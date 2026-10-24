Las raíces separadas de Vicente Vallés (63 años) y Ángeles Blanco (54) están a 400 kilómetros: de un barrio humilde de Madrid a una ciudad extremeña bañada por el Guadiana y protegida por murallas árabes

Antes de compartir platós de televisión, noches de cierre y una vida en común que dura ya más de dos décadas, las historias de Vicente Vallés y Ángeles Blanco arrancaron a 400 kilómetros por carretera. Mucho antes de ponerse al frente de los informativos en cadenas rivales (él en Antena 3 y ella en Telecinco), sus primeros recuerdos los vivieron en dos escenarios muy distintos: las calles sin asfaltar del Madrid más humilde y una capital extremeña bañada por el Guadiana.

Plaza de España, Badajoz. / Istock

Sus caminos se cruzaron a mediados de los 90 en la redacción de Telecinco. Durante tres años compartieron mesa, plató y horas de directo en los informativos del fin de semana sin que la chispa saltara de inmediato. La complicidad profesional fue creándose día a día entre noticia y noticia, hasta que esa buena sintonía de plató dio paso a una relación sentimental que ha resistido la prueba de la rivalidad por ser el informativo más visto. Con un hijo en común y la rutina de competir por la audiencia desde platós diferentes, ambos forman una de las parejas más queridas del periodismo español. Pero para entender de dónde vienen, vamos a hacer la maleta para viajar a sus lugares de origen.

Sara Fernández García

Vallecas: la infancia de barrio de Vicente Vallés

El origen de Vicente Vallés no está en grandes platós, sino detrás del campo del Rayo Vallecano. El periodista ha recordado en más de una ocasión sus años de niño en un entorno muy humilde de Vallecas, viviendo en una casita construida por su propio abuelo paterno y jugando en una calle que, cada vez que caía cuatro gotas, se convertía en un barrizal.

Escenas cotidianas en la Villa de Vallecas. / Istock

Allí se despertó su vocación periodística antes de irse a estudiar a la Complutense. Si recorres hoy Vallecas puedes patear un barrio con un orgullo vecinal enorme, lleno de vida popular y bares de tapas de los de toda la vida.

Badajoz: murallas árabes y la plaza Alta que vio crecer a Ángeles Blanco

A cuatro horas de coche hacia el sudoeste, el punto de partida de Ángeles Blanco nos lleva directamente a Badajoz, donde nació en octubre de 1972. Asentada a orillas del Guadiana y pegada a Portugal, la ciudad extremeña es una escapada monumental perfecta si buscas historia, plazas con ambiente y un patrimonio que se puede recorrer perfectamente a pie.

Alcazaba de Badajoz. / Istock

Su gran joya es la Alcazaba andalusí, una de las fortificaciones musulmanas más grandes de Europa. Te recomendamos subir a sus murallas para tener las mejores vistas sobre el río y el casco histórico. En su interior te esperan amplios jardines y el Palacio de los Duques de la Roca, que hoy acoge el Museo Arqueológico Provincial. Muy cerca está la plaza Alta, con arcos, portales de piedra y sus fachadas de colores. Desde allí, el paseo te lleva a la plaza de San José y a la plaza de España, donde se levantan la Catedral de San Juan Bautista y el Ayuntamiento.