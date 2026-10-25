El paseo marítimo más bonito del mundo está en España y bordea playas protegidas por la Unesco: 22 grados en otoño, rutas accesibles y paisajes vírgenes

A unos 56 kilómetros de la ciudad de Almería se encuentra San José, la puerta de entrada más conocida al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Este antiguo pueblo de pescadores no pierde ese aire tranquilo del sur, con sus casas blancas repartidas por las laderas que bajan directamente hacia el mar y un ambiente relajado que se nota nada más llegar.

San José, la puerta de entrada más conocida al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar / Istock / TONO BALAGUER

Aquí el paseo marítimo es el auténtico centro de la vida del pueblo. Es un camino de lo mas cómodo porque es prácticamente llano y bordea toda la bahía, por eso es perfecto para caminar al borde del agua, sentarte en una terraza a tomar algo o simplemente pararte a mirar los barcos sintiendo toda la calma del mundo. En resumen, es un sitio ideal para quitarte el reloj, desconectar de la rutina y tomarte las cosas con mucha calma, que a veces tenemos que forzarnos un poco por salir del trajín de la rutina.

Sara Fernández García

Un paseo junto a la bahía

Puedes empezar el recorrido en la playa principal de San José, de arena fina y unos 850 metros de largo que abarca buena parte del frente marítimo. Como está muy resguardada dentro de la propia bahía, el agua suele estar clara y en calma, lo que la hace perfecta tanto para que te des un paseo por la orilla o, si el tiempo acompaña (como suele hacer durante gran parte del año, incluso en otoño cuando ronda constantemente los 22ºC), para darte un baño tranquilo sin corrientes ni apenas olas.

Pueblo y playa de San José, Almería / Istock / TONO BALAGUER

Si vas siguiendo la línea de la costa, el paseo te lleva por pequeños rincones como las calas de El Sorallete, La Cruz o La Calilla. Cerca de toda esta zona urbana es donde encontrarás los bares, las heladerías y los restaurantes donde probar pescado fresco de la zona o tomarte un aperitivo frente al mar. En verano es ideal, pero si visitas el pueblo fuera de los meses de julio y agosto, el ambiente es todavía más silencioso y vas a disfrutar muchísimo más de la caminata.

Naturaleza protegida a un paso del pueblo

Cuando estés en San José tendrás una ventaja clara que te interesa saber para tu escapada: tienes al alcance de la mano todo el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, reconocido como Reserva de la Biosfera por la Unesco. Es un paisaje litoral muy peculiar que llama la atención de todo aquel que lo descubre por primera vez (y del que repite mil veces) porque está dominado por acantilados, laderas volcánicas y una vegetación adaptada al clima seco que crea un contraste muy bonito con el azul del Mediterráneo. Es imposible cansarse de los paisajes de este lugar.

Disfruta de paisajes sobrecogedores en el Parque Natural de Cabo de Gata - Níjar. / Istock / jacquesvandinteren

Desde el propio pueblo es muy fácil organizar excursiones a dos de los arenales vírgenes más conocidos del parque: la playa de Genoveses y la playa de Mónsul. Eso sí, ten en cuenta que no están en el mismo paseo marítimo urbano y para llegar a estas calas tienes que hacer un pequeño trayecto (ya sea caminando, en bicicleta o utilizando los autobuses locales que se habilitan en época estival para controlar el acceso de coches y proteger el entorno natural). Un buen plan es dedicar la mañana a explorar las playas salvajes y volver por la tarde al pueblo para cenar y dar un paseo tranquilo.

Playa de Monsul (Almería) / Istock / borchee

Algo que también es destacable del paseo marítimo y la playa urbana de San José es que están muy bien adaptados. Cuentan con pasarelas de acceso a la arena, servicios adaptados y facilidades para personas con movilidad reducida o familias que viajan con carritos de bebé, así que es un plan totalmente accesible y cómodo para cualquier tipo de viajero.