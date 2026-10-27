Ni Viena, ni Praga, uno de los mercadillos navideños más impresionantes de Europa está en España: figuras de belén y artesanía tradicional entre dos patrimonios de la Humanidad
Tradición, artesanía y ambiente navideño en el corazón de Sevilla.
Llega la Navidad y, con ella, los mejores planes: chocolate caliente con churros, patinar sobre hielo y recorrer los mejores mercadillos navideños. Pero no hace falta viajar a Viena o a Praga para vivir esta magia; en España, concretamente en Sevilla, se celebra uno de los mercadillos navideños más impresionantes y visitados de toda Europa, sin duda, uno de los planes que no puede faltar en estas navidades.
Ni el mercado de la Plaza Mayor en Madrid ni el mercado de la Plaza del Pilar en Zaragoza como la Feria del Belén en Sevilla, destaca a diferencia de otros mercados europeos por estar especializado en el belenismo. Aquí se venden figuras artesanales hechas a mano, portales de corcho, vegetación en miniatura y todo tipo de accesorios para decorar tu hogar. Donde se ubica es lo que lo convierte en lo más especial, ya que se encuentra en pleno centro histórico en Sevilla, en la calle Fray Ceferino González y la Avenida de la constitución quedando en medio de la Catedral de Sevilla con la Giralda y el Archivo de Indias, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
¿Qué te puedes encontrar en los puestos?
La Feria del Belén de Sevilla es un mercado navideño de acceso libre y completamente gratuito, situado en pleno casco histórico, entre la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias. En sus casetas tradicionales se reúnen reconocidos artesanos belenistas de toda España para ofrecer miles de piezas únicas, ideales tanto para iniciarse en el montaje del Belén como para coleccionistas experimentados.
Horario
Para los interesados, la feria está abierta al público hasta el próximo 23 de diciembre de lunes a viernes de 10,30 a 14 y de 17 a 21 de la noche y los fines de semana y festivos de 11 a 14,30 y de 16 a 21 de la noche.
Lo más común si decides venir a visitarlo son sus famosas escenas bíblicas como la Virgen María, San José y el Niño Jesús; los Reyes Magos o la Anunciación de los Pastores. Estas figuras artesanales se realizan en barro, madera, resina o papel maché, combinando estilos como el hebreo clásico, el napolitano y el costumbrista andaluz. Además, también encontrarás las mejores bombas de agua para ríos y fuentes con caudales reales o generadores de humo para chimeneas y controladores de ciclo de día y noche.
Nuestra recomendación
Para comparar con tranquilidad o pedir asesoramiento a los artesanos, es preferible acudir por las mañanas entre semana.
Dónde comer cerca
Si buscas una zona para comer o tapear al terminar de recorrer la feria, cerca del entorno de la Catedral y el Entorno del Arenal hay numerosas calles con bares de tapas tradicionales. En el barrio del Arenal encontrarás tapas de todo tipo como garbanzos con espinacas, croquetas caseras, carrilera ibérica y montaditos.
Dentro del mercadillo encontrarás los típicos “Street Food” de comida navideña como sus famosas setas de la Encarnación o la Alameda de Hércules, donde se instalan zonas navideñas con puestos de buñuelos, gofres, castañas asadas. hamburguesas gourmet o patatas asadas.
Para los más dulzones
No puedes perderte sus puestos de churros con chocolate, artesanos y con auténtico sabor gourmet.
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