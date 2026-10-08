Lo llaman "la catedral de ibérico" y es el pueblo donde mejor se come de España en otoño: está en una sierra de cuento repleta de dehesas y con un castillo medieval
Si hay un lugar donde el ibérico se escribe en mayúsculas, es este.
Otoño es sinónimo de lumbre y puchero, de chimenea y cuchara. Pero también lo es de ibérico, uno de los sabores más típicamente autóctonos de la península (ibérica, por supuesto). Y aunque en España hay varios destinos y regiones que han hecho de este producto su identidad gastronómica y cultural. Hay uno que presume de ser “la catedral del ibérico”, cuya tradición, además de extraordinaria, se remonta al siglo XVIII.
Ponemos rumbo al sur de España, hasta la provincia de Huelva, porque allí se encuentra Cumbres Mayores, un pueblo que lleva el paisaje de alta montaña y dehesas hasta en el nombre. Y no es para menos, que por algo se encuentra inmerso en el corazón de la Sierra de Huelva, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, cuna de unos de los mejores ibéricos de España.
La catedral del ibérico
No hace falta ser un lugar monumental para que te consideren una catedral. Eso es lo que deben pensar los vecinos de este municipio de apenas 1700 habitantes, situado muy cerca de la frontera con Extremadura y Portugal. Y es que su verdadero monumento es el que pasta en sus campos rodeados de encinas, alcornoques y castañares.
Y es que su ubicación es precisamente una de las claves de su gastronomía: el cerdo ibérico se cría en las dehesas aprovechando la bellota, y existe una tradición industrial ligada al cerdo que se remonta siglos atrás como comentábamos. El propio Ayuntamiento señala que la presencia de industria cárnica está documentada desde comienzos del siglo XVIII y las cifras lo avalan: a finales del XIX llegó a tener 24 mataderos y 37 fábricas en el municipio.
Hoy en día la industria sigue siendo notable (se pueden contabilizar más de 20 empresas vinculadas a la transformación de los productos ibéricos), aunque ya solo resiste un único matadero. Sin embargo, los derivados del cerdo ibérico de bellota siguen siendo uno de los grandes atractivos de la localidad y su economía local continúa teniendo una fuerte dependencia de esta industria.
Y si hay una fecha importante para señalar en rojo en el calendario de esta localidad (y de todas aquellas que siguen fuertemente vinculadas al cerdo ibérico) hay que buscarla precisamente a finales del otoño: de diciembre a febrero es cuando se producto la tradicional matanza del cerdo ibérico, una tradición que también continúa en muchas familias de este pueblo de Huelva.
Mucho más que jamón ibérico
La importancia patrimonial de Cumbres Mayores trasciende el mundo de la dehesa y los ibéricos. Y puede que uno de los elementos más destacados sea el castillo de Sancho IV, una fortaleza que domina el pueblo desde las alturas y que fue construido durante la Edad Media.
Además, Cumbres Mayores tiene una arquitectura serrana tradicional y está completamente integrada en el paisaje que rodea el pueblo, repleto de dehesas de encinas y alcornoques de la Sierra de Aracena. Muy cerca, además, se encuentran algunos de los pueblos más bonitos, que por supuesto merecen una visita: desde Almonaster la Real, posiblemente el más espectacular con su mezquita medieval, a Linares de la Sierra (considerado por muchos como un pueblo de cuento) o Alájar, situado a los pies de la Peña de Arias Montano, uno de los paisajes más reconocibles de la zona.
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