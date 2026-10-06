El restaurante favorito de los camioneros de España tiene 4,6 estrellas y más de 2.400 reseñas: "Puede comer una familia entera con un solo plato"

A las siete de la mañana el restaurante ya está a reventar, con cafés y cuchas dando vueltas por la taza. Abre a la hora del desayuno, cierra antes de la cena y se permite el lujo de cerrar los sábados... y aún así es raro el día que no se llena hasta los topes. Un restaurante de carretera que se ha ganado el beneplácito de los camioneros y que, nosotros al menos, ya tenemos en nuestro punto de mira para cuando queramos comer rico y barato.

Lo avalan los números y las reseñas. Esta casa de comidas está en una parroquia de un municipio de poco más de mil habitantes, pero acumula 4,6 estrellas en Google sobre 5 y más de 2450 reseñas. También tiene la nota máxima en Truckfly, la aplicación con la que los transportistas se recomiendan sitios para comer entre ellos. No es para menos... pues este restaurante es famoso por servirte un caldo gallego en un puchero y dejartelo en la mesa para que te sirvas tantas veces como quieras. Nos paramos en Noceda, en la parroquia de As Nogais, para probar el Restaurante Villacol, el favorito de los camioneros.

Adriana Fernández

La bienvenida te la da el aparcamiento

Cinco sobre cinco. Esa es la nota de Villacol en Truckfly, la app que Michelin puso en manos de los camioneros para que marquen dónde se come bien y dónde se puede dormir en la cabina. No es una guía gastronómica al uso: la rellenan quienes paran a diario, y valoran lo que importa en la carretera: que la ración llene, que el precio cuadre y que haya sitio para aparcar un tráiler.

Plato del Restaurante Villacol / D.R.

Esto último es lo primero que se ve antes de bajarse del coche: una explanada gigante pensada para camiones y autocaravanas que funciona, por sí solo, como reclamo del lugar. "El aparcamiento ya te da una idea de cómo se come en este lugar", escribió en Tripadvisor el usuario ReleaseTheKraken, un usuario de Ponferrada, en junio de 2026. No es el único, otra reseña de enero de 2021 lo resumía en que cuando un párking está lleno de camiones... es que ahí se come fenomenal.

2.400 reseñas para un menú del día

Hay que verlo con perspectiva. En Madrid no serían muchísimas reseñas para un lugar, pero estamos en una pequeña parroquia de As Nogais, un municipio de montaña de poco más de mil habitantes. Y aquí la cifra si sorprende, pues son muchas las opiniones para un comedor que no sale en ninguna guía y que tampoco busca salir, que ha conseguido que un camionero que para a llenar el estómago saque su teléfono, le escriba que la comida estaba espectacular y siga su trayecto.

Carne picada con patatas del Restaurante Villacol / D.R.

En Tripadvisor, donde el volumen de reseñas es menor que en Google, encontramos un retrato diferente: 4,1 sobre 5 con 61 opiniones, el número uno de los cuatro restaurantes del municipio. El desglose es el siguiente: 30 lo califican de excelente, 20 de muy bueno, 3 de normal y 8, entre malo y pésimo. Lo mejor valorado es la relación calidad-precio, con un 4,4; lo peor, el ambiente, con un 3,6, que es otra forma de decir que uno no viene por la decoración. Las críticas existen y conviene no esconderlas: alguna queja por cobrar la bebida aparte en 2023, que el propio negocio respondió explicando que el menú incluye agua, vino y gaseosa, y un par de comidas irregulares en 2025. Son ocho de sesenta y una.

Pero vamos a ponerlo en contexto: el menú del día ronda los 14 euros entre semana e incluye primero, segundo y café, y de beber agua, vino y gaseosa. Nada mal si contamos con que las raciones son muy muy generosas.

Caldo gallego del Restaurante Villacol / D.R.

"Casi te obligan a repetir": esto es lo que se come en el restaurante

El caldo gallego llega en un puchero y nadie te lo quita de la mesa. Se queda para si quieres repetir tantas veces como quieras. "Caldo gallego con verdura al dente y te dejan el puchero en la mesa", resume el pie de una foto subida a Tripadvisor. Es la escena que más se repite en todas las reseñas, por encima de cualquier plato concreto. Pero nuestra favorita, la que de verdad creemos que define lo que es un bar de carretera es la que puso un usuario en las reseñas de Google en abril de 2025, diciendo que "puede comer una familia entera con un solo plato". Esto cuadra muy bien con otra reseña de hace apenas 10 meses, en la que dicen que "por el precio del menú puedes comer churrasco y te vanponiendo más en el plato hasta que no quieras más".

Y sí, el churrasco sale en su menú, de cocina gallega de cuchara y brasas. Entre los platos hay chrrasco de cerdo y ternera, que van sacando de la parrilla y pasando por las mesas hasta que dure. Lacón con chorizo, patatas y repollo; codillo asado, truchas fritas y las truchas con jamón, que el propio negocio declara como una de sus especialidades. También hay guiso de cordero, ensaladilla casera, postres de la casa con queso y membrilo y tarta de Santiago. Y una costumbre que aparece una y otra vez: ofrecer repetir hasta que uno ya no puede más. "Casi te obligan a repetir", escribió un usuario en junio de 2026.

Parrilla del Restaurante Villacol / D.R.

De la Torre de Doncos a las pallozas de O Cebreiro

A 650 metros de altitud, sobre un peñasco, una plataforma metálica asoma al valle del Navia. Es el mirador de la Torre de Doncos, y a poco más de 200 metros está la torre: lo que queda de un castillo medieval de los Valcarce que vigilaba el paso natural del Bierzo a Galicia hasta que los franceses lo arrasaron en la Guerra de la Independencia. Hoy se llega a pie por una ruta corta y agradable desde Doncos, que cruza el río junto al Muíño da Veiga. En el centro del pueblo queda el Pazo de Doncos, un caserío neoclásico, y la iglesia de San Andrés.

La siguiente parada natural, cuesta arriba, es O Cebreiro, el primer pueblo gallego del Camino Francés, a unos 1.300 metros. Allí está la iglesia de Santa María a Real, la más antigua que se conserva entera de toda la ruta jacobea, con un cáliz románico ligado a la leyenda del milagro eucarístico y la tumba de Elías Valiña, el cura que señalizó el Camino con flechas amarillas. También las pallozas, las famosas casas de piedra con techo vegetal de las que se conservan cuatro; una, la de Xan López, es Museo Etnográfico. Desde aquí quedan algo más de 150 kilómetros hasta Santiago.

De comer, la zona tiene nombre propio: el Queixo do Cebreiro, con Denominación de Origen Protegida, un queso fresco de leche de vaca con forma de hongo o de gorro de cocinero, de pasta blanca y sabor suave. Se vende en las queserías de la comarca y tiene su propia feria en O Cebreiro, en primavera. Todo esto cae en la comarca de Os Ancares, tierra de castaños, lobos y osos de paso, buena parte de ella protegida como Reserva de la Biosfera.