El destino navideño favorito de la clase media española está a dos horas de España: mercados victorianos, un alumbrado de película y una tradición de más de 150 años

En Europa se celebran más de 1500 mercadillos navideñosal año, según datos publicados por Euronews, el principal canal internacional de noticias de Europa. Sin embargo, no deja de ser una cifra estimada, porque la realidad es que podrían ser varios miles si se incluyen los mercados pequeños, locales y temporales que acoge casi de manera espontánea cada ciudad.

Una ciudad que respira Navidad por sus cuatro costados. / Istock

No obstante, cuando se trata de descubrir cuáles son los mejores mercadillos de Navidad, la lista suele estar protagonizada por aquellos destinos que presumen de larga tradición y de una puesta en escena de película. Suelen ser los mercadillos de Alsacia, ese territorio francés muy cerca de la frontera con Alemania, o del norte de Europa, como Tallin o Budapest.

Adriana Fernández

Sin embargo, no hace falta marcharse tan lejos para vivir una Navidad de película, porque a solo dos horas en avión desde España se encuentra uno de los destinos más mágicos y singulares para quienes disfruten de la mejor combinación entre espíritu navideño y ciudad cosmopolita. Y es Londres. En Navidad, la ciudad reúne varios mercados y recintos festivos, al tiempo que las grandes calles comerciales instalan sus propias iluminaciones, con historias y características diferentes que merece la pena conocer.

Luces de Navidad en Londres. / Istock

El mercadillo navideño victoriano de Londres

Ir a Londres y no visitar su tradicional mercadillo victoriano, no tendría sentido. Es el Victorian Christmas Village (del 7 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027) y se instala en St Katharine Docks, junto al histórico pub Dickens Inn y cerca de Tower Bridge. Y lo bonito de este mercadillo es que recrea una pequeña aldea navideña con puestos de regalos, adornos personalizados y comida, en un entorno portuario histórico.

Winter Wondderland, el gran mundo de la Navidad londinense / Istock

Eso sí, el gran mercado de Navidad londinense es otro: Winter Wonderland, en Hyde Park, un enorme recinto navideño con puestos, atracciones, espectáculos y zonas temáticas y su historia es bastante reciente. Abrió en 2007 por primera vez, como un mercado navideño al aire libre acompañado de algunas atracciones, una pista de hielo y una noria. Con los años evolucionó hasta convertirse en un gran festival de invierno, con puestos, espectáculos, restauración, atracciones de feria y experiencias temáticas. Y en 2026 celebra ya su 19 edición (del 19 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027)

Dentro de Winter Wonderland, Luminaire Lane es, probablemente, la instalación más llamativa. Y no es para menos: cuenta con más de 50200 bombillas LED individuales, según la organización. Sus arcos luminosos se incorporaron en 2015 y están inspirados en las tradicionales luminarias decorativas del sur de Italia. Y ojo, porque en esa cifra no entran las luces que decoran el resto de atracciones, árboles y decoraciones del recinto.

Londres en Navidad: un cuento victoriano / Istock / 5

Oxford Street, la calle mejor iluminada

Y, dentro del propio alumbrado de las calles de Londres, uno de sus grandes protagonistas es Regent Street. La vía instaló su célebre iluminación navideña por primera vez en 1954, considerada la primera gran instalación de este tipo en el centro de Londres. Y años después, en 1959, se sumó Oxford Street. Lo más característico de Regent Street es que la decoración actual recupera el motivo de los ángeles que tocaban trompetas en los primeros diseños de mediados del siglo pasado, pero en clave contemporánea: con grandes figuras tridimensionales suspendidas sobre la calle.

Las estrellas de Oxford Street / Istock

El recorrido clásico de los grandes ángeles luminosos va desde Regent Street a St James's, dentro de un área que incluye Jermyn Street y St James's Market, además de decoraciones complementarias en Glasshouse Street, Swallow Street y Quadrant Arcade. Según datos oficiales, para la temporada de 2026, la información publicada anuncia 30 figuras luminosas y unas 300.000 luces LED. Y su iluminación está prevista del 5 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027.

El árbol de Covent Garden y una tradición de más de 150 años

Covent Garden, la histórica plaza situada en el corazón del distrito comercial y teatral en el West End de Londres, es famosa por acoger un inmenso árbol de Navidad, de unos 16,8 metros (55 pies) y adornado con 30.000 luces, además de por la decoración del Market Building,el mercadillo en el que siempre sobresalen grandes campanas, bolas y elementos reflectantes.

Covent Garden / Istock / cristian balate

Una de las tradiciones navideñas más curiosas de Londres es la del Christmas cracker. O lo que es lo mismo: un tubo de papel decorativo que dos personas tiran por los extremos para hacerlo estallar, y que suele contener una corona de papel, un pequeño regalo y un chiste. Fue inventado por el pastelero londinense Tom Smith, y el Victoria and Albert Museum sitúa sus primeros diseños patentados en 1847 y el perfeccionamiento del mecanismo en la década de 1860.