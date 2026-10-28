El paseo marítimo más bonito de España es de estilo Belle Époque y es donde veraneaba la realeza: jardines junto al mar, palacetes del siglo XX y una playa señorial
Hace casi dos siglos, los reyes españoles eligieron esta ciudad para veranear, y hoy está llena de edificios señoriales.
A lo largo de los años, la realeza española ha veraneado en muchos puntos del país. La Granja de San Ildefonso en Segovia, la Residencia Real de La Mareta en Lanzarote o el Palacio de Marivent en Mallorca son algunos de los más conocidos. Pero entre 1913 y 1930, Alfonso XIII, la reina Victoria Eugenia y sus hijos pasaban los veranos en el Palacio de la Magdalena de Santander, que hoy es sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Desde ahí, disfrutaban de la vida junto al mar y de los tradicionales "baños de ola" en las playas de El Sardinero, que, con el tiempo, ha adquirido un carácter señorial irrevocable. Eran los años de la Belle Époque y Santander no tenía ese trazado tan elegante y de alta sociedad que hoy podemos ver en sus calles. Los reyes convirtieron la capital en el principal destino de veraneo de la aristocracia a principios del siglo XX, que dejaron su impronta rápidamente en la ciudad.
Sin embargo, fue la reina Isabel II quien inició la tradición de los baños de mar o de ola en el siglo anterior. Los médicos recetaban agua y aire marinos para tratar algunas afecciones, sobre todo de la piel y para los niños. De hecho, las clases más pudientes, aprovechaban aquellos viajes para ir también al histórico Balneario de La Concha, a beneficiarse de las propiedades del termalismo.
Un paseo histórico con unos jardines espectaculares
Gracias a la presencia aristócrata y real, se puede decir que Santander cuenta con uno de los paisajes urbanos más elegantes de España. Y eso se traduce en el Paseo Pereda, uno de los paseos marítimos más bonitos del norte. Es uno de los lugares más emblemáticos de la capital cántabra, con majestuosos edificios, elegantes palacetes y jardines perfectamente cuidados a lo largo y ancho de toda la bahía, con unas vistas inmejorables del mar Cantábrico.
El ambiente no puede ser más agradable, pues al pasear por aquí, uno siente que viaja a la Belle Époque. Su nombre rinde homenaje al escritor cántabro José María de Pereda. Se inauguró en el siglo XIX, por lo que Alfonso XIII y Victoria Eugenia ya pudieron disfrutar esta perfecta combinación entre historia, arquitectura y belleza natural. Los jardines Pereda están frente al paseo marítimo, junto al Centro Botín y a la zona de tiendas, ideal para pasear.
Estos jardines destacan por su ubicación tan céntrica y por su inmensa variedad de especies arbóreas y monumentos icónicos. Hay ejemplares de magnolias, acebos, palmeras, cedros, castaños de Indias, pinos y una infinidad de especies que crean un entorno agradable en todos los sentidos. En su interior, además, hay un carrusel o tiovivo al más puro estilo de la Belle Époque, que enamora a los más pequeños y encandila a los mayores.
La elegancia de las playas
Desde el paseo marítimo se puede acceder a varias playas que se recogen bajo el nombre de El Sardinero. El nombre se debe a que, antiguamente, se pescaban muchas sardinas en sus aguas. La primera que aparece es la playa del Camello, que debe su título a la forma de una de sus rocas. Después, la de la Concha -no confundir con la de San Sebastián-, junto a unos jardines donde antaño se encontraba una ermita homónima.
Luego, Primera y Segunda de El Sardinero. La Primera era a la que acudía la nobleza y la burguesía y la Segunda estaba reservada para el pueblo llano. Frente a la Primera, se puede contemplar el Gran Casino Sardinero, construido en 1916 y en funcionamiento hasta 1939, aunque se reabrió en 2001 incluyendo sala de exposiciones, cafetería y sala de fiestas. Solo un ejemplo más de que todo el entorno del paseo marítimo de Santander es una maravilla en cualquier época.
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