El bosque español donde vive un animal que no existe en ningún otro lugar del mundo: un parque natural de 170.000 hectáreas, el mayor alcornocal de la península y bosques de laurisilva

El parque Natural de los Alcornocales, es uno de los espacios protegidos más extensos y valiosos de Andalucía y del sur de Europa, atraviesa el invierno es un estado muy verde y espectacular, gracias, numerosos episodios de lluvias que han favorecido la recuperación de sus montes. Con más de 17000 hectáreas repartidas entre las provincias de Cádiz y Málaga, Los Alcornocales destacan por sus densos bosques de alcornoques, la presencia de microclimas y una biodiversidad excepcional entre la Sierra de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar.

Adriana Fernández

Es considerado uno de los parques naturales más grandes de España, extendiéndose alrededor de 17 municipios de la provincia de Cádiz y uno de la provincia de Málaga, teniendo su punto más alto en el pico del Aljibe, a unos 1091 metros de altitud. La verdadera joya del parque es su impresionante bosque, que presume de ser la masa de alcornoques más grande de todo el planeta. Gracias a su excelente estado, actualmente siguen recreando una tradición fascinante, el descorche o “la saca”.

Andalucía en el parque de Alcornocales / Istock / Rudi Ernst

Una especie que no existe en ningún otro lugar: el corzo morisco

En este bosque español vive un animal que no existe en ningún otro lugar, hablamos del corzo morisco (Capreolus capreolus Garganta), una subespecie autóctona única en el sur de la península ibérica. Durante millones de años ha vivido aislado en las sierras gaditanas y malagueñas, lo que ha permitido evolucionar de forma independiente respecto a las poblaciones del norte de España y Europa. A diferencia de los corzos del centro y norte de Europa, más acostumbrados a bosques fríos y húmedos, el corzo morisco se ha adaptado a sobrevivir en el monte mediterráneo, caracterizado por veranos secos y vegetación muy densa.

¿De que se alimentan? Su dieta incluye brotes de plantas madroñales, lentiscos, jaras y bellotas, esenciales en la época de mayor sequía.

Se diferencian por su tamaño mucho más reducido que le permite desplazarse con agilidad entre el matorral bajo y denso. Se diferencian de los demás por la falta de la característica mancha blanca que suele presentar los corzos del resto de Europa en el cuello. Tienen un pelaje rojizo mucho más marcado en verano y unas cuernas más cortas, pero gruesas que se adaptan por la zona del matorral cerrado.

Capreolus capreolus Garganta cría / wikimedia Commons/Fraxinus Croat

Los “canutos”: el último rincón prehistórico de Europa

Si hay algo que parece sacado de una auténtica película de hadas dentro del propio parque, esos son los llamados “canutos”, valles profundos y estrechos que esconden los famosos bosques de laurisilva. Se trata de una vegetación de selva subtropical llamada Europa de la Era Terciaria. Debido al cambio climático se ha seguido manteniendo vivo gracias a su microclima único, alimentado por la humedad constante y las nieblas del Estrecho de Gibraltar.

Canuto, campo de Gibraltar / wikimedia Commons/Antonio.M Romero

Dentro encontrarás verdaderas reliquias como el Ojaranzo, conocido como rododendro andaluz, los helechos gigantes que no crecen en ningún otro lugar de la Europa Continental, el Acebo y el Avellanillo, árboles que necesitan humedad constante y que gracias a este entorno se conservan en unas condiciones espectaculares.