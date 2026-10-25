Entre Albacete y Jaén se encuentra la villa más famosa del Renacimiento español: plazas porticadas, dos torres gemelas y el mejor gazpacho manchego de España
Esta localidad tiene una de las plazas renacentistas más reconocibles de Castilla-La Mancha, un castillo de origen medieval y una gastronomía marcada por los guisos tradicionales.
¿Estás preparando una escapada por el sur de Castilla-La Mancha y buscas un destino que te atrape nada más llegar? Pon entonces rumbo a la Sierra de Alcaraz. Justo allí, en esa franja donde la llanura albaceteña empieza a mezclarse con Jaén, te espera un pueblo sobre una ladera que parece sacado de un libro de historia. Allí te encontrarás con casas de piedra rojiza en un casco histórico que ostenta con todo el orgullo el título de Conjunto Histórico-Artístico.
Alcaraz es una villa para recorrerla a pie y sin prisa ninguna. Lo único que tienes que hacer es ir con la cabeza alta para no perderte ni un solo detalle de sus portadas nobiliarias, sus escudos tallados en roca y sus rincones que recuerdan a siglos pasados. Haz la maleta para descubrir este pequeño enclave serrano que llegó a convertirse en uno de los grandes puntos del Renacimiento en la península ibérica.
La plaza Mayor y las torres gemelas
El auténtico corazón y punto de encuentro del pueblo es su monumental plaza Mayor, una obra maestra del siglo XVI vinculada al arquitecto Andrés de Vandelvira y sus discípulos. Aquí verás los arcos sobrios en los soportales, la fachada del Ayuntamiento y el entramado de sus antiguas lonjas (como la del Corregidor, la de la Regatería o la de Santo Domingo) que te transportan en el tiempo a otras épocas de comercio y ferias de ganado.
Pero lo que verdaderamente te va a llamar la atención son sus dos famosas torres, que se alzan casi frente a frente sobre los tejados. Por un lado tienes la torre de la Trinidad, sobria, elegante y de carácter religioso, unida a la iglesia del mismo nombre. Por el otro, la torre del Tardón, una joya de la arquitectura civil renacentista que aloja el reloj del pueblo.
Aunque el esplendor renacentista va a ser lo que te deje con la boca abierta, Alcaraz tiene un pasado incluso más antiguo. Si te animas a subir a pie hacia la parte más alta del pueblo, llegarás a las ruinas de su histórico castillo de origen islámico desde donde se dominaban los pasos naturales hacia Andalucía. Esta fortaleza fue muy codiciada por reyes durante la Reconquista y hoy es el mejor punto para tener una perfecta panorámica sobre los tejados y la sierra.
No hay escapada sin un buen plato en la mesa
Y tras un buen paseo superando cuestas y empapándote de historia, llega la recompensa gastronómica que exige la sierra.Olvídate del plato frío andaluz: en Alcaraz el protagonista absoluto es el auténtico gazpacho manchego. Se trata de un guiso de cuchara bien caliente, reconfortante y espeso, elaborado a fuego lento con carnes de caza, pollo o conejo y trozos de torta cenceña que absorben todo el sabor del caldo. Se nos hace la boca agua solo de pensarlo.
Si te quedas con ganas de más, puedes probar otros clásicos de la cocina de pastor, como el atascaburras (un puré de patata, bacalao, ajo, nueces y huevo duro), las migas ruleras bien acompañadas o el tradicional ajo mataero (una variante del morteruelo que se elabora básicamente con hígado de cerdo y pan).
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