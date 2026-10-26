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Del 5 al 7 de diciembre este pueblo se convierte en “la capital mundial de la trufa negra”: subastas, exhibiciones y más de 20.000 visitantes en la sierra turolense

Un municipio de poco más de 1.200 vecinos recibe cada invierno a compradores, cocineros y curiosos de media Europa. Este año celebra su feria con un sello nuevo: la trufa de Teruel acaba de convertirse en la primera de Europa con Indicación Geográfica Protegida.

Un pueblo que guarda una de las trufas más cotizadas de España.

Un pueblo que guarda una de las trufas más cotizadas de España. / © 2026 Ayuntamiento de Sarrión.

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Lucía Alfonso González

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Durante décadas, este pueblo de la sierra turolense, que en su momento llegó a sumar hasta 2.370 habitantes, fue perdiendo población hasta que en las fincas de alrededor empezaron a plantarse encinas con un hongo que hasta entonces solo se buscaba en el monte, con las narices mejor entrenadas. La trufa negra -Tuber melanosporum- cambió la economía de la comarca y, ya en el siglo XXI, devolvió a los vecinos a este municipio que hoy vuelve a superar los 1.200.

Es uno de los puntos de España con la mejor trufa negra y la más cotizada.

Es uno de los puntos de España con la mejor trufa negra y la más cotizada. / © 2026 Ayuntamiento de Sarrión

Sin embargo no todo está perdido, y cada diciembre durante tres días esa cifra se multiplica. En la última edición, la feria que el pueblo dedica a la trufa reunió a más de 20.000 visitantes llegados de España, Francia, Italia y otros países europeos, con encuentros y degustaciones gastronómicas donde probar el mejor producto, en las que se consumen hasta 15 kilos de trufa. Este año no es para menos, y vuelve del 5 al 7 de diciembre, en su 25ª edición de Fitruf, la Feria Internacional de la Trufa de Sarrión.

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Adriana Fernández

El oro negro de Gúdar-Javalambre

Tal y como indica el nombre, las fiestas se celebran a casi 1.000 metros de altura, en el pueblo de Sarrión, a unos 38 kilómetros de la ciudad de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Marcada por temperaturas punzantes, esta es tierra de inviernos fríos y suelos calizos ha resultado ideal para la proliferación de la llamada "Tuber melanosporum", popularmente conocida como la trufa negra, y que ha convertido a la provincia en la principal zona productora del mundo. Lejos de la exageración, estos montes suman alrededor del 30% de la producción mundial, y en la provincia hay unas 10.000 hectáreas dedicadas a su cultivo.

Recolecta de trufas negras en Sarrión.

Recolecta de trufas negras en Sarrión. / Istock

La plantación de encinas inoculadas, en este caso y generalmente con trufa negra, consiste en cultivar este árbol mediterráneo asociado a un hongo, para obtener una producción conjunta de madera y setas de alto valor comercial. Montar una de estas cuesta entre 8.000 y 12.000 euros por hectárea, y la espera es larga: necesita entre siete y diez años para dar su primera cosecha, y a partir de ahí producir, en el mejor de los casos, entre 20 y 40 kilos por hectárea al año, rondando cada kilo entre los 240 y los 500 euros, y en el mercado minorista hasta los 900 euros, el pasado febrero. España produce entre el 40% y el 60% de la trufa negra del mundo, y Teruel es su principal provincia.

Posytales de Sarrión

Postales de Sarrión / © 2026 Ayuntamiento de Sarrión.

Tres días de feria

Fitruf nació a principios de siglo y se celebra cada año a comienzos de diciembre, en plena campaña de recogida. Durante esos días, el pueblo multiplica varias decenas de veces su población. Se organiza en dos pabellones, uno para el público general y otro profesional, con unos 40 expositores, y la entrada al recinto es gratuita.

El programa combina el negocio y la exhibición. Los perros truferos compiten en concursos de búsqueda en categorías juvenil y adulta, y los visitantes pueden ver de cerca cómo se clasifican las trufas según su calidad. Hay catas sensoriales, maridajes de trufa y vino, conferencias técnicas y científicas y showcookings con cocineros profesionales, y los restaurantes del pueblo preparan menús especiales para la feria.

Iglesia de Sarrion

Iglesia de Sarrion / © 2026 Ayuntamiento de Sarrión.

El momento más esperado es la subasta benéfica de trufa de calidad, cuya recaudación se destina a la Asociación Española Contra el Cáncer. Para participar en ella, en los concursos o en las catas hay que inscribirse en la web de la feria entre el 3 y el 21 de noviembre. En la última edición funcionó además un tren turístico gratuito por el pueblo.

Sarrión más allá de la trufa

El pueblo merece un paseo entre puesto y puesto. La iglesia de San Pedro, del siglo XVII, tiene una torre de tres cuerpos y una cúpula sobre el crucero, y el antiguo convento de San Bartolomé acoge hoy el centro cultural y la biblioteca. Del recinto amurallado que lo cerraba solo queda una puerta, el Portal de Teruel, y en el casco histórico se conserva la Casa de los Monterde, del siglo XVI. A las afueras, la ermita de la Sangre de Cristo, de origen románico, fue reconstruida en los años noventa, y completa el recorrido la ermita de San Roque. El término municipal baja hasta unos 830 metros en las orillas del río Mijares y sube hasta los 1.660 en el límite con La Puebla de Valverde.

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Detalle de un reloj en Sarrión.

Detalle de un reloj en Sarrión. / © 2026 Ayuntamiento de Sarrión.

Para dormir conviene reservar con tiempo, porque durante la feria la oferta turística del pueblo se queda corta y muchos visitantes se alojan en otros municipios de la comarca o en Teruel.

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