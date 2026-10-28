Ni Madrid ni Barcelona, el mercado de Navidad más bonito de España está en Andalucía, junto a una catedral renacentista: belenistas artesanos, dulces de convento y los mejores obradores de Granada

Hay lugares que en invierno se vuelven mágicos, y luego está Granada. Su Mercado de Navidad se ha convertido en una de las citas imprescindibles del sur de España, combinando su arte artesanal con su gastronomía exquisita. Es uno de los más bonitos de toda Andalucía y se encuentra junto a una catedral renacentista diseñada por Alonso Cano en el siglo XVII.

Adriana Fernández

Muy cerca del antiguo zoco árabe de la Alcaicería, los puestos de madera te mostrarán una selección única donde el arte de los belenistas artesanos comparten protagonismo con la repostería conventual elaborada por las monjas de la provincia y los dulces festivos de los obradores más emblemáticos de toda la Vega y la Alpujarra. Ubicado en la famosa Plaza Bib-Rambla, este mercado se transforma cada diciembre en un escaparate de la tradición andaluza.

Puestos de mercado navideño en Granada / Istock / Alejandro Martinez Ferrer

Mercado de artesanía en Puerta Real

Cada año en Puerta Real se celebra su famoso mercado de artesanía alrededor de la Fuente de las Batallas con 24 puestos de productos locales, mucho menos turísticos y más enfocado a una artesanía granadina de verdad. Aquí encuentras su cerámica tradicional, trabajos de cuero, bisutería de plata y los famosos dulces del convento.

Su horario Desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero podrás acceder al mercadillo todos los días de 11:00 a las 14:00 del mediodía y desde las 17:00 a las 21:30 H.

Lo bueno de Puerta Real es que después puedes seguir comprando por Reyes Católicos o Recogidas, que están al lado. El ambiente es más tranquilo que en Bib-Rambla y puedes hablar con los artesanos sin prisa.

Navidad en Granada, España / Istock / TOM_COFFEY

Los cuatro belenes más originales de toda Andalucía

La ruta de belenes de Granada empieza a principios de diciembre y es el plan perfecto para combinar con los mercadillos navideños. Este año hay cuatro belenes monumentales confirmados entre el Ayuntamiento, museos y cofradías donde podrás ver representaciones clásicas y montajes que mezclan iconos granadinos con escenas bíblicas. El más popular con casi 30 metros de largo, 120 figuras y 70 animales recreando el pueblo original de San Francisco de Asís es el Belén Municipal del Ayuntamiento en la Plaza del Carmen.

Navidad en Granada, España / Granada Diret

Por otro lado, tenemos el Belén de Cáritas Parroquial en Calle San Matías número 26, ganador del primer premio en belenes populares. Incorpora el Patio de los Leones y la Torre de la Vela en las escenas navideñas. También otros muy importantes son el Belén del Museo Casas de los Tiros con figuras del histórico taller Jiménez Mariscal, cuatro generaciones de barristas granadinos y el Belén de la Hermandad del Nazareno en la Plaza San Juan de la Cruz.

Navidad en Granada, España / Granada Hoy

Mercado Navideño de Plaza Bib-Rambla

Esta plaza del centro histórico se llena de puestos especializados en belenes y figuras navideñas desde hace décadas, convirtiéndose en una parada obligatoria para cualquier familia granadina. Los puestos de figuras de belén de todos los tamaños y estilos, desde las clásicas de barro hasta piezas más elaboradas de artesanos andaluces. También hay dulces navideños como mantecados y pestiños, decoración tradicional y esos complementos que necesitas para montar el belén: musgo, casitas y luces pequeñas. La plaza está rodeada de bares y cafeterías donde puedes tomar algo, aunque en los fines de semana se llena de gente por eso, es mucho mejor ir entre semana.