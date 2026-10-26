Los jubilados cambian el balneario de Archena por unas termas de origen romano en uno de los valles más bonitos de España: está en un entorno natural que cada otoño se tiñe de tonos rojizos y dorados

¿Qué tiene que tener un balneario para convertirse en el paraíso de los jubilados? Lo sabemos: aguas mineromedicinales de calidad y propiedades comprobadas, una larga tradición termal y un programa de estancias subvencionadas por el IMSERSO. Y España cuenta con varios establecimientos que reúnen estas cualidades principales.

Balneario de Archena / Istock

El más conocido de todos es el Balneario de Archena, un capricho para los amantes del termalismo en España. Sus aguas termales se utilizan desde la Antigüedad. De hecho, el uso de sus aguas se remonta, según la historia publicada por el propio balneario, a los pobladores íberos del siglo V a. C. Los romanos construyeron termas en el lugar y, siglos después, el establecimiento adquirió su configuración moderna durante el XIX.

Adriana Fernández

Uno de sus edificios más singulares de este complejo termal de Murcia es el Hotel Termas, inaugurado en 1868 y decorado posteriormente con elementos de inspiración neoárabe. Su cúpula y la ornamentación interior le dan un carácter arquitectónico distinto al de un spa contemporáneo. Si a eso le unimos un manantial que brota a más de 50ºC, digamos que tiene todos los ingredientes para ser el favorito de los jubilados. Pero no es el único.

El otro balneario favorito de los jubilados

El balneario de Baños de Montemayor, en el Valle del Ambroz (Cáceres), reúne esos tres elementos que consideramos clave para ser más que atractivo para el público sénior. Y añade uno que es clave: el lugar en el que se levanta. Situado en un entorno de montaña y bosques especialmente atractivo en otoño, en una localidad que, además, está vinculada a la Vía de la Plata y cuenta con un tramo de vía verde que permite disfrutar del paisaje a pie o en bicicleta.

El pueblo con nombre termal escondido en un valle de Cáceres / Istock

Y luego está el agua. En el caso de este balneario, procede de dos manantiales, llamados Columna y Arqueta, y brota a 43 °C. Se trata de un agua clasificada como sulfurada, sódica y oligometálica. El balneario ofrece tratamientos relacionados con dolencias reumatológicas y articulares, como la artrosis, además de tratamientos respiratorios, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos viajeros sénior que padezcan dolencias relacionadas con estas enfermedades.

Y es que, tratándose de personas mayores, el interés está en poder combinar el baño termal con tratamientos prescritos y supervisados por profesionales. Eso no significa que las aguas curen estas enfermedades, pero sí que ayuda a paliar dolencias: la idoneidad de cada tratamiento depende de la valoración médica individual, tal y como aseguran desde el propio centro.

Balneario y patrimonio, una escapada perfecta / Istock

Termas con más de 2000 años de historia

Desde el punto de vista turístico, uno de los aspectos más destacados es precisamente su historia. El complejo donde se levanta el Balneario de Ambroz conserva vestigios de su pasado romano, incluidas las antiguas termas, y combina ese patrimonio con instalaciones modernas. De hecho, el edificio histórico hay un espacio musealizado que permite conocer la evolución del uso de los manantiales. Es precisamente esta combinación entre historia y bienestar lo que lo diferencia de un establecimiento dedicado únicamente al ocio acuático y termal.

Pasado romano y modernista / Istock

Precios regulados por el IMSERSO

Este es uno de los argumentos más concretos para explicar su atractivo entre los pensionistas. El balneario participa en el Programa de Termalismo del IMSERSO, que incluye alojamiento, pensión completa, reconocimiento médico, tratamiento termal prescrito y actividades de ocio.

En la convocatoria de 2026, el establecimiento publica estancias de diez días con tarifas desde 302,14 euros en temporada baja, en determinados alojamientos, hasta 420,67 euros en temporada alta para el hotel balneario. El precio depende del alojamiento y de la temporada.