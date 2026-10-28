Entre Alcoy y Benidorm se encuentra una fortaleza musulmana al borde de un acantilado: un pueblo blanco perfecto para recorrer a pie, con un Conjunto Histórico-Artístico a 500 metros de altura

En junio de 1644, la tierra tembló en un valle de la montaña alicantina, haciendo cómplice a todo lo que sobre ela se herguía y sacudiendo cada edificación a su paso, también una fortaleza levantada sobre un peñasco empezó a desmoronarse. Volvió a temblar en diciembre de ese mismo año y, de lo que no se dañó, sufrió nuevos golpes en los años posteriores.

Vista aérea del pueblo de Guadalest. / Istock / Shaun Dodds

Durante la guerra de Sucesión, una voladura destruyó parte del ala oeste, y a lo largo de los siguientes años llegaron otros dos seísmos que, igualmente, azotaron la zona. Como respuesta de anticipo, tras la primera sacudida la familia que custodiaba la fortaleza desde hacía generaciones se construyó una casa noble al pie de la roca, y es esa misma entrada la que hoy sigue recibiendo la visita de los curiosos que quieren descubirr el castillo. Por su parte el Castell de Guadalest, de origen musulmán, sigue dominando desde lo alto un pueblo de apenas 282 habitantes, colgado sobre una roca a 595 metros de altitud y escondida en el pueblo de Alcoy, a unos 25 kilómetros de su extremo más opuesto: las torres de Benidorm.

Sara Fernández García

Un pueblo dentro de la roca

La belleza no es sorpresa, puesto que Guadalest ya forma parte de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, y su casco antiguo hostenta la distiontción de Conjunto Histórico-Artístico desde 1974. El único acceso al recinto amurallado es el Portal de Sant Josep, un túnel excavado en la roca que todavía conserva su puerta de madera original. Al otro lado, el pueblo se reduce a unas pocas calles empedradas encaramadas sobre el peñasco, con miradores que se abren sobre el valle homónimo, en la comarca alicantina de Marina Baja, rodeado de las sierras de Aitana, al sur; Serrella, al oeste; y Xortá, al norte, y junto al embalse de Guadalest.

Castillo de Guadalest / Istock

Pero más allá de su paisaje, la imagen por excelencia recoge el interior del pueblo, concretamente el campanario blanco qeu se levanta sobre la peña, separado del resto del caserío y recortado contra el cielo y el agua del embalse, en un enclave estratégico que ya supo identificar la población musulmana previa, donde la roca todo el valle y los caminos que lo cruzan hacia la costa y el interior.

Una fortaleza de ocho siglos

La fortaleza nació en el siglo XI como un castillo musulmán, pensado para controlar el valle y sus rutas. Tras la reconquista cristiana, Jaime II la entregó en feudo a Bernardo de Sarrià en 1293, y después pasó a la Corona de Aragón y a los marqueses de Guadalest. Durante generaciones, sus alcaides fueron los miembros de la familia Orduña, de origen vasco, que levantaron su casa noble junto a la roca después del terremoto.

Entrada entre las rocas que conduce al castillo de Guadalest. / Istock

En realidad, Guadalest tuvo dos castillos. El de San José, el principal, conserva el recorrido visitable y los grandes miradores sobre el valle. En otra peña cercana se alzaba el de la Alcozaiba, también del siglo XI, del que hoy solo queda una torre defensiva en ruinas. Entre los muros de San José, el visitante pasa por los restos de las antiguas defensas medievales y llega a los miradores sobre el valle y el embalse.

Organiza la visita Para recorrer todo el casco histórico con calma conviene reservar entre dos y tres horas.

La visita a la fortaleza se hace a través del Museo Municipal Casa Orduña, en la calle de la Iglesia. La casa, reconstruida tras un incendio, es hoy el museo municipal, y desde ella se sube a los restos del castillo. La entrada conjunta cuesta en torno a 4 euros para adultos, y la visita a la casa y la fortaleza dura entre 45 minutos y una hora.

Guadalest en el este de España / Istock / Andrew Linscott

El valle del embalse turquesa

A los pies del pueblo se extiende el embalse de Guadalest, que recoge las aguas del río Guadalest, afluente del río Algar. Su presa, de 94 metros de altura y 236 de longitud, se levantó a mediados del siglo XX para abastecer de agua a la comarca, y hoy surte a municipios de la costa como Altea, Polop, La Nucía, Callosa d'en Sarrià y Benidorm. El color turquesa de sus aguas, encajonadas entre montañas, es la otra gran postal del valle.

El casco antiguo guarda además un buen puñado de museos para un pueblo tan pequeño: la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción convive con una prisión medieval, un museo etnológico, otro de belenes y casitas de muñecas, uno de microminiaturas, otro de saleros y pimenteros y una colección de vehículos históricos con más de cien motocicletas y microcoches.

La gastronomía del valle es la de la montaña alicantina. En sus restaurantes se sirven arroz con judías y nabos, pimientos rellenos, conejo al ajillo, la olleta y el mincho.