Ni Jijona, ni Alicante: el mejor turrón de almendra de España se hace desde hace siglos en un pueblo extremeño a más de 500 kilómetros de Levante
Su tradición se remonta al siglo XVIII y tiene una particularidad que lo hace único respecto a otros turrones de almendra más conocidos.
Si hubiera que resumir la tradición del turrón español, habría que empezar por el origen de este tipo de repostería que nace muy ligada a la cultura de Al-Ándalus, donde se elaboraban dulces con miel, almendras y otros frutos secos. Siglos después, esas recetas pasarían a los maestros turroneros de Alicante, especialmente los de Jijona, cuya primera referencia documental en la que se menciona el turrón local de Jijona es de 1484.
Lo que poca gente sabe es que hay un lugar de España, situado a más de 500 kilómetros de distancia de Levante que, desde finales del siglo XVIII ostenta el privilegio de ser la cuna de uno de los mejores turrones de almendras de España. Está en un lugar remoto de Extremadura, y eso no lo habías visto venir.
El mejor turrón de almendras se hace en Extremadura
En un lugar perdido de la comarca de La Serena (en Badajoz), famosa por su tradición quesera, también se hace buen turrón, y no solo en Navidad. Se trata de Castuera, uno de los grandes pueblos turroneros de Extremadura cuyo vínculo con este dulce típico está documentado desde hace siglos y sigue vivo en varias empresas familiares, en la venta ambulante tradicional en ferias y hasta en un museo dedicado.
Al parecer, hay datos que dicen que desde 1791 se trabaja el turrón en Castuera, ese pueblo de apenas 5000 habitantes situado al sur del embalse del Zújar y muy cerca de la gran presa de La Serena, famoso, entre otros motivos, por ser el embalse más grande de España. Volviendo al turrón, se sabe que en el siglo XVIII, los confiteros ya tenían un peso destacado en la economía local y con un peso más que destacado en la venta ambulante.
La gente del pueblo recuerda a los viejos turrones y su oficio, muy ligado a las ferias. Durante generaciones, los turroneros de Castuera viajaron con sus productos y sus puestos de feria en feria por toda Extremadura, llegando incluso a dar el salto a otras regiones vecinas. Por eso, su tradición no se limita a la Navidad: el turrón también está ligado a las fiestas populares y a la venta ambulante, todavía hoy.
Hasta el punto de que la industria de los turrones extremeños sigue en activo. El municipio ha mantenido fabricantes tradicionales y ha incorporado nuevas variedades, desde el turrón blando y la torta imperial hasta versiones con chocolate y otros ingredientes. Pero no hay duda de que el clásico, el turrón de almendras, es el gran símbolo de esta tradición.
Por qué dicen que es mejor que el de Jijona
Hay un dato relevante que hace que el turrón de Castuera destaque por delante del de otras localidades en las que la tradición turronera es de sobra conocida. Y es el hecho de que en este pueblo extremeño la almendra se usa prácticamente entera (como en el turrón denominado de Alicante, o turrón duro) y, en su versión más tradicional, con la piel. Es la particularidad que hace casi único al turrón castuerano.
Para conocer mejor su historia, lo mejor es dejarse caer por el Museo del Turrón de Castuera, que abrió sus puertas en 2005 en una antigua fábrica de harinas. Conserva maquinaria y herramientas que ayudan a reconstruir tanto la fabricación del dulce como la vida de las familias que se dedicaron a elaborarlo y venderlo.
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