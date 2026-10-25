El pueblo templario más espectacular de España tiene un castillo a más de 1.000 metros de altura: declarado Conjunto Histórico-Artístico y con una plaza porticada medieval
Su pasado templario, los restos de su antigua fortaleza y una plaza porticada presidida por una iglesia monumental convierten a esta localidad en una de las grandes sorpresas de Aragón.
Si vas al Maestrazgo turolense, prepárate porque la llegada a Cantavieja te va a dejar sin aliento. De repente, tras una curva de la carretera, te encuentras con un pueblo entero literalmente colgado sobre una gigantesca plataforma de roca a 1.300 metros de altura rodeado de abismo. Es bastante obvio por qué los caballeros templarios eligieron este peñón en el siglo XII: desde aquí arriba se domina todo el horizonte y conquistar semejante lugar era casi una misión imposible.
Declarada Conjunto Histórico-Artístico y con el sello merecidísimo de los Pueblos Más Bonitos de España, Cantavieja es de esos rincones donde aparcas el coche y te dedicas a patear calles de piedra.
Una fortaleza a 1.300 metros de altura
Para arrancar tu ruta, dirigete hacia el extremo de la roca sobre la que se asienta el pueblo. Allí te esperan los vestigios del antiguo castillo, un enclave fortificado desde el que se divisaba cualquier movimiento a kilómetros a la redonda y cuya posición hacía casi imposible cualquier intento de invasión.
Aunque la villa nació bajo dominio musulmán, en 1196 el rey Alfonso II cedió Cantavieja a la legendaria Orden del Temple. Los templarios convirtieron esta plaza en un punto neurálgico para controlar el Maestrazgo, una influencia que más tarde heredaría la Orden de San Juan. Los combates del siglo XIX (especialmente durante las guerras carlistas) dejaron su huella en el recinto defensivo y hoy lo puedes notar al pasear entre los restos de sus murallas, sus torreones y el imponente torreón circular de la ermita del Calvario.
De capital del carlismo a mirador del Maestrazgo
La historia de Cantavieja no se quedó estancada en la Edad Media, ya que en el siglo XIX, el mítico Ramón Cabrera (apodado el "Tigre del Maestrazgo") convirtió este pueblo en la capital de las tropas carlistas, dotándolo de imprenta y fortificaciones. Para entender del todo el peso político de esta villa turolense, merece la pena que hagas una parada en el Museo de las Guerras Carlistas ubicado en pleno centro.
La plaza Mayor: el corazón gótico y porticado de la villa
Tras asomarte al abismo del castillo, sigue tu camino hacia la plaza Mayor (o plaza de Cristo Rey), sin duda uno de los rincones porticados más bellos y fotogénicos de todo Aragón.
Allí tienes que fijarte en dos joyas monumentales: el edificio del Ayuntamiento, que es de origen gótico y destaca por sus ventanales y un artesonado de madera en el salón de plenos que te dejará deslumbrado, y la imponente iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que impresiona por sus dimensiones.
Para rematar el día, piérdete sin rumbo por sus callejuelas en las que te encontrarás con antiguas casonas señoriales y acércate a cualquiera de los miradores que se asoman a los cañones para tener la mejor panorámica de las sierras turolenses al atardecer.
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