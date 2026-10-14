El destino navideño favorito de la clase media española para el puente de diciembre: tiene el mercadillo navideño más antiguo de Francia y un abeto de más de 30 metros de altura

Hay un lugar en Francia que lleva celebrando su mercado navideño desde 1570, una fecha que lo convierte en el mercadillo navideño más antiguo del país. Y casi de Europa, si no fuera por la existencia del mercadillo de la vecina ciudad alemana de Dresde, cuya historia se remonta al año 1434, lo que lo convierte, de hecho, en el mercado navideño más antiguo del mundo.

No es solo un destino, es un auténtico cuento de Navidad / Istock

En Francia, es la bellísima y medieval ciudad de Estrasburgo la que ostenta ese meritorio título, un prestigio que irremediablemente la convierte en uno de los mejores destinos de Europa para visitar en Navidad. Tal es su fama, su historia y el ambiente que recrea cada año, que se la conoce como la Capital de Navidad. Si a eso le sumamos la cercanía a España y los precios, asequibles, no es de extrañar que sea también uno de los destinos favoritos de la clase media española para visitar en Navidad.

Sara Fernández García

En la región histórica de la Navidad

Estrasburgo está en el corazón de Alsacia, una región histórica y cultural situada en el noreste de Francia, justo en la frontera con Alemania, y tradicionalmente asociada a la Navidad, con pueblos preciosos como Colmar, uno de los más conocidos, pero también de los más concurridos. Eso es lo que nos hace fijarnos en alternativas como Estrasburgo.

En el corazón de Alsacia / Istock

Es precisamente el encanto medieval de su arquitectura típica, de casas con entramado de madera, junto a la gastronomía autóctona y las tradiciones navideñas lo que lo convierten en un plan ideal para el puente de diciembre. Porque, aunque todo el pueblo parece un cuento de Navidad casi en cualquier época del año, es durante los meses de noviembre y diciembre cuando luce sus mejores galas.

El ambiente se vuelve cien por cien navideño con la instalación del Christkindelsmärik, su tradicional mercado navideño, que desde hace casi cinco siglos se celebra en la Grande Île y sus alrededores, lo que lo convierte en uno de los más históricos del continente, como decíamos.

Su mercado es el más antiguo de Francia / Istock / VV Voennyy; Valery Voennyy

Más de 300 casetas típicas y un árbol de más de 30 metros

A lo largo de la historia ha ido cambiando de ubicación, porque a medida que crecía tenía que buscar localizaciones idóneas: eso hizo que el mercado original se trasladara de la plaza de la Catedral a la Place Kléber en 1830, y de ahí hasta su ubicación actual en la Place Broglie desde 1870, donde hoy se sigue instalando su núcleo histórico.

Cuenta con más de 300 casetas de madera, donde se puede encontrar desde artesanía local y adornos, a productos típicos. Y todo con el entorno de postal que ofrece el pintoresco barrio a este lado de la ciudad, conocido como Petite France, con sus casas de entramado de madera y sus canales, sus luces y guirnaldas y las preciosas decoraciones de cada escaparate.

Un árbol de más de 30 metros / Istock / Leonid ANDRONOV

Que nadie se vaya sin contemplar de cerca el gran abeto de la plaza Kléber: Un árbol monumental de más de 30 metros de altura decorado con luces y ornamentos especiales que se enciende cada tarde durante los días que dura la Navidad. Los historiadores sitúan el nacimiento de su tradicional instalación en torno al año 1605, cuando las fuentes documentales dicen que los ciudadanos de la zona decoraban aquellos primeros abetos con rosas de papel, manzanas y dulces.