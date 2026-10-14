Nacieron a 400 kilómetros y se encontraron en una fiesta: Las raíces separadas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez están entre un barrio obrero y un pueblo Conjunto Histórico famoso por sus bodegas

Se conocieron en Madrid, en una fiesta a la que ambos habían llegado de la mano de amigos comunes. Él había nacido en la capital un 29 de febrero, de esos que solo cumplen años cada cuatro; por eso, a sus 54, apenas ha soplado las velas en la fecha exacta trece veces. Ella, tres años más joven, vino al mundo en Bilbao. Dos vidas que arrancaron lejos y acabaron cruzándose en una ciudad que no terminaba de ser la de ninguno.

Y es que la raíz de cada uno está en otra parte. La de él no es un chalet ni un despacho, sino un barrio del norte de Madrid, obrero y castizo, donde se crió. La de ella queda mucho más lejos de cualquier capital, en una villa pequeña del sureste de León, de menos de 1.500 vecinos, protegida como Conjunto Histórico y que esconde bajo sus casas un laberinto de bodegas excavadas a mano. Él es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y ella, Begoña Gómez, su mujer. El barrio está en Madrid y se llama Tetuán. El pueblo, Valderas.

Adriana Fernández

Valderas: un casco medieval, bodegas subterráneas y un señorío

Las raíces de Begoña Gómez estñan en una villa a orillas del río Cea donde pasó los veranos de su infancia hasta los 16 años, y uno de los lugares más interesantes a destacar. Su madre era de aquí, y el vínculo con el pueblo lo cuentan quienes la trataron entonces. "Begoña y yo vivíamos al lado, nuestras casas estaban pegando", recordaba su prima Feli Rodríguez en Diario de León en abril de 2024. En el mismo reportaje, describía a la niña que bajaba cada verano con una frase que la retrata: "Llamaba la atención porque era rubia y venía de la capital".

El pueblo de Valderas en la región de Tierra de Campos / Istock

Un pueblo que hoy sigue siendo prácticamente lo mismo que cuando Begoña lo paseaba siendo una adolescente. Para acceder a el hay que atravesar primero el Arco de los Arrejes, la vieja puerta de la muralla del siglo XII, de ladrillo, que daba paso al casco antiguo del pueblo desde el exterior. Al cruzarla hay un imprescindible: la iglesia de Santa María del Azogue, levantada junto al antiguo alcázar del pueblo y rodeada de un buen puñado de casonas nobles con escudo.

Pero el gran edificio del pueblo es otro: el Seminario de San Mateo, del siglo XVIII, y que hoy alberga en su planta baja la oficina de turismo del pueblo. Aunque el pueblo guarda una joya que no se ve a simple vista pero que lo hace realmente especial y se esconde bajo los pies de quien lo pasea. Todo el subsuelo está horadada de bodegas tradicionales excavadas bajo las viviendas.

Arco de la Antigua Puerta de la Muralla en Valderas / Istock

Aunque el gran edificio del pueblo es el Seminario de San Mateo, del siglo XVIII, que hoy alberga en su planta baja la oficina de turismo. Pero lo más curioso del pueblo no es lo que se ve a simple vista, es lo que esconde bajo los pies de quien lo pasea. El subsuelo del pueblo está, literalmente, horadado de bodegas tradicionales excavadas debajo de las viviendas. Estas impresionan por sus bóvedas de piedra, que forman ya parte del casco antiguo y que son la seña de identidad y el gran reclamo del pueblo.

¿Y por qué tiene Valderas ese mundo bajo tierra? Por el vino. Esto es el sureste de León, tierra de la uva prieto picudo y de la Denominación de Origen Tierra de León, y durante siglos casi cada casa necesitó un sitio donde elaborar y guardar su cosecha. La solución fue excavar hacia abajo: a varios metros de profundidad la temperatura se mantiene fresca y constante durante todo el año, sin las heladas del invierno ni el calor del verano, que es justo lo que el vino pide para fermentar y conservarse. Por eso la gran mayoría de las casas del casco tiene su propia bodega, y por eso se reconocen desde la calle por los ventanucos a ras de suelo, los pequeños respiraderos que sacan el aire de las cuevas.

Vista del pueblo de Valderas. / Istock

Otra curiosidad del pueblo es que Valderas fue cabeza de las llamadas Siete Villas de Campos y feudo del señorío de los Osorio, y de aquel poder quedan cosas concretas que se pueden mirar al pasear: la casa de los Osorio, reconocible por un balcón volado en la esquina, y los escudos nobles repartidos por las fachadas. En uno de esos palacios, la casa de los Arias, luce todavía el blasón del linaje de los Cabeza de Vaca, el mismo apellido que un día cruzaría el Atlántico con los primeros exploradores de América.

Tetuán, las raíces de Pedro Sánchez

El contraste con Tierra de Campos no puede ser mayor con el lugar donde creció el presidente del gobierno. Las raíces de Pedro Sánchez están en pleno Madrid, en Tetuán, en uno de esos barrios del norte de la ciudad que nacieron obreros y siguen teniendo alma de barrio pese a que la ciudad los haya rodeado y encarecido. Allí se crió, y allí sigue en pie lo que da carácter a la zona. El corazón es el Mercado de Maravillas, en la calle Bravo Murillo, uno de los mercados municipales más grandes de España, donde se hace la compra de toda la vida entre puestos de pescado, casquería y verdura. Bravo Murillo, la larga arteria comercial que vertebra el barrio, es el mejor sitio para pulsar ese ambiente de tiendas pequeñas, bares de menú y gente a pie de calle que define Tetuán.

Mercado de Maravillas, en Tetuán. / Wikicommons

El Madrid de su adolescencia era el de la zona de Cuatro Caminos, con la casa familiar en la calle Aviador Zorita, a un paso de las torres de oficinas de AZCA, ese punto donde el barrio popular se topa con el Madrid de los rascacielos. De chaval destacó en el baloncesto: midiendo cerca de 1,90, jugó en las categorías inferiores del Club Estudiantes, el club nacido en el instituto Ramiro de Maeztu, donde él mismo estudió el bachillerato.

Cómo acabaron juntos en Madrid

De un pueblo de León y de un barrio de Madrid salieron dos familias que tardarían una generación en cruzarse. Lo hicieron ya de adultos, en aquella fiesta de amigos comunes a la que llegaron por separado: él rondaba los 31 años y ella, los 27. Ella había recalado en Madrid para estudiar, un grado en Marketing por ESIC, lejos ya de los veranos leoneses. Él hacía su vida en la ciudad en la que había nacido y crecido.

No fue, al parecer, un flechazo cómodo. Años después, en 2015, Sánchez lo contó en el programa de Bertín Osborne y resumió el cortejo con una frase: ella "puso las cosas difíciles". El noviazgo cuajó, y en 2006 se casaron por lo civil en una ceremonia discreta, con una pequeña celebración familiar en el entorno del Hipódromo de la Zarzuela. Para entonces, la raíz leonesa y la madrileña ya compartían la misma ciudad.