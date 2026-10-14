Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reserva Biosfera EspañaPueblo bonito otoñoRuta senderismo SegoviaIslandia españolaRaíces Ferreras Ana PastorPaseo marítimo eleganteMejores percebes GaliciaTren norte España
instagram

Desarme. Fiesta de Interés Turístico Nacional

Oviedo sirve la Paz en la mesa con el Menú del Desarme

La capital asturiana invita a disfrutar, del 15 al 25 de octubre, el menú más antiguo de España, y recreaciones de las batallas origen de una Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Oviedo sirve la Paz en la mesa con el Menú del Desarme

Oviedo sirve la Paz en la mesa con el Menú del Desarme

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VIAJAR PARA OTEA

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Cada mes de octubre, Oviedo se transforma para conmemorar una de las tradiciones más singulares y sabrosas de nuestro país: el Desarme. Lo que comenzó el 19 de octubre de 1836 como una comida de confraternización tras las contiendas militares, es hoy en día un auténtico símbolo de concordia y el menú ininterrumpido más antiguo de España.

El ritual culinario permanece inalterable al paso del tiempo y se compone de tres platos que se sirven siempre en el mismo orden: garbanzos con bacalao y espinacas, seguidos de los clásicos callos al estilo de Oviedo, para culminar con arroz con leche. Durante la segunda quincena de octubre, cerca de setenta restaurantes de la capital del Principado, impulsados por entidades clave del sector como Otea, el Ayuntamiento y la Cofradía del Desarme, se unen para ofrecer a los comensales este histórico "Menú de la Paz".

Recreación de los episodios de conciliación

Recreación de los episodios de conciliación / MIKI LOPEZ

Pero el Desarme es mucho más que un excelente festín. Consolidada ya como Fiesta de Interés Turístico Nacional, la celebración inunda las calles con un amplio programa de actividades paralelas. Quienes visiten Oviedo podrán viajar al siglo XIX gracias a las recreaciones de los episodios de conciliación, concursos de disfraces de época, pregones y proclamaciones. El broche de oro llegará, como es tradición, coincidiendo con el fin de semana de los Premios Princesa de Asturias. En esas fechas se celebrará una nueva edición del Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme, un evento donde los cofrades de España y países vecinos desfilarán llenando de color, alegría y tradición el centro de la ciudad.

Vivir esta experiencia completa, que aúna historia, gastronomía y diversión, está ahora más cerca que nunca. Gracias a las excelentes conexiones por ferrocarril (alta velocidad) y aéreas nacionales, la ciudad propone la "Escapada del Desarme", un paquete turístico con ventajas exclusivas en hoteles para disfrutar de una escapada original este otoño. Una invitación irresistible para sentarse a la mesa y celebrar el menú de la concordia.

Noticias relacionadas

Toda la información de restaurantes y hoteles participantes y toda la programación de actividades pueden consultarse en www.otea.es y en www.escapadaasturias.com

TEMAS

  1. La meca de la gastronomía española tiene más de 30 tascas en una calle empinada de solo 150 metros: el paraíso de las tapas gratis en una ciudad histórica y monumental
  2. El restaurante favorito de los camioneros de España tiene 4,6 estrellas y más de 2.400 reseñas: 'Puede comer una familia entera con un solo plato
  3. Lo llaman 'la catedral de ibérico' y es el pueblo donde mejor se come de España en otoño: está en una sierra de cuento repleta de dehesas y con un castillo medieval
  4. Entramos en el pueblo de Galicia con 'la mejor empanada de España': más de 50 años en busca de la receta perfecta y una fiesta gastronómica declarada de interés turístico nacional
  5. El restaurante donde sirven las mejores almejas de España tiene 14.000 reseñas en Google y 4,8 estrellas: 'La salsa estaba tan increíble que tuvimos que pedir pan para rebañar
  6. Entramos en el pueblo español con el queso más cotizado del mundo: hórreos ancestrales, galerías acristaladas, balcones de madera y patrimonio medieval en la puerta de los Picos de Europa
  7. El bocadillo de medio metro que planta cara a los cierres de bares en Zamora, con las raciones más grandes de España: 'Vendemos 240 bocadillos y cuestan 7 euros
  8. La calle en la que mejor se come de Europa está en España y dicen que es 'un festín culinario único en el mundo': más de 60 locales en 200 metros

El mercado gallego que cada domingo llena las calles del pueblo de puestos de pulpo á feira ambulante

El mercado gallego que cada domingo llena las calles del pueblo de puestos de pulpo á feira ambulante

Hasta el 1 de noviembre este pueblo se convierte en la mejor feria de setas de España

Hasta el 1 de noviembre este pueblo se convierte en la mejor feria de setas de España

Oviedo sirve la Paz en la mesa con el Menú del Desarme

Oviedo sirve la Paz en la mesa con el Menú del Desarme

La feria del queso ideal para visitar del 16 al 18 de octubre: catas de curados y semicurados en una isla Reserva de la Biosfera

La feria del queso ideal para visitar del 16 al 18 de octubre: catas de curados y semicurados en una isla Reserva de la Biosfera

La calle en la que mejor se come está en España y dicen que es "un festín culinario único en el mundo"

La calle en la que mejor se come está en España y dicen que es "un festín culinario único en el mundo"

Cumbres Mayores, el pueblo de España donde mejor se come en otoño

Cumbres Mayores, el pueblo de España donde mejor se come en otoño

El restaurante favorito de los camioneros de España tiene 4,6 estrellas y más de 2.400 reseñas: "Puede comer una familia entera con un solo plato"

El restaurante favorito de los camioneros de España tiene 4,6 estrellas y más de 2.400 reseñas: "Puede comer una familia entera con un solo plato"

Arenas de Cabrales, el pueblo con “el queso más premiado de España”

Arenas de Cabrales, el pueblo con “el queso más premiado de España”