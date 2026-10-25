Jordi Évole (52 años) y Anna Gabriel (51) nacieron a apenas 70 kilómetros, pero en dos Cataluñas muy distintas: una ciudad del área metropolitana de Barcelona y un pueblo de pasado minero y patrimonio románico
Una ruta sin prisa por el cinturón metropolitano de Barcelona y los paisajes mineros del Bages para descubrir las ciudades natales del periodista y la exdirigente política.
Apenas 70 kilómetros por carretera separan Cornellà de Llobregat de Sallent, dos municipios catalanes con dos realidades sociales, urbanas y paisajísticas totalmente distintas. Mucho antes de que sus nombres alcanzaran una enorme repercusión pública (Jordi Évole como uno de los entrevistadores más conocidos de la televisión en espacios de éxito como Salvados o Lo de Évole, y Anna Gabriel como diputada en el Parlament de Catalunya por la CUP), sus infancias discurrieron en dos entornos profundamente marcados por la cultura obrera y la actividad industrial.
Aunque sus trayectorias profesionales se han movido en ámbitos muy diferentes como el periodismo y la política, ha habido muchos rumores sobre una posible relación sentimental desde 2020. A pesar de las constantes informaciones en diversos medios que apuntan a una discreta relación y de haber sido fotografiados juntos en momentos como las fiestas de Sallent, ninguno de los dos ha llegado a confirmar de manera oficial un posible noviazgo.
Pero más allá del interés mediático por su vida privada, lo interesante es ver cómo sus historias conectan el estilo de vida metropolitano del cinturón barcelonés con la tradición minera del interior de Cataluña. Te presentamos dos municipios que ofrecen dos escapadas culturales repletas de historia y patrimonio.
Cornellà de Llobregat: diversidad de barrio y patrimonio señorial
Cornellà es una ciudad que creció a gran velocidad durante el siglo XX al ritmo de la industrialización y la llegada de familias procedentes de todos los rincones de España. Évole nació allí en julio de 1974 (ahora vive en Santa Coloma de Cervelló, en la comarca del Baix Llobregat), hijo de madre granadina y padre extremeño. En sus calles convivían el catalán y el castellano, una mezcla cultural y un ambiente de barrio que el propio periodista ha asegurado en numerosas ocasiones que ha influido en su forma de entender la comunicación y las relaciones humanas.
Date una caminata por la ciudad para descubrir rincones verdes como el parque de Can Mercader, donde se levanta un elegante palacio decimonónico construido por la noble familia Mercader sobre una antigua masía, que hoy alberga un museo municipal sobre el pasado local. A poca distancia está el castillo de Cornellà, con sus orígenes documentados desde el siglo XIII y sus muros de piedra.
Sallent: pasado minero y un templo románico circular
Siguiendo el curso del río Llobregat hacia el interior de la provincia de Barcelona se llega a Sallent, en la comarca del Bages, donde nació Anna Gabriel en septiembre de 1975. Aquí la historia familiar está ligada al trabajo duro de las minas de potasa y las fábricas textiles: su padre emigró desde las célebres Minas de Riotinto en Huelva para trabajar en el pozo local, mientras que su madre también procedía de una familia minera de la zona. Ese pasado industrial es evidente al pasear por su casco antiguo.
Pero Sallent guarda además una joya monumental: en una colina que domina todo el municipio se conservan las ruinas de su castillo del siglo X y la iglesia de Sant Esteve i Sant Sebastià, un templo románico del siglo XI de planta circular, algo muy poco habitual. Desde ese punto se contemplan el pueblo, los campos del Bages y la silueta del poblado ibérico del Cogulló, un yacimiento arqueológico fortificado que demuestra que estas tierras llevan habitadas más de dos milenios.
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