar el paseo, visita la pintoresca ermita de San Roque y los rincones culturales del pueblo con tradición flamenca.

Parroquia de San Roque en la Plaza de los Mártires de Las Cabezas de San Juan. / Wikimedia Commons

Humedales protegidos para desconectar en la naturaleza

El atractivo de Las Cabezas de San Juan sale también del núcleo urbano y en su entorno natural encontrarás el sistema lagunar Lebrija-Las Cabezas, una reserva de lagunas endorreicas protegidas que es un refugio ideal para aves acuáticas. Sus caminos y senderos son perfectos para hacer rutas a pie o en bicicleta.

Y para cerrar el viaje como merece, nada como sentarse a probar su gastronomía tradicional: platos de cuchara como la sopa de tomate, el conejo con arroz, los revueltos de espárragos trigueros y, sobre todo, su legendario pan de horno de leña en variedades como teleras y hallullas.