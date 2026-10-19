Matías Prats, sobre el pueblo cordobés a orillas del Guadalquivir cuna de su saga: "Lo importante es no perder nuestras raíces"

El apellido más reconocible del periodismo español nació en un pueblo de la campiña de Córdoba que hoy no llega a los 7.000 habitantes. Allí empezó todo, hace más de un siglo. No es Madrid, donde se crió el Matías Prats que presenta los informativos, sino una villa cordobesa a orillas del Guadalquivir, de 6.852 habitantes según el padrón de 2025, en la comarca del Alto Guadalquivir. De aquí era su padre, Matías Prats Cañete, nacido en 1913, la voz que puso banda sonora a la radio y al NO-DO de media España.

Lo dijo el propio presentador reivindicando el vínculo familiar con el pueblo de su padre, con una casa natal señalada en el casco, el día que inauguró el museo dedicado a su progenitor: "lo importante siempre es no perder nuestras raíces". Y su pueblo, es Villa del Río.

Sara Fernández García

Villa del Río y su apellido

Todo arranca en 1913, cuando nace el primero de la saga y el que hizo grande el nombre. De este pueblo salió el locutor que narró para la radio el gol de Zarra a Inglaterra en el Mundial de 1950, uno de los momentos fundacionales del relato deportivo español. Lo visitable, en este contexto, es el Museo Matías Prats, en la planta alta del pabellón deportivo municipal que lleva su nombre. Ocupa un par de salas con su archivo fotográfico, grabaciones, objetos personales y los premios que fue ganando, entre ellos cuatro Ondas, y recibe al visitante con un busto de bronce del escultor García Rueda, de 1996. El recorrido audiovisual rescata aquel gol de 1950, de modo que uno sale habiendo oído de nuevo a la voz que lo contó. A pocos pasos, en el casco, está señalada la casa donde nació, camino de la ermita de la patrona. El museo lo inauguró su propio hijo, Matías Prats Luque, por encargo del patriarca.

Museo Prats en el pueblo de Villa del Río. / Ayuntamiento de Villa del Río

Dejando el apellido a un lado, Villa del RíoHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información se tiene en pie por sí sola. El río Guadalquivir pasa al borde del casco, pero el monumento que hay que buscar está algo apartado, sobre el arroyo Salado: el Puente RomanoHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información, de cuatro arcos, levantado en época de Augusto como parte de la Vía Augusta a su paso por la antigua Ripa, y declarado Bien de Interés Cultural en 1931, la misma calzada por la que entraban y salían mercancías de Roma hace dos mil años.

En el corazón del pueblo, lo que fue un castillo árabe del siglo XI, de dos torres, es hoy la Casa Consistorial: se entra, porque es el Ayuntamiento desde 1986, después de haber sido iglesia y hasta mercado de abastos. A un paseo queda la ermita de la Virgen de la Estrella, la patrona, construida en 1520 sobre un alto que domina el casco, y en el centro la Casa de las Cadenas, un edificio barroco del siglo XVIII reconvertido en Museo Histórico Municipal, con sala de arqueología y de pintores locales, abierto por las mañanas de lunes a viernes. Es un pueblo de campiña, de aceite y vega, que se recorre sin prisa y sin masas.

Castillo de Villa del Río / Wikicommons / CFA1877

La saga, de generación en generación

Pocos apellidos han durado tanto delante de un micrófono. Del patriarca, Matías Prats Cañete, el testigo pasó a su hijo, Matías Prats Luque, rostro de los informativos de Antena 3 durante décadas, y de este a su nieto, Matías Prats Chacón, presentador en Mediaset. Cuatro nombres iguales, tres cadenas distintas, y un siglo largo de por medio.

La cuarta generación ya ha pisado el pueblo. En septiembre de 2025, Matías Prats Jr. llevó a su hijo recién nacido a conocer Villa del Río, el busto y el museo del bisabuelo, y lo contó en redes como "un regalo muy especial".

Ayuntamiento de Villa del Río / Wikicommons / CFA1877

Qué ver cerca y qué comer

El Alto Guadalquivir da para estirar la visita. Muy cerca está Montoro, uno de los pueblos más bonitos de la provincia, encaramado sobre un meandro del Guadalquivir, con su casco antiguo de piedra rojiza y su puente sobre el río. Es una comarca de olivar hasta donde alcanza la vista, con el río como hilo conductor.

Iglesia de la Concepción, Villa del Río / Wikicommons / CFA1877

En la mesa manda el aceite de oliva virgen extra de la variedad picuda, que lo aliña casi todo, y la cocina de vega y de cuchara. Lo típico de aquí es la caldereta de cordero, el salmorejo cordobés bien espeso, las migas y, sobre todo, el azarillo, un plato local de pimientos asados con bacalao y huevo que no se encuentra en cualquier carta. Para comerlo sentado, el mejor valorado del municipio es el Restaurante Olivo Loco, de cocina mediterránea.