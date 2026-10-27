Las raíces separadas de Miguel Bernardeau (29 años) y Guitarricadelafuente (29 años): de una villa con palacetes de la Belle Époque a "una masía antigua" de sus abuelos

El 27 de agosto de 1997 nació en un pueblo de la costa de Castellón Álvaro Lafuente Calvo, el cantante que firmaría años después como Guitarricadelafuente. Ocho meses antes, el 12 de diciembre de 1996, había nacido en Valencia Miguel Bernardeau, hijo de la actriz Ana Duato y del productor Miguel Ángel Bernardeau. Uno llegó a la música con canciones que miran a la tradición, como "Guantanamera", inspirada en el pueblo aragonés de su abuela, Las Cuevas de Cañart, y publicó en 2022 su primer disco, La cantera. El otro se hizo popular con la serie Élite y en 2024 encadenó la miniserie Querer y la serie Zorro.

Las Cuevas de Cañart, el pueblo de la abuela de Guitarricadelafuente. / Istock / Carlos Puertolas

Sus nombres aparecen asociados a dos lugares de la Comunidad Valenciana que poco tienen que ver entre sí. Uno es una villa de costa que a finales del siglo XIX llenó su orilla de palacetes de veraneo; el otro, un municipio agrícola del Camp de Túria donde las masías de los siglos XIX y XX son el principal legado arquitectónico. Son Benicàssim, la cuna de Guitarricadelafuente, y Bétera, donde Bernardeau sitúa "una masía antigua" de sus abuelos.

Adriana Fernández

El Biarritz de Levante

La historia moderna de Benicàssim empieza con un documento. El 9 de septiembre de 1603, Violante de Casalduch otorgó una carta puebla para repoblar una franja de costa castigada durante décadas por los ataques de piratas berberiscos. El pueblo creció despacio, y fue la iglesia que mandó levantar Francisco Pérez Bayer entre 1769 y 1776 la que acabó reuniendo a sus vecinos en torno a un núcleo.

Pasarela de madera en Benicassim. / Istock

A mediados del siglo XIX llegaron los primeros veraneantes, y en 1887 se construyó la primera villa de verano frente al mar, Villa Pila. Le siguieron decenas de casas de la burguesía castellonense y valenciana, levantadas entre finales del XIX y principios del XX, que dieron al pueblo el apodo de Biarritz de Levante. Villa Victoria, de 1911, es uno de los mejores ejemplos del modernismo valenciano en la costa. Desde los años sesenta, los bloques de apartamentos fueron ganando espacio, y hoy Benicàssim, con unos 20.000 vecinos, supera los 60.000 habitantes en verano.

Panorámica de Benicassim. / Istock / Sergio Formoso

Las masías del Camp de Túria

Bétera tiene una historia mucho más antigua. Los íberos levantaron un poblado amurallado en Tos Pelat a partir del siglo VI antes de Cristo, y en su huerta se conservan los restos de una villa romana que después reutilizaron los visigodos. En el siglo XI, los musulmanes fundaron la alquería de Bofilla, cuya torre sigue en pie junto a una necrópolis islámica. En 1358, la Orden de Calatrava trasladó a los últimos habitantes de Bofilla al núcleo de Bétera.

Calle de Bétera. / Wikicommons

El centro del pueblo lo preside el castillo palacio de los Boíl, que creció a partir de una torre árabe levantada hacia el año 1000. Restaurado en 1983, hoy acoge la biblioteca municipal. Pero la gran seña de identidad de Bétera está fuera de su casco: las grandes masías de los siglos XIX y XX repartidas por el término, casas de labor rodeadas de campos. Cerca del 78% del municipio sigue siendo tierra de cultivo, sobre todo naranjos de regadío, junto a algarrobos, olivos y almendros de secano.

Del Desierto de las Palmas a la albahaca

Detrás de las villas de Benicàssim se levanta el Desierto de las Palmas, un parque natural de montaña con un monasterio carmelita y especies endémicas. Los carmelitas elaboraban un licor de hierbas, el Carmelitano, que todavía se produce en el pueblo. Desde el monte Bartolo, el techo de la sierra, la vista alcanza en los días claros las islas Columbretes. En la costa, la torre de San Vicente, una de las 18 torres vigía de la provincia, se levantó a mediados del siglo XVI para avisar de los piratas y se restauró en 2018. La cocina del pueblo es la del Mediterráneo: paellas, fideuás, pescado y guisos como el tombet. Cada julio, durante cuatro días, el Festival Internacional de Benicàssim llena el pueblo de música independiente.

Montaña en el Desierto de las Palmas, Benicassim. / Sergio Formoso

En Bétera, el calendario gira en torno a las fiestas de la Virgen de Agosto, del 12 al 22 de agosto. El día 15 los vecinos hacen una ofrenda de albahaca, la planta del pueblo, y las fiestas incluyen la cordà y un concurso de paellas. En marzo llegan las Fallas, y en septiembre, las fiestas de la Divina Pastora y del Santísimo Cristo de la Protección.