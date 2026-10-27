Casi nadie las visita en otoño, pero la llaman "la Maldivas del Mediterráneo": es la isla habitada más pequeña de España, tiene temperaturas de verano todo el año y está en una Reserva Marina protegida

En julio y agosto, los barcos que salen de Santa Pola y de Alicante desembarcan en su muelle entre 3.000 y 5.000 personas al día, y a lo largo del verano superan las 150.000. A finales de septiembre, el ritmo cambia de golpe. Los restaurantes del puerto bajan la persiana a media tarde, las playas se quedan para los vecinos y en la isla vuelven a vivir de forma permanente unas cincuenta personas. Fueron 242 en 1970, pero la falta de empleo y de servicios ha ido vaciando un pueblo que tiene poco más de 30 hectáreas de tierra firme, 1.850 metros de largo y apenas 450 en su parte más ancha.

La úisla habitada más pequeña de España es un paraíso que debes conocer. / Istock

Entre los barcos de vuelta y las primeras tormentas del invierno se abre la mejor época para conocerla. Sus murallas se pueden recorrer sin colas, el mar sigue templado tras el verano y el pueblo recupera el ritmo que tenía antes de que llegara el turismo. Es Tabarca, la única isla habitada de la Comunidad Valenciana y la más pequeña de las que tienen vecinos en España.

Adriana Fernández

Una ciudad para los genoveses de Túnez

La historia de la isla empieza en otro lugar. Durante siglos, una colonia de pescadores y comerciantes genoveses vivió en Tabarka, un islote frente a la costa de Túnez, hasta que fue tomada y sus habitantes acabaron cautivos. El rey Carlos III pagó su rescate y, en 1769 y 1770, los instaló en este islote frente al cabo de Santa Pola, al que dieron el nombre de su antiguo hogar: Nueva Tabarca.

Callejón en la isla de Tabarca. / Istock

Aquella decisión tenía también un objetivo militar. La isla había servido durante siglos de refugio a los piratas berberiscos que atacaban la costa alicantina, y al poblarla y fortificarla la Corona cerraba ese escondite. El pueblo se diseñó desde cero en el último tercio del siglo XVIII como una pequeña ciudadela rodeada de murallas, con calles rectas y una plaza central. Desde 1964, toda la isla está declarada Conjunto Histórico-Artístico.

El recorrido empieza en la Puerta de Levante, también llamada de San Rafael, la entrada principal al recinto amurallado. Dentro se levanta la iglesia de San Pedro y San Pablo, del siglo XVIII, y la Casa del Gobernador, que hoy funciona como hotel. Fuera de la muralla quedan la torre de San José, que en el siglo XIX sirvió de prisión del Estado, y el faro, de planta cuadrada, que se encendió en 1854. Junto al puerto, en el antiguo almacén de la almadraba, el Museo Nueva Tabarca cuenta la historia de la isla con entrada gratuita.

Calles típicas de la isla de Tabarca / Istock / t

La primera Reserva Marina de España

La otra mitad de Tabarca está bajo el agua. En 1986, sus fondos se convirtieron en la primera Reserva Marina declarada en España. Casi el 80% de ellos está cubierto por praderas de posidonia, la planta marina endémica del Mediterráneo que oxigena el agua y sirve de refugio a cientos de especies. Desde que se limitó la pesca, se han recuperado las poblaciones de especies emblemáticas como el mero y la cigarra de mar, y la claridad del agua ha convertido la reserva en uno de los lugares favoritos de los buceadores de la costa alicantina. Por la transparencia de esas aguas y la riqueza de sus fondos, la comparación con las Maldivas no resulta exagerada.

Tabarca es una Reserva Marina. / Istock

La protección también alcanza tierra firme. El islote de La Nao es una microrreserva de flora, y todo el archipiélago, formado por la isla principal y los islotes de La Cantera, La Galera y La Nao, es Zona de Especial Protección para las Aves. En La Galera cría el paíño europeo, una pequeña ave marina que solo pisa tierra para anidar.

La pesca artesanal sigue siendo parte de la vida de la isla, con sus embarcaciones tradicionales, las bussas. De ese oficio sale el plato que define la cocina tabarquina, el caldero, un guiso de pescado de roca con arroz que se sirve en casi todos los restaurantes del pueblo.

Atardecer en la isla de Tabarca. / TONO BALAGUER

La isla cuando se van los barcos

El clima explica por qué la isla se puede disfrutar en otoño. Tabarca es uno de los rincones más secos de la costa mediterránea española, con menos de 300 litros de lluvia al año, y en la vecina Alicante las máximas medias rondan los 25 grados en octubre y los 20 en noviembre, y en enero se mantienen en torno a los 17. Lejos de las luces de la costa, tiene otro reclamo: la isla tiene la certificación Starlight, y desde Punta Falcón, en su extremo oriental, se pueden observar las estrellas durante todo el año.

Casa típica en la isla de Tabarca. / Istock / SAMI AUVINEN

Llegar solo es posible por mar. Desde Santa Pola, el trayecto dura unos 30 minutos, y desde el puerto de Alicante, alrededor de una hora. En invierno, los temporales pueden cortar durante días las conexiones con la península, y los vecinos llevan tiempo reclamando más autonomía para la isla, que depende administrativamente del Ayuntamiento de Alicante. En 2026, la asociación vecinal Tabarca Isla Plana impulsó una petición, con 33 firmas, para convertirla en entidad local menor.