La clase media cambia San Sebastián por la "capital de las tapas gratis": tiene una catedral Unesco con 1.800 metros cuadrados de vidrieras medievales

Dicen que con pedir tres cañas ya has cenado, y no es broma. En un precioso barrio de León todavía existe la tradición en sus bares de servir una tapa gratuita con la bebida. Una forma de entender la gastronomía que cada vez se ve menos en nuestro país. Aquí, quedar con amigos para tomar algo, conlleva irse a casa con el estómago lleno. ¡Y sin gastar prácticamente dinero! No sería de extrañar que se te acabe de pasar por la cabeza la posibilidad de irte a vivir allí para siempre. Pero primero te lo vamos a contar todo con detalle, sin trampa ni cartón.

Bares en León / Istock / venemama

Lo primero que llama la atención de la ciudad es su catedral de vidrieras. La superficie acristalada es el gran reclamo del templo. Tiene casi 1.800 metros cuadrados, con 125 ventanales. Es la catedral de Santa María de Regla, la 'Pulchra Leonina', en León. Forma el conjunto de mosaicos más antiguo que se conserva en España, obra de artistas formados en el gótico francés. Pero más allá de su belleza, estos ventanales esconden un auténtico relato en imágenes: escenas bíblicas, figuras históricas, símbolos, virtudes y defectos humanos que ayudan a comprender cómo se interpretaba el mundo en la Edad Media.

Adriana Fernández

A pocos metros de esta maravilla monumental, encontramos el paraíso de las tapas: el Barrio Húmedo. ¿Te suena de algo? Si no es así, a partir de ahora debes apuntarlo en tu 'wishlit' de lugares que visitar para hacer una escapada. Y es que, ya sea en pareja, con amigos o con familia, lo importante de este lugar es que es una experiencia gastronómica inolvidable. Porque sí, normalmente olvidamos aquellos bares de donde no salimos muy contentos, pero siempre guardamos un hueco en nuestra memoria (y estómago) para aquellos establecimientos que merecen repetir.

La capital de las tapas gratis: el barrio se come más barato de León

El Barrio Húmedo se extiende por el casco histórico, con la Plaza de San Martín como uno de sus principales puntos de encuentro y calles como Platerías, Zapaterías y Matasiete entre las más transitadas. La tradición consiste en que la bebida llegue acompañada de una tapa sin coste añadido, sin menú especial ni hora feliz. Una consumición con tapa ronda los 2 o 2,50 euros, y algunos bares turísticos llegan a 3, euros. Entre las tapas clásicas figuran la morcilla, la cecina, las croquetas o los mejillones en salsa picante, casi siempre con vino de la zona en vaso de cristal grueso.

El Barrio Húmedo en León / Istock / banvega

Los bares que son parada obligatoria

Aquí, la experiencia no consiste en sentarse en un único restaurante, sino en ir de local en local, probar diferentes especialidades y dejarse llevar por el ambiente de sus plazas. Entre los restaurantes más conocidos en redes sociales figura La Ribera, un establecimiento conocido por sus patatas fritas con salsa ligeramente picante. También es muy conocido Rigoleto, donde triunfan las tortillas de patata jugosas y las pizzas.

Bares del Barrio Húmedo en León / Istock / banvega

Para los amantes de la comida mexicana también hay hueco: La Barra del Taco, donde las quesadillas y los nachos con picadillo se suman a la lista de bocados que acompañan las rondas. En El Zorro, las tapas incluyen propuestas como calamares, pimientos del padrón y patatas gajo, mientras que La Trébede aparece como una dirección recomendable para quienes quieran probar el picadillo leonés, uno de los sabores más reconocibles de la gastronomía local.