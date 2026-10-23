El rincón de España donde es más fácil ver lobos en libertad: una sierra con hasta 10 manadas, pueblos de pizarra y un centro dedicado al lobo ibérico

España es tierra de lobos. La zona norte, sobre todo Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias, cuenta con la mayor concentración de manadas en libertad. En total, hay 333 contabilizadas, de las que 193 se concentran en Castilla y León. Que no sea una especie en peligro de extinción hace que sea más fácil avista alguno en lugares como la Sierra de la Culebra, en Zamora, aunque son animales esquivos y suelen aparecer en las horas de menos luz.

Los paisajes de la Sierra de la Culebra, en Zamora / Istock / Leopoldo Parra Barrios

En toda la provincia hay 46 manadas, y solo en la Sierra de la Culebra, entre 6 y 11, que suelen estar integradas por entre 6 y 20 lobos. Este se considera uno de los principales territorios lobunos del país, pues gracias a su combinación de monte, refugios naturales y disponibilidad de presas silvestres, encuentran un hábitat cómodo y agradable. Si bien es posible contemplar lobos en libertad, no es fácil y requiere de mucha paciencia.

Sara Fernández García

La mejor opción es contratar un guía especializado y ser consciente de que esta actividad necesita tiempo, distancia y ciertos conocimientos del terreno. Así, es recomendable ir equipado con prismáticos y evitar acercarse a posibles zonas de cría. Nadie quiere encontrarse a un lobo ibérico cara a cara, e incluso no verlos, puede convertirse en una experiencia muy interesante, puesto que el entorno se considera uno de los más singulares de Zamora.

El lobo ibérico en Zamora

Si lo que se quiere es conocer un poco más acerca de las poblaciones de estos animales, lo mejor es acercarse al Centro del Lobo Ibérico Félix Rodríguez de la Fuente, en Robledo de Sanabria. Ofrece observación del lobo en semilibertad, conocer su biología, los planes que garantizan su conservación y gestión, valorar la importancia de la especie y acceder a los recursos turísticos donde se ubica. Está abierto casi todos los días, pero hay que reservar cita con anterioridad.

El lobo ibérico en libertad en la Sierra de la Culebra, Zamora / Istock / wrangel

Realmente, la Sierra de la Culebra es una zona de transición entre la meseta y las montañas de Sanabria. Allí conviven pinares, robledales, brezales y matorrales, además de otros muchos animales como ciervos, corzos y jabalíes. Su punto más elevado es Peña Mira, con unos 1.243 metros, aunque todos sus picos rozan los 1.000. Aun así, cuenta con pistas forestales y caminos accesibles ideales para descubrir el terreno sin casi experiencia en montaña.

Los pueblos de piedra y pizarra más bonitos de la comarca

Los alrededores de la sierra están salpicados de pueblos en los que la arquitectura tradicional se caracteriza por el uso de la pizarra, la piedra y otros materiales de la zona. Al extenderse por tres comarcas, encontramos aldeas maravillosas repartidas por Sanabria, la Carballeda y Aliste. Uno de los más singulares es Santa Cruz de los Cuérragos, muy cerca de la frontera portuguesa. Sus casas de piedra, pizarra y madera le valieron el título de conjunto etnológico.

El pueblo de Villardeciervos en la Sierra de La Culebra, Zamora / Istock / Josep Curto

Riomanzanas está rodeado de naturaleza, como todos, y sus viviendas permiten entender cómo se adaptaba la arquitectura al clima y los recursos. Es un punto perfecto para organizar una excursión a Peña Mira. Otro destacado es Villardeciervos, uno de los más conocidos de la zona, declarado Conjunto Histórico y junto al embalse de Valparaíso. Aunque el más reconocido es, sin duda, Puebla de Sanabria.

Puebla de Sanabria en la Sierra de la Culebra, Zamora / Istock / Uvamen

Su casco histórico sobre un promontorio, sus calles empedradas, sus casas tradicionales, sus tejados de pizarra y su conjunto monumental dominado por el castillo y la iglesia de Santa María del Azogue hacen de este un pueblo en el que cualquiera querría vivir. Es la localidad más monumental y con más servicios de todas las pequeñas aldeas repartidas por la montaña. A pesar de tener poco más de 1.300 habitantes, es el punto ideal para empezar a explorar la zona.