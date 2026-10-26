He viajado por toda España y las mejores migas con panceta se comen en un pueblo que parece de la Toscana: tiene 242 habitantes, está declarado Bien de Interés Cultural y es el mejor lugar para ver las estrellas

En España hay migas tan variadas como cocinas. Es uno de esos platos que más ha ido variando en forma, color y sabor a lo largo del tiempo y del país. En mi casa se comen de dos maneras: las extremeñas solo con pimientos fritos y las manchegas con carne de matanza, sardinas y uvas. Incluso en lugares donde, a priori, no esperaríamos encontrar un buen plato de migas. Sucede al adentrarse en un pueblo aragonés de poco más de 200 habitantes que parece la Toscana.

Viajamos a Linares de Mora, en el corazón de la sierra de Gúdar de Teruel. Está considerado uno de los Pueblos Más Bonitos de España y declarado Bien de Interés Cultural; pero además de eso, cuenta con una tradición de migas al pastor que hace que se convierta en un punto idóneo para disfrutar de ellas. Antiguamente, los pastores de la sierra necesitaban comidas energéticas que aprovecharan los ingredientes más sencillos.

Adriana Fernández

Dónde comer las mejores migas de la villa

Al principio simplemente freían pan duro ligeramente humedecido con un poco de ajo. Luego se incorporaron los productos del cerdo, entre ellos longaniza y panceta salada, que aportan grasa y sabor al pan. Actualmente, lo habitual en Linares de Mora es acompañar las migas con un huevo frito y fruta, como uvas o piña, dependiendo de la temporada. A pesar de ser una receta de aprovechamiento y humilde, se ha transformado en una auténtica delicia.

Migas al pastor típicas de diferentes lugares de España / Istock / Gustavo Muñoz Soriano

El hostal Tres Hermanos y El Portalico destacan por su oferta local, destacando las migas entre otros productos de la zona que no dejan a nadie indiferentes: el jamón y los embutidos de Teruel, el ternasco de Aragón -carne de cordero asada o a la brasa-, las setas y los rebollones, la trufa negra de Gúdar-Javalambre... Y los testamentos de postre, un dulce tradicional en forma de torta triangular con aceite y azúcar; o los chicutos de mistela, como rosquillas de vino.

El entorno natural de Linares de Mora / Wikicommons. Pitxiquin

Un casto antiguo lleno de historia

Con la barriga llena no se puede dejar de pasear por el casco antiguo de Linares de Mora, pues hace que el viajero se traslade directamente a pueblos de la Toscana italiana como Pitigliano, aunque con un aire más montañés. Casas de piedra con tejados rojizos, agrupadas sobre una ladera y un castillo dominando todo el conjunto es una buena manera de describir la aldea groso modo.

Vista del pueblo de Linares de Mora, que parece la Toscana italiana / Wikicommons. JAVITROM

El castillo, aunque en ruinas, pertenece a la época medieval. Aquel recinto defensivo del que solo quedan unas piedras en pie protegía la villa junto con la muralla, de la que se conservan algunos tramos y portales históricos, como el Portal de Abajo, el Portal de Enmedio y el Portal Alto. Sin embargo, el edificio más reconocible es la iglesia de la Inmaculada Concepción, erigida en el siglo XVIII con un campanario separado de la nave principal, algo muy curioso.

El campanario de la iglesia de Linares de Mora / Istock / Antonio Carlos Soria Hernandez

Y es que este precioso conjunto declarado Bien de Interés Cultural estuvo en manos de los árabes hasta 1181 -de ahí su campanario exento- y, posteriormente, pasa a confiarse a la orden militar de los Templarios. Aparte de todo eso, es un destino certificado como Territorio y Reserva Starlight, lo que garantiza un cielo nocturno ideal para observar las estrellas. Algo que se puede hacer desde el mirador de Linares de Mora, a tres kilómetros del pueblo.