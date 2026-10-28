Últimas noticias Descubre el rincón de España donde es más facil ver lobos en libertad

Sara Fernández García

Entramos en el pueblo con el pulpo más cotizado de España: una villa marinera del siglo XII con casas de piedra frente a una ría gallega

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A orillas de la ría de Ferrol se abre una villa con un frente marítimo de casas, galerías y pequeñas calles que recuerdan el pasado pesquero de este rincón de A Coruña. El puerto, el paseo y el Cantón da Mariña concentran buena parte de la imagen marinera que ha definido a Mugardos durante siglos.

Una de las mejores formas que tienes de empezar a conocerla es seguir la línea del mar. El Cantón da Mariña y el paseo marítimo son un opción perfecta para recorrer la parte más abierta de la localidad, con las casas mirando hacia la ría y las embarcaciones en el puerto. Al otro lado del agua verás también las fortalezas que protegían la entrada de la ría de Ferrol. ¿Ganas de más? Dale al play para conocer más detalles.