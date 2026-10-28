El parque nacional español donde es más fácil ver mariposas en libertad: el más antiguo del país, con cerca de 140 especies, bosques de hayas y lagos de montaña

España cuenta con 16 Parques Nacionales: 11 en la península, 4 en Canarias y 1 en Baleares entre los que destacan joyas como Doñana, el Teide o el Archipiélago de Cabrera. Sin embargo, hay uno que resalta por encima de los demás: el Parque Nacional de los Picos de Europa. Se encuentra en el norte del país y compartido entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, este espacio no solo es reconocido como el primer Parque Nacional declarado en España en 1918, sino que también es considerado la auténtica capital de las mariposas. En sus montañas habitan 137 especies diurnas, lo que representa más del 60 % de todas las existentes en la península ibérica.

Adriana Fernández

Es el parque nacional español donde es más fácil encontrar mariposas en libertad, esto se debe gracias a su clima atlántico y la enorme variedad de plantas hacen que las praderas estén llenas de flores desde la primavera hasta otoño, garantizando alimento sin parar. Si a esto le sumas que se trata de un entorno virgen, libres de pesticidas y contaminación, se convierte el mejor lugar para que las mariposas se reproduzcan tranquilamente y revoloteen con total libertad sin peligro.

Parque Nacional de Picos de Europa, Asturias / Istock / traveler1116

Bosques de hayas y reservas de la Biosfera

Todo el territorio del parque fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2003, teniendo la mayor formación caliza de la Europa Atlántica y es refugio del 88% de las especies de mamíferos terrestres de la península. Cuenta con hayedos de Cuesta Fría y la Canal de Asotín, incluidos en la lista de Patrimonio Mundial como parte de los Hayedos Primigenios de los Cárpatos y otras regiones de Europa.

Parque Nacional de los Picos De Europa, la gama de la montaña en la Cordillera / Istock / Daniel Tomlinson

Dentro del Parque encontramos monumentos de gran valor monumental y conjuntos de valor histórico, como la Santa Cueva y la Basílica de Covadonga, la Ermita de San Cristóbal o las famosas majadas ganaderas y torres medievales del municipio. Además, a lo largo del entorno destacan sus grandes bosques de hayas entre los que destacan el Hayedo de Vegabaño y el de Cuesta Fría. Son bosques densos atlánticos donde abundan robles centenarios y se genera el hábitat para el urogallo y el oso pardo.

Santuario católico Covadonga Basílica de Asturias / Istock / TONO BALAGUER

Sus famosos lagos de montaña

Los Lagos de Covadonga son la estampa más importante del Parque Nacional de los Picos de Europa y uno de los paisajes más fotografiados de España. Se encuentran en el macizo occidental a unos 1100 metros de altitud, en el concejo de Cangas de Onís. Es famoso por ser un conjunto de lagos de origen glaciar rodeados de picos calizos y praderas alpinas. Son tan especiales porque se formaron hace más de mil años debido al retroceso de los hielos de la última glaciación, que excavaron las cubetas donde se acumula el agua limpia de la montaña.

¿Lo sabías? A sus pies se encuentra el Santuario de Covadonga con la Santa Cueva y la Basílica, el enclave histórico desde el que Pedro Pidal impulsó en 1918 la creación del parque nacional.

Dentro encuentras tres lagos del conjunto, el primero que se encuentra al subir y el más largo es el Lago Enol, con más de 20 metros de profundidad y en su interior sumergida descansa una imagen de la Virgen de Covadonga, que los buceadores sacan cada 8 de septiembre. El Lago Ercina se encuentra a mayor altura y de menor profundidad. Está rodeado por las imponentes cumbres del Macizo de los Corniones y por zonas de matorral acuático donde anidan anfibios. Existe un tercer lago llamado el Bricial, un lago intermitente que solo se forma durante el deshielo de la primavera o tras periodos de lluvias intensas, desapareciendo durante el resto del año.