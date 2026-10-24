Fernando (39 años) es el único habitante de un pueblo de Soria que sigue teniendo 58 casas en pie: "Somos el kilómetro cero de la España vaciada"

Fernando es el único habitante que vive de forma permanente en Benamira, un pequeño pueblo de la provincia de Soria próximo a la histórica localidad de Medinaceli. Su historia, recogida en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Diego Revuelta, pone voz a una realidad que se repite en muchos municipios rurales: pueblos con casas en pie y familias que siguen vinculadas a ellos, pero cada vez con menos vecinos durante buena parte del año.

Benamira, el “kilómetro cero de la España vaciada” / Istock

Es cierto que Fernando no llegó a Benamira con la intención de quedarse para siempre, ya que su idea era pasar una temporada, trabajar y ahorrar dinero. Pero ya han pasado 17 años y continúa allí. La decisión de cambiar de vida tuvo mucho que ver con sus raíces: eligió Benamira "por nostalgia y por comodidad", ya que es el pueblo de su infancia y el lugar de origen de su familia.

Sara Fernández García

Un pueblo de 58 casas donde solo vive una persona

Benamira se encuentra a los pies de la sierra Ministra, cerca del nacimiento del río Jalón. Su historia se remonta, al menos, a los registros del siglo IX, durante el periodo musulmán.

Y aunque ya solo quede Fernando, eso no significa que Benamira sea un pueblo fantasma ni que sus casas estén abandonadas. La localidad conserva alrededor de 58 viviendas y, salvo dos, todas se abren en algún momento del año. Sus propietarios, hijos y nietos de quienes vivieron allí, regresan de vez en cuando y mantienen sus casas, aunque no residan habitualmente en el pueblo. "Por suerte los hijos y nietos del pueblo, que somos unos cuantos, seguimos el legado de nuestros mayores, hemos mantenido el pueblo y nuestras casas", cuenta.

Gracias a eso no hay necesariamente una imagen de abandono que podría esperarse de una localidad con un solo residente permanente, pues las viviendas siguen cuidadas por quienes regresan cuando pueden, y el pueblo recupera parte de su actividad en verano y durante las fiestas.

"Soy monologuista por obligación, porque no tengo con quien hablar"

Fernando trabaja en el mantenimiento de carreteras y, cuando termina su jornada, aprovecha para caminar por la montaña, cuidar su huerto, leer o escribir. La escritura es una de sus aficiones y se ha especializado en los monólogos, aunque cuenta entre risas que es "monologuista por obligación, porque no tengo con quien hablar".

La provincia de Soria es la capital de la España Vaciada / Istock / Sergio_Rojo

Durante buena parte del año, no hay vecinos con los que cruzarse habitualmente por la calle y la vida social depende de los encuentros que pueda mantener fuera del pueblo.

A la soledad se suman algunas dificultades prácticas. La conexión a internet es deficiente o inexistente y los servicios sanitarios quedan lejos. "El hospital más cercano está a 90 kilómetros", señala Fernando.

Pese a las limitaciones, a Fernando le gustaría que otras personas se animaran a trasladarse a Benamira y que el pueblo dejara de ser "el kilómetro cero de la España vaciada". Él considera que si más personas decidieran instalarse en municipios pequeños, contribuirían a frenar la pérdida de población. Por eso insiste en que no sería necesario que todo el mundo cambiara de vida: "Si una de cada cien personas hiciera como yo, no existiría la despoblación", defiende.