Desarme. Fiesta de Interés Turístico Nacional
Oviedo sirve la Paz en la mesa con el Menú del Desarme
La capital asturiana invita a disfrutar, del 15 al 25 de octubre, el menú más antiguo de España, y recreaciones de las batallas origen de una Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Cada mes de octubre, Oviedo se transforma para conmemorar una de las tradiciones más singulares y sabrosas de nuestro país: el Desarme. Lo que comenzó el 19 de octubre de 1836 como una comida de confraternización tras las contiendas militares, es hoy en día un auténtico símbolo de concordia y el menú ininterrumpido más antiguo de España.
El ritual culinario permanece inalterable al paso del tiempo y se compone de tres platos que se sirven siempre en el mismo orden: garbanzos con bacalao y espinacas, seguidos de los clásicos callos al estilo de Oviedo, para culminar con arroz con leche. Durante la segunda quincena de octubre, cerca de setenta restaurantes de la capital del Principado, impulsados por entidades clave del sector como Otea, el Ayuntamiento y la Cofradía del Desarme, se unen para ofrecer a los comensales este histórico "Menú de la Paz".
Pero el Desarme es mucho más que un excelente festín. Consolidada ya como Fiesta de Interés Turístico Nacional, la celebración inunda las calles con un amplio programa de actividades paralelas. Quienes visiten Oviedo podrán viajar al siglo XIX gracias a las recreaciones de los episodios de conciliación, concursos de disfraces de época, pregones y proclamaciones. El broche de oro llegará, como es tradición, coincidiendo con el fin de semana de los Premios Princesa de Asturias. En esas fechas se celebrará una nueva edición del Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme, un evento donde los cofrades de España y países vecinos desfilarán llenando de color, alegría y tradición el centro de la ciudad.
Vivir esta experiencia completa, que aúna historia, gastronomía y diversión, está ahora más cerca que nunca. Gracias a las excelentes conexiones por ferrocarril (alta velocidad) y aéreas nacionales, la ciudad propone la "Escapada del Desarme", un paquete turístico con ventajas exclusivas en hoteles para disfrutar de una escapada original este otoño. Una invitación irresistible para sentarse a la mesa y celebrar el menú de la concordia.
Toda la información de restaurantes y hoteles participantes y toda la programación de actividades pueden consultarse en www.otea.es y en www.escapadaasturias.com
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