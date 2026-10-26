La calle en la que mejor se come de España es "el paraíso de la tortilla de patatas": es una de las zonas con más ambiente de tapeo, cañas y coctelería de la ciudad

La tortilla de patatas es uno de esos manjares que solo se disfrutan en España. Por mucho que se sirva o se prepare en otros rincones del mundo, nunca va a saber como sabe aquí. Sobre todo en el centro y el norte del país, donde es más común encontrarla en las cartas de los bares. Sin entrar en discrepancias acerca de la cebolla o el punto, hay una calle de Madrid que podría considerarse "el paraíso de la tortilla de patatas", en el corazón del barrio de Malasaña.

La tortilla de patatas más típica / Istock / Benito Juncal

En la madrileña calle del Pez conviven la historia de la urbe, las tabernas de toda la vida y una hostelería contemporánea e internacional que han convencido a todos. No se trata de una vía monumental, ni muchísimo menos. Su encanto reside precisamente en lo contrario: el ambiente de sus terrazas, sus locales lleno de personalidad y ese ir y venir de vecinos, visitantes y estudiantes que dan vida en cualquier momento del día.

Redacción Viajar

El paraíso de la tortilla de patatas

Uno de los mayores reclamos gastronómicos es la tortilla de patatas. Sentarse en cualquiera de sus locales y pedir un pincho con una caña de cerveza ya es tradición aquí. Si hay un establecimiento que ha triunfado por este plato es el Pez Tortilla. Su lema es el siguiente: "Hay dos tipos de personas en la vida: los que les gusta la tortilla de patata poco cuajada y los que no tienen ni idea de la vida". Es su especialidad, aunque en diferentes versiones.

En su carta tienen la clásica y más, como la de morcilla, la de tomate seco, parmesano y albahaca o la de queso brie, trufa y jamón. Además de croquetas de boletus, de jamón y de carrillera. Eso en el número 36 de la calle del Pez, en el número 7 tienen otros platos caseros además de los mencionados: albóndigas con patatas, tomates verdes fritos, huevos morcilleros, ensaladilla rusa, patatas bravas, ensaladilla marinera e incluso tarta de queso para el postre.

De tapas por la calle del Pez

En la cultura del tapeo madrileña, el pincho de tortilla funciona a la perfección. Es un plato que se come rápido, con facilidad y que es bastante asequible para ir a otro lugar y seguir con la ruta. Otra alternativa dentro de la cocina informal es Perón Perón, un restaurante argentino que combina la inspiración porteña con una decoración vinculada al peronismo. En su carta hay clásicos madrileños como patatas bravas y argentinos como choripán, empanadas y milanesas.

Más contemporáneo es el Constanza Café, con oferta de desayunos, brunch, bagels, tortitas y opciones vegetarianas. Para seguir disfrutando de una comida de picoteo, el Lamucca Pez ofrece croquetas de jamón, alitas de pollo, ensaladilla rusa, hummus o nachos. Y para un buen cóctel al terminar la comida, el 1862 Dry Bar, con una mezcla perfecta entre las bebidas más clásicas y las de autor, marcando una fuerte identidad en la noche madrileña.

Curiosidades de la calle donde mejor se come

Además de ser una de las calles madrileñas donde mejor se come, la calle del Pez es una de las más históricas y curiosas de la capital. Hasta finales del siglo XVII se la conocía como calle de Fuente del Cura, pues había allí una fuente de agua cristalina. Se cuenta que cuando Juan Coronel la adquirió para levantar su vivienda, las aguas fueron desapareciendo y los peces que la habitaban con ella, hasta quedar solamente uno.

La calle del Pez está en el barrio madrileño de Malasaña / Istock / JJFarquitectos

La hija del coronel, Blanca, lo rescató y cuidó. Pero el animal terminó muriendo. Su desconsuelo fue tal que acabó haciéndose monja y, como recuerdo, su padre ordenó labrar un pez en la fachada donde se podía leer 'Casa del Pez'. Pronto, la calle entera tomaría ese nombre. Mucho después, sería de gran inspiración para la música de los años 80. En uno de sus rincones se rinde homenaje a uno de los artistas más grandes que ha dado Madrid, Antonio Vega con su propia plaza.