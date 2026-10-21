La nueva meca de la gastronomía mediterránea está en este bonito rincón de la costa de Alicante: con estrella Michelín, producto del mar y savoir faire francés

Que en España se come de lujo es algo que todo el mundo sabe desde que la UNESCO declaró la dieta mediterránea Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y, aunque en nuestro país cada provincia tiene sus platos estrella y sus joyas culinarias, debemos viajar hasta la zona de Levante para descubrir la esencia de la gastronomía mediterránea.

Gamba blanca de Calpe con ajo blanco de celeri, piñones, helado de jerez y manzana granny Smith. Restaurante Komfort. / D.R.

Hace poco más de una década, Denia era reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO y, desde entonces, se ha convertido en todo en referente. Ahora bien, hay también otros municipios de la costa alicantina que le vienen pisando fuerte los talones. Un buen ejemplo es Calpe, que cuenta con interesantes propuestas como las que ofrece el hotel boutique gastronómico The Cookbook.

En la comarca de la Marina Alta, entre los municipios de Benissa y Altea, llegamos a Calpe, con su imponente peñón de Ifach como seña de identidad. A pocos pasos de esta mole de 332 metros encontramos las salinas, que se han utilizado para extraer sal desde la época del Imperio Romano y que actualmente son Espacio Natural Protegido con gran presencia de flamencos y aves migratorias.

Adriana Fernández

Desde las salinas, llegamos a la urbanización Marisol Park, que alberga desde hace más de una década el hotel The Cookbook. Eso sí, tras una remodelación integral, este verano ha vuelto a abrir sus puertas bajo el concepto The Exquisite Pause gracias a su Estrella Michelín, un exquisito producto del mar y un refinado savoir faire francés.

Elegancia y gastronomía se dan la mano en la acogedora entrada principal a The Cookbook Hotel. / Germán Cabo

Los orígenes de este templo de la gastronomía

Antes de descubrir la oferta que nos presenta este hotel boutique perteneciente a AR Hotels & Resorts tenemos que conocer al prestigioso chef José Manuel Miguel, único cocinero español que puede presumir de haber logrado una estrella Michelín a ambos lados de nuestra frontera (en Francia y en España). De la mano de chefs como Martín Berasategui, José Mari Arzak u Óscar Torrijos aprendió mucho de un oficio que le llevó a asumir la dirección gastronómica del restaurante del Oceanogràfic. De ahí dio el salto a París de la mano de Enrico Bernardo (uno de los mejores sumilleres del mundo) para alzarse con la apreciada estrella Michelín gracias al restaurante Goust.

Damos un salto en el tiempo hasta 2015, año en el que este chef valenciano decide hacer la maleta y volver a la terreta. Desde entonces capitanea un proyecto gastronómico que ahora, tras una puesta a punto, supone un verdadero lujo contemporáneo gracias a su autenticidad y el respeto al producto.

José Manuel Miguel, único cocinero español que puede presumir de haber logrado una estrella Michelín en Francia y otra en España. / D.R.

Antes de probar todas las exquisiteces de este hotel boutique gastronómico debemos instalarnos en una de las 16 habitaciones que ofrece The Cookbook tras su reforma. El establecimiento cuenta con aparcamiento y ya, nada más entrar, se aprecia el gusto en los pequeños detalles. Hacer el check in con una cerveza artesanal hecha en Calpe es lo más y supone toda una declaración de intenciones y de amor por el territorio; de hecho, el hotel ofrece diversas experiencias que demuestran su responsabilidad hacia el entorno como golf Hoyo 19, que lleva al viajero a los mejores campos de la Costa Blanca, visitas a bodegas y almazaras exclusivas o la visita a la lonja y a la cofradía de pescadores de Calpe.

Algunas habitaciones cuentan con una pequeña terraza y vistas espectaculares al peñón de Ifach y al vergel circundante. La sensación de calma es absoluta y continúa también en la zona de piscina, que supone un remanso de paz a pocos pasos del paseo marítimo de Calpe.

Una de las piscinas en The Cookbook, a unos metros del acceso al hotel. / Germán Cabo

Beat: técnica francesa y alma mediterránea

Llega el momento de descubrir Beat, el buque insignia de alta cocina del hotel, galardonado con una Estrella Michelín y dos Soles Repsol. El local es amplio, luminoso y dominado por tonos blancos. Una de las novedades tras su reapertura es la cocina vista que nos permite comprobar como José Manuel Miguel prepara los platos con la meticulosidad de un cirujano.

Actualmente Beat ofrece tres menús degustación (Le Départ, La Traversée y La Grand Retour), que nos proponen un viaje por el Mediterráneo, pero con el savoir faire y la técnica refinada que el chef se ha traído desde Francia. Y todo, regado con unos caldos que propone el sumiller Miguel Terol, con una bodega que aúna referencias de la zona (como Óscar Mestre) con etiquetas imprescindibles tanto de Burdeos como de Borgoña.

Foie gras de Las Landascon erizo, restaurante BEAT. / D.R.

Arrancamos con unos petir fours salados que dan paso a un viaje por el mar con platillos como gamba blanca de Calpe, ostra con bloody mary, rillete de caballa y apio rama o caviar con helado de mantequilla. El homenaje del chef al país galo viene con su secuencia sobre el pato (en consomé, tartar de magret, parfait de pato prensado y croqueta) o con una bouillabaisse marsellesa con salsa rouille y pescado de Calpe.

Continúa el festín con una quenelle de bogavante estilo Paul Bocuse o foie gras de Las Landas con erizo de mar (que pasa por méritos propios a uno de los mejores platos que una servidora ha probado nunca). Concluye este homenaje con lenguado con crema de espinacas y ravioli de berberecho y un taco de ternera madurada con patata soufflée, mini verduras y salsa bourguignon.

Arroz con vaca madurada, uno de los platos estrella de Komfort. / D.R.

Si Beat es la joya de la corona y un lugar para darse un homenaje, Komfort destaca por una esencia más informal y unos precios mucho más competitivos (ofrecen, incluso, un menú del día desde 25 €). Reconocido con el sello Bib Gourmand, destaca por su esencia mediterránea, siendo las brasas, el producto local y los arroces los auténticos protagonistas. Y, para irte con el mejor sabor de boca posible, no te olvides de probar su arroz con vaca madurada, una exquisitez que demuestra que nos encontramos en la nueva meca de la gastronomía mediterránea.