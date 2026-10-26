Carlos Alsina (57 años) sobre el lugar del centro de Madrid donde están sus raíces: “La vida era muy divertida”

La temporada 2026/2027 ha supuesto un hito en la carrera y trayectoria de Carlos Alsina, uno de los periodistas y comunicadores más reconocidos de la radio española. Y es que, después de 33 años consecutivos haciendo un programa diario de radio dedicado a la información y la opinión política, lo ha dejado. Aunque solo de manera parcial.

El motivo principal no ha sido otro que el cansancio. “Estoy gastado”, como dijo el propio presentador. Sin embargo, esta decisión no ha supuesto el fin de su carrera, ni mucho menos, sino un cambio de etapa, en la que va a “madrugar menos” y va a tener “más tiempo de libre disposición”.

Sara Fernández García

Es por eso que, desde el pasado mes de septiembre, Alsina ha dejado de dirigir y presentar el tramo informativo del programa de Onda Cero ‘Más de uno’ (el que va de 6:00 a 10:00 de la mañana), donde llevaba desde 2015 de manera ininterrumpida, y desde entonces, ‘solo’ se ocupa del segundo tramo (a partir de las 10:00), dedicado al más puro entretenimiento.

La de Alsina es toda una vida ligada a la radio más puramente informativa. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, lo que mucha gente no sabe es que comenzó su trayectoria profesional en la prensa escrita mucho antes de dar el salto a la radio, medio en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera y por el que se le conoce a nivel nacional. Sobre todo después de incorporarse a Onda Cero, donde se ha convertido en una de las voces más reconocibles de la cadena.

Universidad Complutense de Madrid donde estudió Alsina / Istock

Más de 33 años en la radio

En Onda Cero ha desempeñado diferentes funciones como director y presentador y, como decíamos al principio, desde 2015 ha estado dedicado a la dirección y presentación de ‘Más de uno’, el programa matinal de la emisora, en el que combina información política y actualidad con entrevistas, análisis y espacios de humor.

Su estilo se caracteriza por la ironía, la agilidad en la entrevista y una mirada crítica sobre la actualidad. A lo largo de su trayectoria ha entrevistado a algunos de los principales protagonistas de la política y la sociedad españolas y se ha consolidado como una figura de referencia del periodismo radiofónico.

Su trabajo ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Ondas al mejor presentador de radio en 2015 y el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo en 2021. En 2024 recibió también el Premio Ondas al mejor programa de radio hablado por ‘Más de uno’.

Madrid, la ciudad donde están las raíces del presentador / Istock

El lugar donde están sus raíces

Respecto a sus orígenes, se sabe que nació en Madrid el 15 de octubre de 1969 y pasó su infancia en el centro de la capital, en una familia más que numerosa, como él mismo ha contado en alguna ocasión. Y es que Alsina creció en una familia de cinco hermanos, con sus padres y su abuela, todos conviviendo en la misma casa. “Somos cinco hermanos y nos llevamos un año cada uno. Imagina la banda. Padre, madre, hermanos y la abuela que vivía con nosotros”, como el propio periodista recordaba en una entrevista publicada en El Mundo. Y añadió: “La vida era muy divertida. En mi casa éramos muy de literas y de muebles cama”.

Al igual que ha hecho con la radio, desde hace algunos años Alsina ha dejado el centro de la ciudad por un entorno rodeado de naturaleza y alejado del bullicio de la capital. Algo que le ha permitido volver a tener perros, y es que los animales de compañía fueron clave durante su infancia, pero el trabajo y la vida en la ciudad hicieron que renunciara a ellos. Hasta hace poco. “Al venirme al casi campo, a una casa con un espacio exterior más allá de la pura vivienda, los volví a tener”, explicó en una entrevista al programa de radio de su cadena, Onda Cero, ‘Como el perro y el gato’.