Bravoplaya Camping Resort: verano a medida para toda la familia
En la Costa de Azahar, a solo 3 kilómetros de Oropesa del Mar y junto al Parque Natural del Prat de Cabanes, Bravoplaya Camping Resort se presenta como uno de esos destinos donde todo encaja: descanso, diversión y naturaleza en un mismo lugar
Bego Contreras para Bravoplaya Camping Resort
Desconectar, compartir tiempo en familia y disfrutar sin preocuparse por nada es fácil cuando el entorno acompaña. Y aquí lo hace. Su ubicación privilegiada frente al mar se combina con una oferta de ocio pensada para todas las edades, haciendo que cada día sea diferente y que el aburrimiento, sencillamente, no tenga cabida.
Dentro del resort, el agua es protagonista. Tres piscinas temáticas invitan a vivir experiencias distintas: desde zonas con toboganes y juegos para los más activos hasta espacios más tranquilos con jacuzzis para quienes buscan relajarse.
La experiencia continúa en la mesa. Bravoplaya cuenta con tres restaurantes y chiringuitos donde saborear tanto la cocina local como propuestas internacionales, siempre con productos frescos de la zona.
Bravoplaya Camping Resort es el destino perfecto para combinar descanso y diversión en familia
Ocio, deporte y servicios para disfrutar sin salir del resort
Más allá de sus zonas acuáticas, el resort despliega una amplia oferta de ocio: discoteca al aire libre, espectáculos en su original plaza de toros y servicios pensados para hacer la estancia aún más cómoda, como supermercado, espacios de belleza o lavandería. Todo ello con wifi gratuito y Smart TV en los alojamientos.
Entre las novedades, el pasado verano estrenaron los nuevos bungalows Bahía, inspirados en las icónicas casitas multicolor de las playas australianas. Para quienes no renuncian al deporte en vacaciones, Bravoplaya ofrece completas instalaciones: campo de fútbol con césped artificial, pistas de pádel, tenis y frontón, además de actividades dirigidas como yoga, spinning o zumba.
En verano, también se organizan deportes acuáticos en equipo que convierten cada jornada en una experiencia compartida.
Un paraíso para los más pequeños
Los niños tienen su propio universo dentro del resort. Un gran parque infantil, actividades diarias y una zona de hinchables garantizan diversión constante. A ello se suma la compañía de Bravito y Mansita, las mascotas del resort, que se convierten en protagonistas de momentos inolvidables. Bravoplaya ofrece además una amplia variedad de alojamientos —parcelas, bungalows y mobilhomes— adaptados a todo tipo de familias, lo que facilita encontrar la opción perfecta para cada viaje.
Este verano, Bravoplaya Camping Resort invita a vivir unas vacaciones donde cada día suma: más descanso, más diversión y más momentos para recordar.
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