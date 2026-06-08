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CeltiGravel: Celtiberia de Soria a pedales

Celtigravel es una propuesta completa: orientarse, decidir en ruta y sentir un territorio vivo. Una red que enlaza los más insignes yacimientos celtibéricos de Soria como son Tiermes, Uxama y Numancia y pasando por localidades históricas como El Burgo de Osma, Berlanga de Duero, Soria capital o las épicas tierras de Calatañazor.

El gravel encuentra en la provincia de Soria un escenario ideal:

El gravel encuentra en la provincia de Soria un escenario ideal: / Diputación Provincial de Soria

BC para Diputación Provincial de Soria

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El gravel encuentra en la provincia de Soria un escenario ideal: pistas de tierra, caminos rurales y asfalto que permiten largas distancias combinando deporte, aventura y cultura. Las rutas están perfectamente señalizadas con atriles informativos donde conocer los recursos naturales, arqueológicos y monumentales por donde pasa y dispone de kits de reparación de bicicletas en varios momentos y puntos de recarga para las que sean eléctricas.

Primera etapa: Uxama y Tiermes

La primera etapa, circular, une Uxama y Tiermes. 133 kilómetros que resumen el espíritu del proyecto: paisajes abiertos, carreteras secundarias y campos de cultivo. Desde la antigua ciudad romana cercana a El Burgo de Osma, el terreno alterna ondulaciones y zonas más exigentes. La llegada a Tiermes, la “Pompeya española”, es uno de los grandes hitos del recorrido. Tras el yacimiento, destacan dos paradas: Caracena, con su fortaleza y su iglesia románica, o Retortillo, con una espectacular puerta y muralla medieval.

El regreso pasa por Berlanga de Duero y su castillo, y continúa hacia la fortaleza califal de Gormaz, la más grande que existe en Europa y símbolo de las antiguas tierras de frontera.

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Más que una ruta / Diputación Provincial de Soria

Segunda etapa: de Uxama a Numancia

La segunda gran etapa enlaza Uxama con Numancia en un circuito de 200 kilómetros. Desde El Burgo de Osma, la ruta avanza hacia Rioseco y continúa por Villaciervos y Fuentetoba, donde la cascada de Fuentetoba aporta un atractivo natural.

Tras bordear Soria junto al Duero, el camino asciende a Numancia, emblema de resistencia. El regreso atraviesa tierras truferas y poblaciones como Abejar o Cabrejas, pasando por la Fuenciona, el nacimiento del río Avión, Ucero y su castillo templario antes de cerrar el círculo en Burgo de Osma.

Más que una ruta de gravel

CeltiGravel destaca por su flexibilidad: cada ciclista adapta etapas y variantes según su ritmo. Su apuesta por la sostenibilidad promueve un turismo respetuoso que pone en valor el patrimonio sin alterarlo.

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Más que una ruta, Celtigravel es historia, paisaje y aventura. Una invitación a pedalear y descubrir un territorio donde cada kilómetro cuenta nuestra historia.

Más información en:www.sorianitelaimaginas.com

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