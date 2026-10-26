Del 5 al 7 de diciembre este pueblo se convierte en “la capital mundial de la trufa negra”: subastas, exhibiciones y más de 20.000 visitantes en la sierra turolense

Durante décadas, este pueblo de la sierra turolense, que en su momento llegó a sumar hasta 2.370 habitantes, fue perdiendo población hasta que en las fincas de alrededor empezaron a plantarse encinas con un hongo que hasta entonces solo se buscaba en el monte, con las narices mejor entrenadas. La trufa negra -Tuber melanosporum- cambió la economía de la comarca y, ya en el siglo XXI, devolvió a los vecinos a este municipio que hoy vuelve a superar los 1.200.

Es uno de los puntos de España con la mejor trufa negra y la más cotizada. / © 2026 Ayuntamiento de Sarrión

Sin embargo no todo está perdido, y cada diciembre durante tres días esa cifra se multiplica. En la última edición, la feria que el pueblo dedica a la trufa reunió a más de 20.000 visitantes llegados de España, Francia, Italia y otros países europeos, con encuentros y degustaciones gastronómicas donde probar el mejor producto, en las que se consumen hasta 15 kilos de trufa. Este año no es para menos, y vuelve del 5 al 7 de diciembre, en su 25ª edición de Fitruf, la Feria Internacional de la Trufa de Sarrión.

Adriana Fernández

El oro negro de Gúdar-Javalambre

Tal y como indica el nombre, las fiestas se celebran a casi 1.000 metros de altura, en el pueblo de Sarrión, a unos 38 kilómetros de la ciudad de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Marcada por temperaturas punzantes, esta es tierra de inviernos fríos y suelos calizos ha resultado ideal para la proliferación de la llamada "Tuber melanosporum", popularmente conocida como la trufa negra, y que ha convertido a la provincia en la principal zona productora del mundo. Lejos de la exageración, estos montes suman alrededor del 30% de la producción mundial, y en la provincia hay unas 10.000 hectáreas dedicadas a su cultivo.

Recolecta de trufas negras en Sarrión. / Istock

La plantación de encinas inoculadas, en este caso y generalmente con trufa negra, consiste en cultivar este árbol mediterráneo asociado a un hongo, para obtener una producción conjunta de madera y setas de alto valor comercial. Montar una de estas cuesta entre 8.000 y 12.000 euros por hectárea, y la espera es larga: necesita entre siete y diez años para dar su primera cosecha, y a partir de ahí producir, en el mejor de los casos, entre 20 y 40 kilos por hectárea al año, rondando cada kilo entre los 240 y los 500 euros, y en el mercado minorista hasta los 900 euros, el pasado febrero. España produce entre el 40% y el 60% de la trufa negra del mundo, y Teruel es su principal provincia.

Postales de Sarrión / © 2026 Ayuntamiento de Sarrión.

Tres días de feria

Fitruf nació a principios de siglo y se celebra cada año a comienzos de diciembre, en plena campaña de recogida. Durante esos días, el pueblo multiplica varias decenas de veces su población. Se organiza en dos pabellones, uno para el público general y otro profesional, con unos 40 expositores, y la entrada al recinto es gratuita.

El programa combina el negocio y la exhibición. Los perros truferos compiten en concursos de búsqueda en categorías juvenil y adulta, y los visitantes pueden ver de cerca cómo se clasifican las trufas según su calidad. Hay catas sensoriales, maridajes de trufa y vino, conferencias técnicas y científicas y showcookings con cocineros profesionales, y los restaurantes del pueblo preparan menús especiales para la feria.

Iglesia de Sarrion / © 2026 Ayuntamiento de Sarrión.

El momento más esperado es la subasta benéfica de trufa de calidad, cuya recaudación se destina a la Asociación Española Contra el Cáncer. Para participar en ella, en los concursos o en las catas hay que inscribirse en la web de la feria entre el 3 y el 21 de noviembre. En la última edición funcionó además un tren turístico gratuito por el pueblo.

Sarrión más allá de la trufa

El pueblo merece un paseo entre puesto y puesto. La iglesia de San Pedro, del siglo XVII, tiene una torre de tres cuerpos y una cúpula sobre el crucero, y el antiguo convento de San Bartolomé acoge hoy el centro cultural y la biblioteca. Del recinto amurallado que lo cerraba solo queda una puerta, el Portal de Teruel, y en el casco histórico se conserva la Casa de los Monterde, del siglo XVI. A las afueras, la ermita de la Sangre de Cristo, de origen románico, fue reconstruida en los años noventa, y completa el recorrido la ermita de San Roque. El término municipal baja hasta unos 830 metros en las orillas del río Mijares y sube hasta los 1.660 en el límite con La Puebla de Valverde.

Detalle de un reloj en Sarrión. / © 2026 Ayuntamiento de Sarrión.

Para dormir conviene reservar con tiempo, porque durante la feria la oferta turística del pueblo se queda corta y muchos visitantes se alojan en otros municipios de la comarca o en Teruel.