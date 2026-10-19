Lo siento Extremadura, pero las mejores migas se comen en un pueblo blanco de Málaga con pasado romano: tienen su propia fiesta gastronómica y se celebra el domingo justo antes de Navidad
Una tradición muy ligada al campo que este pueblo de la Axarquía se come mirando al mar.
Las migas son uno de esos platos con identidad cien por cien española. Muy ligado a regiones con gran tradición de pastoreo y cocina de aprovechamiento, como Extremadura, uno de los destinos favoritos para comer migas en España. Pero no es el único: Navarra, Aragón o Andalucía también cuentan con recetas deliciosas, motivo más que suficiente para hacer una escapada en clave foodie. Sobre todo en tiempos de frío y cuchara, porque si algo caracteriza a este plato es su contundencia.
Y en la Axarquía de Málaga hemos encontrado un candidato que puede presumir de tener entre su recetario uno de los mejores platos de migas del país, por original y por importancia. Y lo decimos sin exagerar, porque están tan orgullosos de su tradición y de su receta que desde hace varias décadas celebran una fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía. Es Torrox, en Málaga.
Por qué son las mejores migas de España
Torrox es uno de los pueblos más bonitos de la Costa del Sol. Un pueblo blanco levantado sobre un antiguo asentamiento romano y con un casco histórico de herencia andalusí. Del primero se conserva todavía el yacimiento romano junto al mar, y del segundo, basta pasear por el centro del pueblo para admirar su legado musulmán.
Es el típico pueblo blanco de calles estrechas, casas encaladas y balcones con flores donde perderse parece el mejor de los planes. Entre sus puntos destacados están la Plaza de la Constitución y la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, levantada a comienzos del siglo XVII sobre una antigua mezquita.
De aquel pasado romano todavía queda el yacimiento romano con los restos arqueológicos de un asentamiento llamado Caviclum. Un conjunto excepcional con vestigios de una villa romana, una necrópolis y estructuras vinculadas a la producción de garum, una salsa de pescado muy apreciada en la antigua Roma. Y todo con el aliciente de estar junto al faro de Torrox, uno de los grandes emblemas del municipio, levantado a mediados del siglo XIX (en 1864).
Entre el mar y la montaña
Torrox es el vivo ejemplo del típico pueblo entre el mar y la montaña: con sus nueve kilómetros de playa bañados por las aguas del Mediterráneo (Ferrara, El Morche, El Peñoncillo y Calaceite son algunas de las más destacadas). Pero con una tradición cultural y gastronómica muy ligada al monte, porque Torrox se encuentra en la Axarquía, bajo las sierras de Tejeda y Almijara. Su entorno combina costa, lomas agrícolas, viñedos y cortijos.
Y es ahí donde aparecen las migas, uno de los grandes referentes de la cocina popular de Torrox. Se trata de una tradición muy ligada al campo: antiguamente, los trabajadores agrícolas se reunían para comer migas cuando sonaba una caracola que anunciaba la hora del almuerzo. Y esa es precisamente la costumbre que se recrea durante la celebración del Día de las Migas, el gran reclamo gastronómico del pueblo.
Se trata de una celebración que nació en 1980, aunque no fue hasta 1999 cuando se declaró Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Se celebra tradicionalmente el domingo anterior a Navidad y su receta no tiene casi nada que ver con las migas que se celebran en otras regiones: la de Torrox se prepara con sémola de trigo y suele acompañarse de ensalada arriera, combinando ingredientes como naranja, tomate, cebolla y bacalao. Y eso es lo que más nos gusta: la singularidad de un plato de invierno que en Torrox se disfruta mirando al mar.
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