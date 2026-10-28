Se llama "la catedral de la gastronomía" y es el mercado más bonito de España: de estilo modernista, tiene cúpulas de cristal de 30 metros y está declarado Bien de Interés Cultural

Durante siglos, los mercados han sido el corazón de las ciudades, un punto de encuentro social donde la necesidad de abastecerse se encontraba con la tendencia a reunirse, y responder a la vida propia de la ciudad. Así, durante siglos nos hemos organizado, desde inicios del siglo II, con el emperador Trajano y su complejo de tiendas y almacenes escalonado sobre la ladera del Quirinal, hasta la creación de grandes bazares, hasta el extremo de convertirse en ciudades cubiertas en si mismas, dentro de la propia ciudad. Así, durante la Edad Media Euuropa se convirtió en una colección de plazas abiertas entre tenderetes y puestos que ofrecían, en muchos casos, la producción del día.

Mercado Central de Valencia / Istock

Pero como en todas partes, poco a poco estos espacios se fueron modernizando. En el siglo XIX, París Sse encargó de asentar un nuevo precedente, con una estética de pabellones de hierro y vidrio en naves luminosas y ventiladas que no tardaría en extenderse por Europa, hasta llegar a España, donde a comienzos del siglo XX iniciaría la reforma. Barcelona cubrió La Boquería con su estructura metálica y en Madrid inauguró el de San Miguel.

Mercado central de Valencia, con un estilo modernista europeo. / Istock

Pero en la costa mediterránea, otra ciudad se había adelantado: en 1910 Valencia convocó un concurso para levantar su nuevo mercado sobre la plaza donde se vendía desde la Edad Media, en la que desde 1839 funcionaba un mercado al aire libre que se había quedado pequeño. En octubre de ese año, el rey Alfonso XIII golpeó una pared con un pico de plata para dar comienzo a los derribos, y aunque las obras no empezaron hasta cuatro años después, a las puertas de los años 30 la ciudad estrenaba su nuevo complejo, el Mercado Central de Valencia.

Adriana Fernández

Una catedral de hierro y cerámica

Desde fuera, el edificio no se parece a un mercado de abastos habitual. Las fachadas se elevan a base de piedra caliza y ladrillo visto, ventanales con vidrieras de colores, zócalos de azulejo con reflejos metálicos y una sucesión de cubiertas a distintas alturas que culminan en las cúpulas. La principal, en el cruce de las dos grandes naves, alcanza los 30 metros, y en lo alto gira una veleta con forma de cotorra, el símbolo del mercado, acompañada por otra con forma de pez, símbolo del ruido que se forma en el ambiente.

Edificio del mercado central en Valencia / Istock

Proyectado por los arquitectos catalanes, Alexandre Soler i March y Francesc Guàrdia i Vial y finalizado por Enrique Viedma y Ángel Romaní, el interior converge en una estructura de pilares y vigas de hierro que sostienen casi 8.000 metros cuadrados de naves sin apenas muros, por los que la luz entra desde el techo independientemente de la hora, una combinación estructural que llevó a la Generalitat Valenciana a declararlo Bien de Interés Cultural.

Organiza tu visita El mercado no deja de ser una mole de mercadeo, por eso si quieres verlo con calma es conveniente visitarlo pronto, cuando los vendedores terminan de colocar el género y los clientes siguen siendo los vecinos, antes del jaleo turístico. Su horario de apertura es de lunes a sábado, de 7:30 a 15:00.

Pese a la fama que hostenta, el Mercado Central sigue siendo, sobre todo, el sitio donde compra media ciudad, y de los 959 puestos originales hoy funcionan cerca de 300, con una oferta de más de 20.000 productos distintos. Bajo la cúpula elíptica de la pescadería se concentran, como es de esperar, el pescado y el marisco; en las naves centrales se reparten las carnicerías, las charcuterías y los puestos de embutidos; y alrededor, las paradas de fruta y verdura muestran diariamente la oferta de la huerta valenciana, con tomates, alcachofas y garrofones que protagonizan algunos de los mejores arroces.

Entre los puestos de fruta funciona además una barra, Central Bar, de la mano del cocinero valenciano Ricard Camarena, donde se puedes tomar el aperitivo de media mañana, ya sea un bocadillo o raciones con producto del propio mercado.

Mercado Central in Plaza Ciudad De Brujas, Valencia / Istock

La Lonja, los Santos Juanes y la horchata

Pero no dejes que tu visita se quede en el propio mercado.En la misma plaza, esperan además otros dos edificios históricos. Por un lado, frente al primero se levanta la Lonja de la Seda, construida en el siglo XV para el comercio de la seda, cuando Valencia era uno de los grandes puertos del Mediterráneo, y lejos de exageración, su propia belleza se destaca como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por ser una obra maestra del gótico civil tardío que simboliza el enorme poderío económico, comercial y cultural de Valencia durante su Siglo de Oro.

La Lonja de la Seda, Valencia / Istock

Por otra parte, a un costado, separada solo por la calle Vieja de la Paja, está la iglesia de los Santos Juanes, que cuenta también con su propia veleta, el Pardal de Sant Joan. Se dice que los valencianos llevan generaciones emparejando al pájaro de la iglesia con la cotorra del mercado.

Antena de la Iglesia de los Santos Juanes y el Mercado Central en el casco antiguo de la ciudad de Valencia, España / Istock

Y si la visita te ha abierto el apetito tienes dos opciones principales. La primera, por supuesto, probar el producto de la terreta de primera mano, en la propia nave, y sino siempre puedes dejarte aconsejar por las nuestras propias recomendaciones. A pocos minutos, junto a la iglesia de Santa Catalina, la horchatería del mismo nombre sirve horchata con fartons desde el siglo XIX, entre paredes de cerámica de Manises, elaborada con la chufa que protege la Denominación de Origen Chufa de València. Muy cerca, La Pilareta, el antiguo Bar Pilar, una de las direcciones clásicas para pedir clóchinas, los mejillones de las bateas del puerto que solo se sirven en verano. Y si buscas una paella, la cocina manda ir hacia la Albufera, donde se acompaña con pollo, conejo y garrofón, y cuna del guiso tradicional valenciano all i pebre de anguila, es decir "ajo y pimienta".