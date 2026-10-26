Las raíces separadas de Lolita Flores (68 años) y Rosario Flores (62 años) están entre un barrio flamenco de Jerez y la plaza gitana de Barcelona junto a la que nació su padre

El 27 de octubre de 1957, en el monasterio de El Escorial, se casaron una bailaora de Jerez que ya llenaba teatros y un guitarrista gitano de Barcelona que había crecido entre rumbas. Sesenta y nueve años después, sus dos hijas mantienen viva la memoria de aquellas dos orillas. Lolita, que este verano ha promocionado la película Mallorca Confidencial, recordaba en la Cadena SER el origen de su padre: "Mi padre hablaba catalán. Él era catalán, del barrio de Gracia, de Barcelona". Rosario, de gira con Universo de ley, cantó en julio en los jardines del palacio de Pedralbes y se dirigió así al público: "Qué alegría estar aquí, en la tierra de mi padre".

Gracia es uno de los barrios que marcaron la vida de las Flores. / Istock

Entre los dos lugares que les dieron sus apellidos hay más de 1.000 kilómetros de carretera. En uno, una casa de la calle Sol donde nació una niña llamada María Dolores Flores Ruiz, que a los 16 años debutó en un teatro de su ciudad con un nombre artístico que décadas después heredaría su hija mayor: Lolita Flores. En el otro, un piso del número 8 de la calle de la Fraternitat donde, el 3 de marzo de 1925, nació Antonio González Batista. Son el barrio de San Miguel, en Jerez de la Frontera, y la Vila de Gràcia, en Barcelona.

Sara Fernández García

Un arrabal de cante

San Miguel nació en el siglo XIV como un arrabal fuera de las murallas de Jerez, y con los siglos se convirtió en uno de los barrios con más tradición flamenca de la ciudad. De sus calles salieron Antonio Chacón, La Paquera de Jerez o el guitarrista Paco Cepero, y en el número 45 de la calle Sol nació, el 21 de enero de 1923, la mujer que acabaría siendo conocida como La Faraona. Su padre, Pedro Flores, al que llamaban "El Comino", regentaba un tabanco en el barrio, uno de esos despachos de vino a granel donde el cante surgía sin escenario.

Calle Sol, Barrio de San Miguel. / WIkicommons

En octubre de 1939, con 16 años, aquella niña subió por primera vez a las tablas del teatro Villamarta anunciada como "Lolita Flores, imperio de Jerez". Nunca perdió el vínculo con la ciudad. En 1953, la bodega González Byass le concedió el Tío Pepe de Oro, y ella dejó dedicada una botella con una frase que todavía se conserva: "Jerezana siempre. Viva mi tierra".

A unos metros de su casa natal, en la plaza de la Cruz Vieja, una escultura de bronce de Víctor Ochoa la representa bailando, con el rostro medio oculto entre los brazos. Y desde marzo de 2023, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, la ciudad tiene un Centro Cultural Lola Flores en la plaza Belén, con más de 200 piezas entre fotografías, trajes, joyas y objetos personales, que en menos de dos años recibió cerca de 32.000 visitantes. En su inauguración, Lolita lo resumió así: "Lola Flores es eterna y aquí está, en su casa, viva y en su Jerez". Junto a él, el Ayuntamiento prepara un segundo espacio dedicado a toda la familia, con una exposición sobre las hijas, Antonio Flores, Carmen Flores y El Pescaílla.

Estatua de Lola Flores en Jerez. / Wikicommons

La vila de los gitanos

Gràcia fue un municipio independiente hasta que Barcelona la absorbió a finales del siglo XIX, y todavía conserva su trazado de plazas pequeñas y calles estrechas. Allí se asentó hace más de dos siglos la mayor comunidad gitana de la ciudad, y en esas calles, durante la posguerra, los gitanos catalanes empezaron a mezclar el flamenco con los ritmos afrocubanos que llegaban de las Antillas. De aquella mezcla de voz, guitarra, palmas y bongó salió la rumba catalana.

Barrio de Gracia, Barcelona. / Istock

Antonio González, nieto de un vendedor de pescado que se había instalado en La Barceloneta, nació a pocos metros de la plaza del Raspall, que hoy acoge la sede de la Unió Gitana de Gràcia. En esa plaza sitúa el propio Ayuntamiento de Barcelona el origen del "ventilador", la técnica de guitarra que El Pescaílla y su clan decían haber inventado y que combina el rasgueo de las cuerdas con la percusión de la mano sobre la madera. Se le considera uno de los padres de la rumba catalana, aunque su estilo tenía más acento flamenco que el que popularizó Peret. Tocó en los bares de la calle Escudellers antes de que su carrera lo llevara a Madrid y, sobre todo, al lado de Lola.

Rosario lleva esa herencia en el cuerpo. En una entrevista reciente con Ricard Ustrell explicaba que sus bailes vienen de la Gràcia de su padre, y en 2025 se cumplió un siglo del nacimiento de El Pescaílla.

Barrio de Gracia. / Istock

Tabancos, vermú y rumba

Las dos ciudades tienen una forma propia de entender la mesa. En Jerez, los tabancos como el que tuvo Pedro Flores siguen sirviendo fino y oloroso directamente de la bota, acompañados de chicharrones, tortillitas o un plato de berza jerezana, el guiso de garbanzos, coles y pringá que se come en las casas del barrio cuando refresca. En el centro, a pocos minutos de San Miguel, el tabanco La Pandilla sirvió de escenario para el rodaje de la película sobre la vida de Lola.

En Gràcia, la vida se hace en las plazas. La del Sol, la de la Virreina o la de la Vila se llenan de terrazas a la hora del vermú, y el mercado de l'Abaceria Central, en la Travessera de Gràcia, abastece al barrio desde hace generaciones. A pocos pasos del Raspall, la plaza del Poble Romaní, abierta en 1993 sobre el solar de una antigua fábrica textil de la que solo queda la chimenea, recuerda con una placa a Gato Pérez, el argentino que devolvió la rumba a Barcelona en los años setenta. Cada agosto, durante la fiesta mayor de Gràcia, el Raspall acoge los conciertos de música gitana, y la rumba suena hasta la madrugada.